Netflix no es el úncio servicio de streaming que tiene grandes estrenos preparados para agosto de 2026. Amazon Prime Video también compartió la lista de series y películas que incluirá en su catálogo en los próximos días. Además de producciones originales y nuevas temporadas de exitosas series, también se suman títulos clásicos que sin duda podrás ver en tu tiempo libre y que son perfectos para un fin de semana de maratón de comedias románticas o thriller de acción.
Uno de los estrenos más importantes es “The Last Sunrise” (“Sunrise: El último amanecer”), drama romántico basado en la novela de Anna Todd que sigue a Ry, una joven con una enfermedad crónica que vive un romance con un joven llamado Julián durante un viaje de verano a Mallorca junto a su madre. Esta película se estrena el 26 de agosto de 2026.
Otra película que llega a Amazon Prime Video es “Nickel Boys”, que narra la historia de dos jóvenes afroamericanos, Elwood y Turner, que son enviados injustamente a un reformatorio abusivo y racista en la Florida de los años 1960. La nueva producción se basa en la novela de Colson Whitehead y en hechos reales de una escuela real de Florida.
Entre las nuevas temporadas más esperadas de agosto de 2026 está la cuarta entrega de “Reacher”, que adapta “Mañana no estás” (“Gone Tomorrow”), el decimotercer libro de Lee Child.
LISTA DE ESTRENOS DE AMAZON PRIME VIDEO EN AGOSTO DE 2026
1 de agosto
- Baby Boom (1987)
- Back To School (1986)
- Bandits (2001)
- Barbershop (2002)
- Barbershop 2: Back In Business (2004)
- Barbershop: The Next Cut (2016)
- Beauty Shop (2005)
- Blue Velvet (1986)
- Bridesmaids (Unrated) (2011)
- Challengers (2024)
- Colors (1988)
- Cop Car (2015)
- Everything, Everything (2017)
- Fargo (1996)
- Fighting With My Family (2019)
- Hard Target (1993)
- Hard Target 2 (2016)
- Hercules (2014)
- Hoodlum (1997)
- Interstellar (2014)
- Into The Blue (2005)
- Joy Ride (2023)
- Just Go With It (2011)
- Killing Me Softly (2003)
- Licorice Pizza (2021)
- Moonstruck (1988)
- Mystic Pizza (1988)
- No Way Out (1987)
- Oblivion (1994)
- Operation Finale (2018)
- Overboard (2018)
- Primate (2026)
- Pulp Fiction (1994)
- Quigley Down Under (1990)
- Return To Me (2000)
- Robocop (1987)
- Robocop (2014)
- Robocop 2 (1990)
- Robocop 3 (1993)
- Small Soldiers (1998)
- Sudden Death (1995)
- The Adventures Of Buckaroo Banzai (1984)
- The Gambler (2014)
- The Hustle (2019)
- The Silencing (2020)
- The Thomas Crown Affair (1968)
- The Thomas Crown Affair (1999)
- The Usual Suspects (1995)
- What’s The Worst That Could Happen? (2001)
- Women Talking (2022)
- Yours, Mine, And Ours (1968)
2 de agosto
- Kingdom Of The Planet Of The Apes (2024)
5 de agosto
- Sterling Point (2026)
- Yankees on Prime (2026)
6 de agosto
- WNBA on Prime (2026)
7 de agosto
- NWSL on Prime (2026)
- Piece By Piece (2024)
- The Gates (2026)
8 de agosto
- Journey To Bethlehem (2023)
9 de agosto
- The Chosen in the Wild with Bear Grylls (2026)
12 de agosto
- Reacher (Temporada 4)
13 de agosto
- WNBA on Prime (2026)
14 de agosto
- NWSL on Prime (2026)
- ONE Championship on Prime (2026)
17 de agosto
- Blue Beetle (2023)
19 de agosto
- Is God Is (2026)
- Yankees on Prime (2026)
20 de agosto
- NOVAK DJOKOVIC: The Wolf in Winter (2026)
- WNBA on Prime (2026)
- Yankees on Prime (2026)
21 de agosto
- Back to the 90s (2026)
- Good Fortune (2025)
- NWSL on Prime (2026)
22 de agosto
- WNBA on Prime (2026)
26 de agosto
- The Last Sunrise (2026)
- Yankees on Prime (2026)
27 de agosto
- Nickel Boys (2024)
- WNBA on Prime (2026)
28 de agosto
- NWSL on Prime (2026)