Netflix no es el úncio servicio de streaming que tiene grandes estrenos preparados para agosto de 2026. Amazon Prime Video también compartió la lista de series y películas que incluirá en su catálogo en los próximos días. Además de producciones originales y nuevas temporadas de exitosas series, también se suman títulos clásicos que sin duda podrás ver en tu tiempo libre y que son perfectos para un fin de semana de maratón de comedias románticas o thriller de acción.

Uno de los estrenos más importantes es “The Last Sunrise” (“Sunrise: El último amanecer”), drama romántico basado en la novela de Anna Todd que sigue a Ry, una joven con una enfermedad crónica que vive un romance con un joven llamado Julián durante un viaje de verano a Mallorca junto a su madre. Esta película se estrena el 26 de agosto de 2026.

Otra película que llega a Amazon Prime Video es “Nickel Boys”, que narra la historia de dos jóvenes afroamericanos, Elwood y Turner, que son enviados injustamente a un reformatorio abusivo y racista en la Florida de los años 1960. La nueva producción se basa en la novela de Colson Whitehead y en hechos reales de una escuela real de Florida.

Entre las nuevas temporadas más esperadas de agosto de 2026 está la cuarta entrega de “Reacher”, que adapta “Mañana no estás” (“Gone Tomorrow”), el decimotercer libro de Lee Child.

Maia Reficco asume el papel de Oriah "Ry" Pera en el drama romántico "The Last Sunrise", que se basa en la novela homónima de Anna Todd publicada en 2025 (Foto: Amazon Prime Video)

LISTA DE ESTRENOS DE AMAZON PRIME VIDEO EN AGOSTO DE 2026

1 de agosto

Baby Boom (1987)

Back To School (1986)

Bandits (2001)

Barbershop (2002)

Barbershop 2: Back In Business (2004)

Barbershop: The Next Cut (2016)

Beauty Shop (2005)

Blue Velvet (1986)

Bridesmaids (Unrated) (2011)

Challengers (2024)

Colors (1988)

Cop Car (2015)

Everything, Everything (2017)

Fargo (1996)

Fighting With My Family (2019)

Hard Target (1993)

Hard Target 2 (2016)

Hercules (2014)

Hoodlum (1997)

Interstellar (2014)

Into The Blue (2005)

Joy Ride (2023)

Just Go With It (2011)

Killing Me Softly (2003)

Licorice Pizza (2021)

Moonstruck (1988)

Mystic Pizza (1988)

No Way Out (1987)

Oblivion (1994)

Operation Finale (2018)

Overboard (2018)

Primate (2026)

Pulp Fiction (1994)

Quigley Down Under (1990)

Return To Me (2000)

Robocop (1987)

Robocop (2014)

Robocop 2 (1990)

Robocop 3 (1993)

Small Soldiers (1998)

Sudden Death (1995)

The Adventures Of Buckaroo Banzai (1984)

The Gambler (2014)

The Hustle (2019)

The Silencing (2020)

The Thomas Crown Affair (1968)

The Thomas Crown Affair (1999)

The Usual Suspects (1995)

What’s The Worst That Could Happen? (2001)

Women Talking (2022)

Yours, Mine, And Ours (1968)

2 de agosto

Kingdom Of The Planet Of The Apes (2024)

5 de agosto

Sterling Point (2026)

Yankees on Prime (2026)

6 de agosto

WNBA on Prime (2026)

7 de agosto

NWSL on Prime (2026)

Piece By Piece (2024)

The Gates (2026)

8 de agosto

Journey To Bethlehem (2023)

9 de agosto

The Chosen in the Wild with Bear Grylls (2026)

12 de agosto

Reacher (Temporada 4)

Alan Ritchson retoma el papel de Jack Reacher en la cuarta temporada de la serie de acción "Reacher", que se estrena el 12 de agosto (Foto: Amazon Studios)

13 de agosto

WNBA on Prime (2026)

14 de agosto

NWSL on Prime (2026)

ONE Championship on Prime (2026)

17 de agosto

Blue Beetle (2023)

19 de agosto

Is God Is (2026)

Yankees on Prime (2026)

20 de agosto

NOVAK DJOKOVIC: The Wolf in Winter (2026)

WNBA on Prime (2026)

Yankees on Prime (2026)

21 de agosto

Back to the 90s (2026)

Good Fortune (2025)

NWSL on Prime (2026)

22 de agosto

WNBA on Prime (2026)

26 de agosto

The Last Sunrise (2026)

Yankees on Prime (2026)

27 de agosto

Nickel Boys (2024)

WNBA on Prime (2026)

28 de agosto