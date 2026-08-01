CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la película “Spider-Man: Brand New Day” (“Spider-Man: Un nuevo día” en Hispanoamérica), Peter Parker (Tom Holland) le recuerda con frecuencia a Frank Castle / Punisher (Jon Bernthal) un incidente en Staten Island. ¿De qué se trata exactamente? ¿Lo revelan en la quinta película de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés)?

Una de las primeras escenas de la cuarta entrega de la saga del superhéroe arácnido empieza incluye la persecución de un tanque que se dirige al edificio del Departamento de Control de Daños (DODC). Aunque Spider-Man interviene para frenar la amenaza y evitar que terceros salgan lastimados, Frank entra a escena y se dispone a resolver el asunto a su peculiar manera.

Durante la disputa entre ambos personajes, el protagonista de “Spider-Man: Brand New Day”, le recuerda que le salvó la vida en Staten Island. Algo que Punisher por supuesto niega. No obstante, cuando Peter necesita de Frank para proteger a MJ (Zendaya) de la telépata, vuelve a mencionar que le debe un favor.

Al inicio de la película "Spider-Man: Brand New Day", Frank Castle / Punisher (Jon Bernthal) persigue a un tanque y disucte con el superhéroe arácnido sobre la manera correcta de proceder (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿QUÉ SUCEDIÓ CON SPIDER-MAN Y PUNISHER EN STATEN ISLAND?

Desde el inicio de “Spider-Man: Un nuevo día” queda claro que el superhéroe arácnido y Punisher ya se conocen y que en incidente al que se refieren ocurrió antes de los eventos de la nueva película. Aunque lo mencionan como “lo que sucedió en Staten Island”, no comparten muchos detalles del acontecimiento.

Luego de que la telépata entrara a la mente de MJ y la utilizara para conocer algunos de los secretos de Peter Parker, el protagonista la lleva al escondite de Frank, con quien inicia una discusión en la que cada uno menciona su versión de la historia al mismo tiempo. Lo único que se rescata es que el incidente estuvo relacionado con un traficante de drogas y que Peter intervino antes de que sucediera algo trágico.

Para los fans de Marvel, el misterio de Staten Island es un recurso parecido al famoso “Budapest” de Clint Barton y Natasha Romanoff durante las primeras películas de “Avengers”. Mientras ellos hablan de ese evento, la ausencia solo recibe algunos detalles menores.

Peter Parker/ Spider-Man (Tom Holland) y Punisher /Frank Castle (Jon Bernthal) unen fuerzas para enfrentar a un poderoso rival en la película "Spider-Man: Brand New Day" (Foto: Sony Pictures Releasing)

¿SPIDER-MAN Y PUNISHER VOLVERÁN A TRABAJAR JUNTOS?

Después de la conexión que Peter Parker y Frank Castle demostraron tener en “Spider-Man: Brand New Day” y el vínculo que formaron tras los últimos eventos de la nueva película de Marvel, es inevitable pensar que ellos volverán a reunirse en pantalla en el futuro. Tal vez, consigamos más detalles de “Staten Island”.

Además, Tom Holland declaró anteriormente que le encantaría “devolverle el favor” a Jon Bernthal haciendo un cameo como Spider-Man en la serie de “Punisher”.

Por lo pronto, ambos personajes formaron un vínculo especial. No solo porque Frank conoce la identidad de Peter, también porque comprendió y demostró respeto por la forma en la que Spider-Man actúa frente a sus enemigos.