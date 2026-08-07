Club América y San Diego FC se verán las caras este jueves 6 de agosto en el Estadio Banorte por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El partido empezará a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT, 7:00 pm PT y 8:00 pm en CDMX. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean conseguir su primera victoria en el certamen. El encuentro promete ser vibrante desde el arranque. ¿Cómo acabará el compromiso? Pronto lo sabremos.

El partido Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Club América vs. San Diego FC?

Este jueves 6 de agosto se podrá ver el Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: MLS Season Pass, Imagen Televisión, TUDN, TUDN En Vivo, Nu9ve

Estados Unidos: MLS Season Pass

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass