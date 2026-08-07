El próximo 12 de agosto de 2026, millones de personas tendrán la oportunidad de presenciar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes del año: un eclipse solar total. Durante este evento, la Luna cubrirá completamente al Sol en una estrecha franja del planeta, mientras que en otras regiones el eclipse será parcial.

El recorrido de la totalidad comenzará sobre el océano Ártico y continuará por el este de Groenlandia, el oeste de Islandia y el norte de España. Después cruzará las Islas Baleares y finalizará sobre el mar Mediterráneo.

Según Space.com, la zona donde podrá verse el eclipse total tendrá un ancho aproximado de 293 kilómetros (182 millas). Quienes se encuentren dentro de esa franja experimentarán cómo el día se convierte brevemente en un crepúsculo y podrán observar la corona solar, la capa más externa del Sol, cuando la Luna lo cubra por completo.

En cambio, una región mucho más amplia verá un eclipse parcial, en el que la Luna parecerá “morder” el Sol. Entre los países donde podrá apreciarse este fenómeno se encuentran Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y los países escandinavos, además de otras zonas de Europa.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible de forma completa en cinco países y parcialmente en varias regiones del mundo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

España será uno de los mejores lugares para observar el fenómeno

Los expertos consideran que el norte de España será uno de los destinos favoritos para los aficionados a la astronomía. Además de ser un lugar de fácil acceso, el eclipse ocurrirá con el Sol muy bajo en el horizonte, cerca del atardecer, lo que podría ofrecer imágenes espectaculares.

Por otro lado, Groenlandia e Islandia brindarán una experiencia completamente distinta. En esos lugares, el eclipse total ocurrirá con el Sol más alto en el cielo y tendrá como escenario los paisajes árticos característicos de ambas regiones.

Los especialistas recuerdan que nunca es seguro mirar directamente al Sol sin la protección adecuada.

Durante todas las fases parciales del eclipse es indispensable utilizar gafas certificadas para eclipses o filtros solares especiales para telescopios, binoculares y cámaras.

Únicamente durante los breves instantes de la totalidad, cuando la Luna cubra completamente el Sol, será seguro retirar las gafas y observar el fenómeno directamente.

Una vez que vuelva a aparecer cualquier parte del disco solar, será necesario colocarse nuevamente la protección para evitar daños permanentes en la vista.