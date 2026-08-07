Los residentes de varias de las ciudades más grandes de California están viendo crecer sus ingresos más rápido que en gran parte del resto de Estados Unidos. Así lo revela un nuevo análisis de SmartAsset que evaluó el comportamiento de los salarios en casi 100 ciudades con más de 250,000 habitantes.

El estudio concluye que ciudades como Anaheim, Irvine, Long Beach y Santa Ana registraron algunos de los mayores incrementos en los ingresos familiares del país, ayudando a compensar el aumento en el costo de productos y servicios básicos.

El informe destaca que, en muchas ciudades estadounidenses, el ingreso medio de los hogares aumentó más que la inflación, permitiendo que las familias conservaran parte de su poder adquisitivo pese al incremento de los precios.

“En muchas ciudades de Estados Unidos, el ingreso medio de los hogares ha superado ampliamente la inflación, compensando el impacto del aumento de los costos”, señala el reporte.

Además, el análisis identifica los lugares donde las finanzas personales avanzaron frente al alza de precios y aquellos donde los ingresos no lograron seguir el mismo ritmo.

Anaheim, Irvine, Long Beach, Santa Ana, San Francisco, Fresno y San José destacan por el crecimiento de los ingresos familiares tras ajustar por inflación. (Foto referencial: Magnific)

Anaheim e Irvine aparecen entre las mejores del país

El estudio analizó los ingresos medios de los hogares durante los últimos dos años y también el porcentaje de familias que ganan al menos 200,000 dólares al año.

Aunque Enterprise, Nevada, ocupó el primer lugar a nivel nacional con un crecimiento real del 18%, Anaheim se ubicó en el segundo puesto. Allí, el ingreso medio aumentó cerca de un 16%, pasando de 87,365 dólares a 101,145 dólares. Por su parte, Irvine alcanzó la séptima posición con un incremento del 10.6%, al pasar de 131,749 dólares a 145,734 dólares.

Long Beach ocupó el décimo lugar del ranking, con un crecimiento cercano al 9%, elevando el ingreso medio de 84,004 dólares a 91,318 dólares. Santa Ana apareció en el puesto 14 con un aumento del 8%, al pasar de 88,438 dólares a 95,118 dólares.

En el norte del estado también hubo resultados positivos. San Francisco quedó en el puesto 16 con un incremento aproximado del 7%, mientras que Fresno ocupó la posición 17 con un crecimiento similar.

San Jose cerró el grupo de las 20 primeras ciudades con un aumento cercano al 6%, elevando el ingreso medio de 140,231 dólares a 148,226 dólares. Además, lidera California al tener 38% de los hogares con ingresos anuales iguales o superiores a 200,000 dólares.

El informe concluye que el mayor crecimiento de los salarios se concentró en la costa oeste del país. (Foto referencial: Magnific)

No todas las ciudades de California mejoraron

El estudio también encontró que 63 de las 94 ciudades analizadas registraron un crecimiento positivo de los ingresos después de ajustar por inflación. Los mayores avances se concentraron principalmente en la costa oeste, especialmente en California y Nevada.

Sin embargo, algunas ciudades californianas quedaron entre las peores del ranking. Chula Vista ocupó el puesto 85 de 94, con una caída superior al 4% en el ingreso medio, que pasó de 109,755 dólares a 105,101 dólares.

Riverside también registró un ligero descenso, mientras que Los Ángeles apenas mostró un crecimiento del 0.3%, al aumentar el ingreso medio de 82,043 dólares a 82,263 dólares, una mejora insuficiente para contrarrestar el aumento del costo de vida.

Dónde aumentaron y disminuyeron los ingresos

A continuación, el ranking de las 20 ciudades estadounidenses con mayores variaciones en sus ingresos según el informe de la empresa de tecnología financiera SmartAsset: