Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

El FC Barcelona continúa afinando su preparación para la temporada 2026-27 con un nuevo desafío internacional frente al Nottingham Forest, en el segundo compromiso del triangular de pretemporada que también disputa el Udinese. El torneo representa una nueva oportunidad para que el conjunto azulgrana sume minutos de competencia frente a rivales de la Premier League y la Serie A, a pocos días del inicio oficial de LaLiga. El encuentro, pactado a 45 minutos, se disputa este sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, desde las 12:00 horas del Tiempo de Centro de México (20:00 del horario peninsular). ¿Deseas saber dónde ver el partido EN VIVO por televisión y streaming? En esta guía encontrarás los horarios, canales y plataformas que transmitirán el amistoso en España, Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica.

La transmisión estará disponible en distintos operadores y plataformas según el país. En España, el encuentro podrá verse por Barça Play, Movistar Plus+, TV3 y 3Cat, mientras que en Estados Unidos será emitido por CBS Sports Golazo y Paramount+.

En México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, el amistoso se podrá seguir exclusivamente a través de Barça Play, la plataforma oficial de streaming del club azulgrana.

Para los aficionados de Italia, la cobertura estará a cargo de Sky Sport Uno, TV8, Sky Go Italia y NOW TV. En Portugal, el partido será transmitido por Sport TV 4 y Sport TV Multiscreen, mientras que en Reino Unido e Irlanda podrá verse mediante Forest TV.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Nottingham Forest por amistoso 2026?

PaísHorarioCanales TVStreaming
España20:00 (19:00 en Islas Canarias)TV3, Movistar Plus+3Cat, Barça Play
Estados Unidos14:00 ET / 11:00 PTCBS Sports GolazoParamount+
México12:00Barça Play
Guatemala12:00Barça Play
Honduras12:00Barça Play
El Salvador12:00Barça Play
Nicaragua12:00Barça Play
Costa Rica12:00Barça Play
Panamá13:00Barça Play
Colombia13:00Barça Play
Perú13:00Barça Play
Ecuador13:00Barça Play
Venezuela14:00Barça Play
Bolivia14:00Barça Play
Chile14:00Barça Play
Paraguay14:00Barça Play
Argentina15:00Barça Play
Uruguay15:00Barça Play
República Dominicana14:00Barça Play
Puerto Rico14:00 ASTBarça Play
Italia20:00TV8, Sky Sport UnoSKY Go Italia, NOW TV
Portugal19:00Sport TV 4Sport TV Multiscreen
Reino Unido19:00Forest TV
Irlanda19:00Forest TV
InternacionalSegún el paísYouTube, Barça Play
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS