El FC Barcelona continúa afinando su preparación para la temporada 2026-27 con un nuevo desafío internacional frente al Nottingham Forest, en el segundo compromiso del triangular de pretemporada que también disputa el Udinese. El torneo representa una nueva oportunidad para que el conjunto azulgrana sume minutos de competencia frente a rivales de la Premier League y la Serie A, a pocos días del inicio oficial de LaLiga. El encuentro, pactado a 45 minutos, se disputa este sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, desde las 12:00 horas del Tiempo de Centro de México (20:00 del horario peninsular). ¿Deseas saber dónde ver el partido EN VIVO por televisión y streaming? En esta guía encontrarás los horarios, canales y plataformas que transmitirán el amistoso en España, Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica.

La transmisión estará disponible en distintos operadores y plataformas según el país. En España, el encuentro podrá verse por Barça Play, Movistar Plus+, TV3 y 3Cat, mientras que en Estados Unidos será emitido por CBS Sports Golazo y Paramount+.

En México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, el amistoso se podrá seguir exclusivamente a través de Barça Play, la plataforma oficial de streaming del club azulgrana.

Para los aficionados de Italia, la cobertura estará a cargo de Sky Sport Uno, TV8, Sky Go Italia y NOW TV. En Portugal, el partido será transmitido por Sport TV 4 y Sport TV Multiscreen, mientras que en Reino Unido e Irlanda podrá verse mediante Forest TV.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Nottingham Forest por amistoso 2026?

País Horario Canales TV Streaming España 20:00 (19:00 en Islas Canarias) TV3, Movistar Plus+ 3Cat, Barça Play Estados Unidos 14:00 ET / 11:00 PT CBS Sports Golazo Paramount+ México 12:00 — Barça Play Guatemala 12:00 — Barça Play Honduras 12:00 — Barça Play El Salvador 12:00 — Barça Play Nicaragua 12:00 — Barça Play Costa Rica 12:00 — Barça Play Panamá 13:00 — Barça Play Colombia 13:00 — Barça Play Perú 13:00 — Barça Play Ecuador 13:00 — Barça Play Venezuela 14:00 — Barça Play Bolivia 14:00 — Barça Play Chile 14:00 — Barça Play Paraguay 14:00 — Barça Play Argentina 15:00 — Barça Play Uruguay 15:00 — Barça Play República Dominicana 14:00 — Barça Play Puerto Rico 14:00 AST — Barça Play Italia 20:00 TV8, Sky Sport Uno SKY Go Italia, NOW TV Portugal 19:00 Sport TV 4 Sport TV Multiscreen Reino Unido 19:00 — Forest TV Irlanda 19:00 — Forest TV Internacional Según el país — YouTube, Barça Play