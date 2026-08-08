El FC Barcelona continúa afinando su preparación para la temporada 2026-27 con un nuevo desafío internacional frente al Nottingham Forest, en el segundo compromiso del triangular de pretemporada que también disputa el Udinese. El torneo representa una nueva oportunidad para que el conjunto azulgrana sume minutos de competencia frente a rivales de la Premier League y la Serie A, a pocos días del inicio oficial de LaLiga. El encuentro, pactado a 45 minutos, se disputa este sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, desde las 12:00 horas del Tiempo de Centro de México (20:00 del horario peninsular). ¿Deseas saber dónde ver el partido EN VIVO por televisión y streaming? En esta guía encontrarás los horarios, canales y plataformas que transmitirán el amistoso en España, Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica.
La transmisión estará disponible en distintos operadores y plataformas según el país. En España, el encuentro podrá verse por Barça Play, Movistar Plus+, TV3 y 3Cat, mientras que en Estados Unidos será emitido por CBS Sports Golazo y Paramount+.
En México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, el amistoso se podrá seguir exclusivamente a través de Barça Play, la plataforma oficial de streaming del club azulgrana.
Para los aficionados de Italia, la cobertura estará a cargo de Sky Sport Uno, TV8, Sky Go Italia y NOW TV. En Portugal, el partido será transmitido por Sport TV 4 y Sport TV Multiscreen, mientras que en Reino Unido e Irlanda podrá verse mediante Forest TV.
¿A qué hora juega y en qué canal transmiten FC Barcelona vs. Nottingham Forest por amistoso 2026?
|País
|Horario
|Canales TV
|Streaming
|España
|20:00 (19:00 en Islas Canarias)
|TV3, Movistar Plus+
|3Cat, Barça Play
|Estados Unidos
|14:00 ET / 11:00 PT
|CBS Sports Golazo
|Paramount+
|México
|12:00
|—
|Barça Play
|Guatemala
|12:00
|—
|Barça Play
|Honduras
|12:00
|—
|Barça Play
|El Salvador
|12:00
|—
|Barça Play
|Nicaragua
|12:00
|—
|Barça Play
|Costa Rica
|12:00
|—
|Barça Play
|Panamá
|13:00
|—
|Barça Play
|Colombia
|13:00
|—
|Barça Play
|Perú
|13:00
|—
|Barça Play
|Ecuador
|13:00
|—
|Barça Play
|Venezuela
|14:00
|—
|Barça Play
|Bolivia
|14:00
|—
|Barça Play
|Chile
|14:00
|—
|Barça Play
|Paraguay
|14:00
|—
|Barça Play
|Argentina
|15:00
|—
|Barça Play
|Uruguay
|15:00
|—
|Barça Play
|República Dominicana
|14:00
|—
|Barça Play
|Puerto Rico
|14:00 AST
|—
|Barça Play
|Italia
|20:00
|TV8, Sky Sport Uno
|SKY Go Italia, NOW TV
|Portugal
|19:00
|Sport TV 4
|Sport TV Multiscreen
|Reino Unido
|19:00
|—
|Forest TV
|Irlanda
|19:00
|—
|Forest TV
|Internacional
|Según el país
|—
|YouTube, Barça Play