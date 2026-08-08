Los aficionados al fútbol de primer nivel que siguen de cerca la pretemporada europea pueden sintonizar en vivo y por internet el amistoso entre Real Madrid y Ferencváros a través de las plataformas oficiales Real Madrid TV (RM Play), desde las 19:00 (horario peninsular español) / 1:00 p.m. ET (hora del Este) / 10:00 a.m. PT (hora del Pacífico) y sobre el césped del Ferencváros Stadion en Budapest. La escuadra blanca, nuevamente bajo la estricta dirección de José Mourinho, busca sacudirse las dudas tras el reciente empate 2-2 frente a la Fiorentina, donde dejaron escapar una cómoda ventaja provocando la evidente frustración del técnico luso.

Mientras los merengues encaran su penúltima prueba internacional antes de cerrar su gira frente al Schalke 04, el conjunto húngaro aterriza con un ritmo competitivo muy superior, pausando su intensa agenda en las eliminatorias de la Europa League para protagonizar este duelo a estadio lleno. Aunque los locales marchan invictos en casa desde enero y prometen ser un rival rocoso, arrastran una pesada racha histórica de doce encuentros sin lograr vencer a clubes de LaLiga, configurando el escenario ideal para que el público hispano disfrute de este choque mediante streaming gratuito y evalúe los ajustes tácticos de la renovada plantilla madridista rumbo a la campaña 2026-27.

¿Cuánto cuesta RM Play?

La mayoría del contenido en RM Play está disponible de forma gratuita para todos los usuarios con una cuenta Madridista gratuita. Los usuarios que inicien sesión con una cuenta Madridista Premium tendrán acceso a contenido adicional, como partidos completos y algunos documentales. Consulta madridistas.com para conocer los precios de Madridista Premium en tu territorio.

¿En qué dispositivos puedo ver RM Play?

RM Play está disponible en versión web (play.realmadrid.com), iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire TV, así como en smart TVs Samsung y LG.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre RM Play

¿Puedo ver partidos en directo en RM Play?

No, RM Play no ofrece retransmisiones en directo de partidos de competiciones oficiales.

¿En qué países está disponible RM Play?

RM Play está disponible en todo el mundo. Algunos contenidos puede variar según la ubicación y cambiará de vez en cuando debido a las restricciones locales de retransmisión televisiva.

¿Por qué ciertos contenidos de RM Play no están disponibles en algunos países?

El contenido de RM Play varía de un país a otro debido a las restricciones locales de retransmisión televisiva.

¿En qué idiomas está disponible RM Play?

Actualmente, RM Play está disponible en inglés y español.