Jairo Rúa
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El FC Barcelona afrontará al Udinese Calcio este sábado 8 de agosto de 2026 en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, a partir de las 22:00 horas (4:00 p.m. ET) como parte de la Friuli Venezia Giulia Cup. El torneo amistoso internacional, que también reúne al Nottingham Forest, será una prueba clave para el conjunto azulgrana en su preparación de pretemporada, con la mira puesta en ajustar su funcionamiento, evaluar alternativas tácticas y llegar en óptimas condiciones al inicio de la campaña oficial. Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver el partido en vivo por TV y cómo seguir la transmisión online desde España, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica.

¿Dónde ver el amistoso FC Barcelona vs. Udinese EN VIVO GRATIS?

El Udinese vs. FC Barcelona se jugará el sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, como parte de la Friuli Venezia Giulia Cup. El encuentro directo entre ambos está previsto para las 22:00 en España e Italia (15:00 en Perú), con una duración de 45 minutos; TV3 inicia su cobertura del triangular desde las 20:55.

País / territorioTVStreaming online
AndorraTV33Cat*
AustraliabeIN Sports Connect
BulgariaMAX Sport 3
DinamarcaTV2 Sport XTV2 Play
EspañaTV33Cat, Movistar+
Estados UnidosCBS Sports GolazoParamount+
IsraelSport 3
ItaliaSky Sport Uno, TV8NOW TV, Sky Go Italia
Nueva ZelandabeIN Sports Connect
NoruegaVG+
PortugalSport TV4Sport TV Multiscreen
RusiaMatch! Football 1matchtv.ru, Sportbox.ru
Mundial / internacionalBarça Play**

En España, la emisión confirmada es por TV3, que integrará el choque dentro de su cobertura del triangular de Udine. Para verlo online, las opciones listadas son 3Cat y Movistar+; la parrilla de TV3 contempla primero el Barcelona–Nottingham Forest y luego el Udinese–Barcelona.

En Latinoamérica, no aparece por ahora una señal regional específica confirmada en los listados consultados. Por ello, la alternativa a revisar es Barça Play, aunque su disponibilidad puede variar según territorio y derechos de emisión.

En Estados Unidos, el partido figura para CBS Sports Golazo en televisión y Paramount+ vía streaming. Italia contará con la oferta más amplia: Sky Sport Uno y TV8 en TV, además de NOW TV y Sky Go Italia en plataformas digitales.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Udinese HOY sábado 7 de agosto?

El amistoso Udinese vs. FC Barcelona se jugará el sábado 8 de agosto de 2026 a las 22:00 horas de Italia y España peninsular (20:00 UTC), en el Bluenergy Stadium de Udine. Revisa los horarios por país para ver el partido en vivo y en directo.

País o territorioHora localDía
España (peninsular)22:00Sábado 8 de agosto
Italia22:00Sábado 8 de agosto
Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza22:00Sábado 8 de agosto
Reino Unido21:00Sábado 8 de agosto
Portugal21:00Sábado 8 de agosto
Perú15:00Sábado 8 de agosto
Colombia15:00Sábado 8 de agosto
Ecuador15:00Sábado 8 de agosto
Panamá15:00Sábado 8 de agosto
México (CDMX, Guadalajara y Monterrey)14:00Sábado 8 de agosto
Costa Rica14:00Sábado 8 de agosto
Guatemala14:00Sábado 8 de agosto
El Salvador14:00Sábado 8 de agosto
Honduras14:00Sábado 8 de agosto
Nicaragua14:00Sábado 8 de agosto
Venezuela16:00Sábado 8 de agosto
Bolivia16:00Sábado 8 de agosto
Paraguay16:00Sábado 8 de agosto
República Dominicana16:00Sábado 8 de agosto
Puerto Rico16:00Sábado 8 de agosto
Cuba16:00Sábado 8 de agosto
Chile16:00Sábado 8 de agosto
Argentina17:00Sábado 8 de agosto
Uruguay17:00Sábado 8 de agosto
Brasil (Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro)17:00Sábado 8 de agosto
Estados Unidos (hora del Este)16:00Sábado 8 de agosto
Estados Unidos (hora Central)15:00Sábado 8 de agosto
Estados Unidos (hora de la Montaña)14:00Sábado 8 de agosto
Estados Unidos (hora del Pacífico)13:00Sábado 8 de agosto

El partido entre Udinese y FC Barcelona comenzará a las 3:00 p. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. En México, Centroamérica y buena parte de Estados Unidos, la transmisión iniciará desde las 2:00 p. m., aunque en la costa oeste estadounidense será a la 1:00 p. m.

Para los espectadores del Cono Sur, el horario será más tarde: 4:00 p. m. en Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay, mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil será a las 5:00 p. m. En España e Italia se disputará a las 10:00 p. m.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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