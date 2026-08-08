El FC Barcelona afrontará al Udinese Calcio este sábado 8 de agosto de 2026 en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, a partir de las 22:00 horas (4:00 p.m. ET) como parte de la Friuli Venezia Giulia Cup . El torneo amistoso internacional, que también reúne al Nottingham Forest, será una prueba clave para el conjunto azulgrana en su preparación de pretemporada, con la mira puesta en ajustar su funcionamiento, evaluar alternativas tácticas y llegar en óptimas condiciones al inicio de la campaña oficial. Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver el partido en vivo por TV y cómo seguir la transmisión online desde España, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica.

¿Dónde ver el amistoso FC Barcelona vs. Udinese EN VIVO GRATIS?

El Udinese vs. FC Barcelona se jugará el sábado 8 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, como parte de la Friuli Venezia Giulia Cup. El encuentro directo entre ambos está previsto para las 22:00 en España e Italia (15:00 en Perú), con una duración de 45 minutos; TV3 inicia su cobertura del triangular desde las 20:55.

País / territorio TV Streaming online Andorra TV3 3Cat* Australia — beIN Sports Connect Bulgaria MAX Sport 3 — Dinamarca TV2 Sport X TV2 Play España TV3 3Cat, Movistar+ Estados Unidos CBS Sports Golazo Paramount+ Israel Sport 3 — Italia Sky Sport Uno, TV8 NOW TV, Sky Go Italia Nueva Zelanda — beIN Sports Connect Noruega — VG+ Portugal Sport TV4 Sport TV Multiscreen Rusia Match! Football 1 matchtv.ru, Sportbox.ru Mundial / internacional — Barça Play**

En España, la emisión confirmada es por TV3, que integrará el choque dentro de su cobertura del triangular de Udine. Para verlo online, las opciones listadas son 3Cat y Movistar+; la parrilla de TV3 contempla primero el Barcelona–Nottingham Forest y luego el Udinese–Barcelona.

En Latinoamérica, no aparece por ahora una señal regional específica confirmada en los listados consultados. Por ello, la alternativa a revisar es Barça Play, aunque su disponibilidad puede variar según territorio y derechos de emisión.

En Estados Unidos, el partido figura para CBS Sports Golazo en televisión y Paramount+ vía streaming. Italia contará con la oferta más amplia: Sky Sport Uno y TV8 en TV, además de NOW TV y Sky Go Italia en plataformas digitales.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Udinese HOY sábado 7 de agosto?

El amistoso Udinese vs. FC Barcelona se jugará el sábado 8 de agosto de 2026 a las 22:00 horas de Italia y España peninsular (20:00 UTC), en el Bluenergy Stadium de Udine. Revisa los horarios por país para ver el partido en vivo y en directo.

País o territorio Hora local Día España (peninsular) 22:00 Sábado 8 de agosto Italia 22:00 Sábado 8 de agosto Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza 22:00 Sábado 8 de agosto Reino Unido 21:00 Sábado 8 de agosto Portugal 21:00 Sábado 8 de agosto Perú 15:00 Sábado 8 de agosto Colombia 15:00 Sábado 8 de agosto Ecuador 15:00 Sábado 8 de agosto Panamá 15:00 Sábado 8 de agosto México (CDMX, Guadalajara y Monterrey) 14:00 Sábado 8 de agosto Costa Rica 14:00 Sábado 8 de agosto Guatemala 14:00 Sábado 8 de agosto El Salvador 14:00 Sábado 8 de agosto Honduras 14:00 Sábado 8 de agosto Nicaragua 14:00 Sábado 8 de agosto Venezuela 16:00 Sábado 8 de agosto Bolivia 16:00 Sábado 8 de agosto Paraguay 16:00 Sábado 8 de agosto República Dominicana 16:00 Sábado 8 de agosto Puerto Rico 16:00 Sábado 8 de agosto Cuba 16:00 Sábado 8 de agosto Chile 16:00 Sábado 8 de agosto Argentina 17:00 Sábado 8 de agosto Uruguay 17:00 Sábado 8 de agosto Brasil (Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro) 17:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (hora del Este) 16:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (hora Central) 15:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (hora de la Montaña) 14:00 Sábado 8 de agosto Estados Unidos (hora del Pacífico) 13:00 Sábado 8 de agosto

El partido entre Udinese y FC Barcelona comenzará a las 3:00 p. m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. En México, Centroamérica y buena parte de Estados Unidos, la transmisión iniciará desde las 2:00 p. m., aunque en la costa oeste estadounidense será a la 1:00 p. m.

Para los espectadores del Cono Sur, el horario será más tarde: 4:00 p. m. en Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay, mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil será a las 5:00 p. m. En España e Italia se disputará a las 10:00 p. m.