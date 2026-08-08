Real Madrid mide fuerzas con Ferencváros hoy sábado 8 de agosto en el Groupama Arena (Budapest) desde las 12:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, 14:00 horas en Argentina y 19:00 horas de España. El equipo comandado por José Mourinho se alista para lo que será la nueva temporada, donde el objetivo es volver a ganar la Champions League y LaLiga de España.
Se confirmó la renovación de Vinícius Júnior, quien ya se unió a la pretemporada y está trabajando bajo las órdenes del entrenador portugués. Además, Diomande es el nuevo refuerzo de los blancos. Sin embargo, según medios españoles, el Real Madrid no cierra el mercado de pases y Florentino Pérez puede sorprender con el fichaje de un galáctico.
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