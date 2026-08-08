Real Madrid vs. Ferencváros se enfrentan este sábado 8 de agosto en un amistoso de pretemporada que se disputa en el Groupama Arena de Budapest . El conjunto blanco, dirigido por José Mourinho en su segunda etapa al frente del club, busca afinar su funcionamiento y alcanzar su mejor versión antes del inicio de LaLiga. Revisa los horarios, los canales de TV y las plataformas de streaming para ver el partido EN VIVO y ONLINE desde distintos países.

¿Dónde ver el amistoso Real Madrid vs. Ferencváros EN VIVO GRATIS hoy 8 de agosto?

El amistoso Ferencváros vs. Real Madrid se juega este sábado 8 de agosto en el Groupama Arena de Budapest. Para Perú, Colombia y Ecuador comienza a las 12:00 p. m.; la señal principal confirmada es Real Madrid TV, con acceso online mediante RM Play.

País o región Hora de inicio Canal de TV Dónde ver online Perú, Colombia y Ecuador 12:00 p. m. Real Madrid TV RM Play Chile, Bolivia y Venezuela 1:00 p. m. Real Madrid TV RM Play Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil 2:00 p. m. Real Madrid TV RM Play México 11:00 a. m. Real Madrid TV RM Play Estados Unidos (Este) 1:00 p. m. CBS Sports Network fuboTV Estados Unidos (Pacífico) 10:00 a. m. CBS Sports Network fuboTV España 7:00 p. m. Real Madrid TV RM Play Hungría 7:00 p. m. M4 Sport Consultar plataforma del operador local

En Latinoamérica, la alternativa más directa es seguir el encuentro por Real Madrid TV y la plataforma oficial RM Play, que figura como disponibilidad global para este amistoso. Esto permite ver el partido sin depender de una señal local de cable, aunque conviene comprobar previamente la disponibilidad de RM Play desde cada territorio.

En Estados Unidos, la transmisión televisiva está programada por CBS Sports Network, mientras que el streaming se ofrece mediante fuboTV. En Brasil, ESPN reporta emisión a través del plan Premium de Disney+, por lo que puede ser una alternativa específica para ese mercado.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Ferencváros HOY 8 de agosto?

El amistoso Ferencváros vs. Real Madrid se jugará este sábado 8 de agosto en el Ferencváros Stadion (Groupama Arena), en Budapest. El inicio está programado para las 19:00 en España; en Perú comenzará al mediodía.

País o zona Hora de inicio Perú, Colombia y Ecuador 12:00 p. m. México (CDMX) 11:00 a. m. Estados Unidos (Este: Miami / Nueva York) 1:00 p. m. Estados Unidos (Centro: Chicago) 12:00 p. m. Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles) 10:00 a. m. Chile, Bolivia y Venezuela 1:00 p. m. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil 2:00 p. m. España 7:00 p. m. Hungría (sede del partido) 7:00 p. m.

La transmisión internacional estará disponible mediante Real Madrid TV y la plataforma RM Play, según la información difundida para el partido. En Estados Unidos, también se reporta emisión por CBS Sports Network y fuboTV; conviene revisar la disponibilidad concreta según el proveedor contratado.