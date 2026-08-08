Hoy sábado 8 de agosto, Barcelona sigue con su preparación para la temporada 2026. Por la Friuli Venezia Giulia Cup, el equipo de Hansi Flick sostiene un triangular contra Nottingham Forest y Udinese en el Bluenergy de Udine, Italia. Cada partido amistoso tendrá una duración de 45 minutos.

El primer partido amistoso será Udinese - Nottingham Forest; luego, Barcelona se enfrentará a Nottingham Forest (aproximadamente a las 21:00 horas) y, finalmente, el campeón de LaLiga cerrará su participación en el triangular ante Udinese (a las 22:00 horas) . Sigue EN DIRECTO todos los detalles de los compromisos por Barca Play.

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¿Cómo se define al campeón del triangular?

Tanto Barcelona, Nottingham Forest como Udinese se medirán en un partido de 45 minutos cada uno. En caso de que el compromiso termine igualado en el tiempo establecido, el ganador del encuentro se definirá desde los penales.

El sistema de puntos es el siguiente: 3 puntos por la victoria en el tiempo pactado (45 minutos), dos puntos al vencedor en los penales y un punto al perdedor en los 12 pasos.