De acuerdo con la experiencia de la primera vuelta y procesos recientes, la ONPE suele publicar un primer reporte oficial de resultados entre las 8:00 p. m. y las 9:00 p. m. , una vez cerrado el cómputo de actas urbanas que llegan más rápido a los centros de cómputo. Para la Segunda Elección Presidencial 2026, la propia entidad ha precisado que las actualizaciones se realizarán en tiempo real vía su portal informativo, lo que refuerza ese rango horario como referencia para el primer corte nacional.

Es importante diferenciar estos resultados oficiales del conteo rápido y de las encuestas a boca de urna, que se difunden a partir de las 5:00 p. m. por las encuestadoras autorizadas . Recuerda que los datos que publica la ONPE en su web y plataformas son los únicos que forman parte del cómputo oficial que luego será proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Conteo de votos en vivo hoy, 7 de junio, para definir la presidencia de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Siga los resultados del flash electoral y las cifras oficiales de la segunda vuelta 2026. | Crédito: votoinformadoia.jne.gob.pe / Composición Gestión Mix

Cómo y dónde ver los resultados oficiales de la ONPE

La ONPE ha habilitado un portal informativo específico para las Elecciones Generales 2026, donde se mostrará, en mapas y tablas, el avance del cómputo por departamento, provincia, distrito y voto en el extranjero. Desde allí podrás seguir, minuto a minuto, el porcentaje de actas procesadas y contabilizadas, así como el porcentaje de votos para cada candidata o candidato.

Además del portal web, la ONPE difunde sus reportes oficiales a través de transmisiones en vivo y comunicados en sus redes sociales verificadas, como Facebook y X (Twitter), donde ya viene informando sobre la organización de la Segunda Vuelta del 7 de junio. Medios públicos por señal abierta también suelen enlazar directamente al centro de cómputo para presentar los gráficos oficiales en pantalla apenas se libera el primer reporte.

Por qué no hay una hora “exacta” y qué factores influyen

Aunque se habla de las 8:00 p. m. como referencia, la propia ONPE y analistas electorales coinciden en que no existe una hora exacta obligatoria, porque el momento de publicación depende del avance real en la consolidación de actas en cada oficina descentralizada de procesos electorales. En procesos previos, la autoridad electoral ha explicado que busca alcanzar un porcentaje significativo de actas procesadas, priorizando la confiabilidad del dato antes que la velocidad.

El horario se ve influido por factores como: rapidez en el traslado del material electoral desde zonas rurales y de difícil acceso; la existencia de actas observadas que deben ser resueltas por los jurados electorales especiales; y la estabilidad del sistema informático durante la carga masiva de datos. Por eso, es posible que el primer reporte salga más cerca de las 8:00 p. m. si el flujo es fluido, o se aproxime a las 9:00 p. m. si hay incidencias logísticas .

Diferencia entre resultados preliminares, oficiales y proclamación final

Lo que verás la noche del 7 de junio son resultados oficiales preliminares de la ONPE, es decir, cifras con valor legal que se actualizan conforme ingresan y se validan las actas, pero que aún pueden variar ligeramente mientras se completa el 100% del cómputo. Estos resultados permiten identificar rápidamente una tendencia clara, sobre todo si la diferencia entre las dos candidaturas es amplia.

La proclamación final del ganador la realiza el Jurado Nacional de Elecciones una vez que se han resuelto todas las actas observadas y apelaciones, tal como ocurrió en la primera vuelta, cuando el JNE proclamó oficialmente a las fórmulas que pasaban al balotaje en una sesión pública posterior al cierre del cómputo nacional. Por eso, aunque la ciudadanía y los medios hablen de “ganador” desde la misma noche de la elección, jurídicamente la elección concluye recién con la proclamación del JNE.

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre los primeros resultados oficiales

1. ¿A qué hora se conocerán los primeros resultados oficiales de la Segunda Vuelta 2026? La ONPE prevé publicar un primer reporte oficial de resultados entre las 8:00 p. m. y las 9:00 p. m. de hoy, según la experiencia de la primera vuelta y procesos recientes.

2. ¿Los resultados a boca de urna son oficiales? No, las encuestas a boca de urna y conteos rápidos son estudios estadísticos elaborados por encuestadoras autorizadas como Ipsos y difundidos por medios, pero no tienen carácter oficial ni vinculante.

3. ¿Dónde puedo ver los resultados oficiales de la ONPE en vivo? Puedes seguirlos en el portal informativo de Elecciones Generales 2026 de la ONPE y en sus redes sociales oficiales, donde se publican gráficos y reportes con el avance del cómputo.

4. ¿Por qué cambian los porcentajes de votos durante la noche? Los porcentajes varían porque la ONPE va incorporando nuevas actas procesadas de diferentes regiones; a medida que se acerca al 100% de actas contabilizadas, la tendencia se estabiliza y el margen de variación se reduce.

5. ¿Cuándo se proclamará oficialmente al ganador de la Segunda Vuelta? El Jurado Nacional de Elecciones proclamará al ganador una vez concluido el cómputo al 100% y resueltas todas las actas observadas y apelaciones, en una sesión pública posterior a la jornada electoral.