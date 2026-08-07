El nuevo ciclo escolar 2026-2027 en San Antonio, Texas, iniciará con una estricta modificación en un programa federal de alimentación que afectará el bolsillo de cientos de familias. Sucede que existe la posibilidad de que una gran cantidad de alumnos pierdan el acceso a desayunos y almuerzos gratis. Para saber más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

Esta nueva regulación no implica que todos los estudiantes de San Antonio se quedarán sin desayunos y almuerzos gratis para esta nueva temporada escolar. Según información de N+ Univision , ahora los padres tendrán que realizar una solicitud para que sus hijos sigan accediendo a este beneficio.

Anteriormente, el Programa de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por sus siglas en inglés) facilitaba estos alimentos gratis sin la necesidad de exigir comprobantes de ingreso a cada familia, bajo la condición de que un porcentaje contara con los beneficios del SNAP.

Tras los nuevos requisitos para afiliarse al SNAP, distintas familias no pudieron estar adscritas al programa. Esto afectó a muchas escuelas que pertenecían al Programa de Elegibilidad Comunitaria (CEP). (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Este panorama cambió con los nuevos ajustes en los requisitos federales y estatales de este programa, cuyas reglas de afiliación se volvieron más complejas para las familias de San Antonio. Como resultado, algunas escuelas tuvieron menos estudiantes inscritos al CEP, lo cual dificulta el ofrecimiento de comida gratis.

El Distrito Escolar Independiente del Noreste de San Antonio (NEISD, por sus siglas en inglés) ha resultado afectada con este nuevo cambio, ya que al menos 30 escuelas no califican para para el CEP, pero aún se sigue brindando este beneficio en algunas instituciones educativas.

Cómo saber si la escuela de mi hijo no cuenta con la cobertura CEP

Lo importante es que los padres de familia de San Antonio deben corroborar dicha información antes de que comience el ciclo escolar 2026-2027. Para ello, es necesario que realicen la consulta en la página web del distrito escolar, en este caso NEISD .

Si se confirma que la escuela no cuenta con la cobertura CEP, los padres de familia tendrán que enviar una solicitud para permitir que el estudiante tenga la posibilidad de acceder a comidas gratis o a precio reducido en su institución educativa.

Es necesario revisar si el distrito escolar anunció qué escuelas no reciben cobertura del programa CEP para dar inicio a una solicitud. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué escuelas y distritos de San Antonio seguirán entregando comidas gratis a sus estudiantes

San Antonio ISD, North Side ISD, Southwest ISD, Edgewood ISD y South Side ISD ratificaron que todas sus escuelas se mantendrán adscritos al CEP para este nuevo periodo escolar. Esto significa que sus respectivos alumnos seguirán recibiendo desayunos y almuerzos gratis.