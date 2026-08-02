Con la llegada del nuevo año lectivo en Estados Unidos , la prisa por comprar útiles y conseguir becas crea el escenario ideal para que los ciberdelincuentes engañen a miles de padres de familia mediante fraudes digitales para robarles su dinero. Por ello, si estás en el proceso de matrícula de tu hijo, esta nota te revelará cuáles son las cuatro trampa más comunes durante esta temporada.

Según cifras difundidas por la National Retail Federation (NRF), se estima que el gasto nacional en útiles escolares K-12 para este año sea equivalente a $43,300 millones. Esto significa un aumento del 10% a comparación del 2025.

Con el dato otorgado, se puede interpretar que miles de familias realizarán sus compras o trámites correspondientes con la finalidad de que sus hijos puedan tener un exitoso regreso a clases en la ciudad estadounidense donde residen; sin embargo, están expuestos a estafas cibernéticas.

No solo el padre o tutor puede resultar afectado con estas modalidades ilícitas; incluso los propios estudiantes que serán matriculados también pueden ser víctimas de estafas. Por esa razón, es necesario saber cuáles son las modalidades más frecuentes.

La mayoría de ciudades confirmaron que los estudiantes podrán retornar a clases a mitades del mes de agosto. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué estafas son más frecuentes durante el regreso a clases en EE.UU.

Un análisis de Safe Browz reveló que existe cuatro modalidades muy frecuentes que los malhechores suelen ejecutar para estafar a los padres de familia durante la temporada de regreso a clases, las cuales son:

Tiendas falsas de útiles escolares

Se tratan de sitios web que ofrecen útiles escolares a precios muy cómodos o por debajo del mercado. Ante el ahorro que representa, los padres de familias intentan aprovechar estos “descuentos” sin saber que fueron estafados.

El comprador ingresa los datos de su tarjeta para efectuar el pago, pero nunca recibe el pedido. De esa manera, los datos de su plástico están en manos del estafador, el cual puede seguir aprovechándose del dinero ahorrado.

Por esa razón, es recomendable comprar en tiendas conocidas que tengan el dominio “.com”. Evitar aquellos enlaces que contengan “outlet”, “clearence”, “deals”, “.shop”. entre otros.

Correos fraudulentos sobre cuotas escolares

Esta modalidad suele ocurrir cuando el estudiante ya está matriculado en una escuela. Los estafadores suelen mandar correos al padre de familia avisando que deben adelantar cuotas para solventar gastos de actividades o lista de útiles.

Recuerda que el distrito escolar siempre realiza los cobros mediante su propio portal; puedes identificarlo con el dominio “.edu” o “.org”.

Son cuatro modalidades que suelen repetirse cada temporada de regreso a clases en EE. UU. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cartas de beca que cobran por adelantado

El propósito de esta estafa es aprovecharse de la vulnerabilidad de los padres de familia de bajos recursos. Los malhechores envían una carta, correo o llamada señalando que el estudiante ha conseguido una beca y necesita realizar un pago correspondiente al “costo de procesamiento”.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) precisa que el proceso de beca legítima es totalmente gratuito; no es necesario abonar alguna cantidad de dinero para asegurar dicho “beneficio”.

Estafas a menores con videojuegos o redes sociales

Este punto ataca directamente a los menores estudiantes que suelen estar activos en plataformas de videojuegos y redes sociales. Esta modalidad consiste en la entrega de monedas virtuales “gratis”, verificaciones de cuentas falsas y sorteos que piden contraseñas.

Con lo señalado, es necesario que tengas en cuenta estas advertencias para que el dinero que pretendes invertir en la educación de tu hijo no resulte en manos de los estafadores.