Ante el final del periodo vacacional de verano, los hogares de Florida Central han comenzando a organizarse para el arranque del año escolar. Se trata de una planificación fundamental para asegurar un buen retorno de los estudiantes que inicia revisar las fechas oficiales. En ese sentido, los condados de esta región confirmaron las fechas oficiales de regreso a las aulas.

Es importante señalar que los condados del estado mencionado finalizaron su periodo escolar 2025-2026 entre el 21 de mayo y 4 de junio, lo que permitía que los estudiantes pueden disfrutar de las vacaciones de verano.

Por ejemplo, las instituciones educativas del condado de Palm Beach concluyeron sus actividades escolares el pasado 29 de mayo, mientras que las escuelas de Miami-Dade vivieron una situación diferente al cerrar su puertas el 4 de junio.

Luego de un periodo de descanso de más de dos meses, las escuelas de Florida Central ya definieron oficialmente los días en que los alumnos volverán a las aulas para poner en marcha el nuevo ciclo escolar 2026-2027.

Después de aproximadamente dos meses, los escolares de Florida Central regresarán a las aulas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Fechas de regreso a clases en Florida Central por condado

Con una información otorgada por Telemundo 31 , estas son las fechas oficiales donde tus menores hijos podrán retornar a clases según el condado donde residas.

Condado de Florida Central Fecha de regreso a clases Lake 10 de agosto Seminole 10 de agosto Osceola 10 de agosto Brevard 10 de agosto Volusia 10 de agosto Polk 11 de agosto Orange 11 de agosto

Las escuelas de cada condado de Florida ya tiene definido la fecha que deben recibir a los alumnos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

También habrá ferias, entrega de útiles y eventos gratuitos en Florida Central por regreso a clases

Con esta nueva temporada de regresos a clases en Florida Central, distintas ciudades y organizaciones han planificado eventos solidarios para apoyar la economía de los hogares y ofrecer a los alumnos una despedida de vacaciones de manera divertida. A continuación, te revelaré los principales eventos programados:

Evento Dirección Fecha ¿Qué tener en cuenta? Florida Kids & Family Expo 22 y 23 de agosto Orange County Convention Center – Orlando Entradas desde $10 Back to School Donation Drive desde el 8 de julio hasta el 6 de agosto The Learning Experience Windermere - Horizon West Kids Expo 15 de julio Urban Air Adventure Park – Hamlin Niños entrarán gratis, pero deben registrarse previamente. Project Kid Connect 18 de julio Lake County Sheriff’s Office South Lake District – Clermont Entrega de mochilas equipadas con útiles escolares. Back to School Giveaway 23 de julio Sanford Civic Center Entrega de útiles escolares y recursos para las familias. Family Promise Back to School Bash 25 de julio Calvary Orlando – Winter Park Mochilas gratuitas, útiles escolares, etc. Back to School Jam 25 de julio Chambers Park Community Center – Kissimmee Entrega gratuita de útiles escolares, música en vivo y Kids Zone. Free Backpack Giveaway 1 de agosto Barnett Park – Orlando Mochilas y útiles escolares gratuitos.