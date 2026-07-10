Si estás pensando en cambiar de ciudad, no se trata solo de empacar, sino también de calcular cuánto dinero necesitarás para instalarte y empezar de cero. Al escoger un lugar, muchas personas se fijan primero en sus atractivos, pero hay una pregunta esencial que no pueden pasar por alto –si aún no la han planteado–: ¿cuánto tienen que ganar para vivir cómodamente allí? En esta nota te explicamos cuál es el sueldo mínimo que deberías tener para vivir con tranquilidad en alguna de las 10 ciudades más caras de Estados Unidos, considerando gastos básicos como vivienda, alimentación, transporte y servicios, para que puedas organizar tu mudanza con más seguridad y sin sobresaltos.

Si tu próxima meta es mudarte a Nueva York, San José o Boston, esta guía te ayuda a responder la pregunta que todos se hacen tarde o temprano: “¿Me alcanza lo que gano para vivir bien allá?” (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿DE QUÉ FORMA PUEDO SABER SI GANO EL SALARIO SUFICIENTE PARA VIVIR EN UNA DE LAS 10 CIUDADES MÁS CARAS DE EE.UU.?

Según un análisis de SmartAsset, vivir cómodamente en EE.UU. va más allá de solo pagar lo básico del día a día. Un ingreso realmente suficiente debe cubrir de forma balanceada gastos esenciales como vivienda, comida, transporte y servicios, pero también dejar espacio para disfrutar de actividades personales, ocio, ahorrar y avanzar en metas financieras a largo plazo.

“Para comprender realmente el contexto de los ingresos de un hogar, es necesario compararlos con los costos locales y los objetivos a largo plazo, que pueden fluctuar con el tiempo. Para la mayoría de las personas, los mismos pilares conforman los gastos más importantes e innegociables de su presupuesto. Estos incluyen necesidades básicas como vivienda, alimentos, servicios públicos y transporte, y probablemente algunos gastos discrecionales en pasatiempos, actividades y otros de enriquecimiento personal”, se lee en el sitio web de SamrtaAsset.

Explicó que una técnica común de presupuestación se denomina regla 50/30/20: el 50% de los ingresos netos se destina a necesidades, el 30% a deseos y el 20% se reserva para el futuro.

EL SALARIO QUE DEBES GANAR PARA VIVIR EN UNA DE LAS 10 CIUDADES MÁS CARAS DE EE.UU.

A continuación, te damos a conocer el salario que debes ganar en las 10 ciudades más caras de Estados Unidos:

Puesto Ciudad Salario necesario adulto soltero Salario necesario familia de 4 Ingreso mediano de los hogares 10 Fremont, California US$134,410 US$371,488 US$175,816 9 San Francisco, California US$134,950 US$407,597 US$139,801 8 Chula Vista, California US$136,781 US$312,915 US$105,101 7 San Diego, California US$136,781 US$312,915 US$111,032 6 Boston, Massachusetts US$139,776 US$368,742 US$97,791 5 Santa Ana, California US$151,965 US$327,226 US$95,118 4 Anaheim, California US$151,965 US$327,226 US$101,145 3 Irvine, California US$151,965 US$327,226 US$145,731 2 San José, California US$158,080 US$402,771 US$148,226 1 Nueva York US$158,954 US$337,875 US$81,228

CONCLUSIONES

Un adulto soltero necesita ganar 150,000 dólares para vivir cómodamente en estas ciudades: Nueva York, NY, tiene el salario individual más alto necesario para vivir sin preocupaciones con US$158,954; le sigue de cerca San José, CA, con US$158,080. Las ciudades de Irvine, Anaheim y Santa Ana, en el condado de Orange, CA, requieren un ingreso estimado de US$151,965 para un adulto soltero.

El Área de la Bahía es el lugar más caro para que una familia viva cómodamente. Las ciudades que ocupan los cuatro primeros puestos con el salario más alto necesario para que una familia de cuatro personas viva cómodamente, donde los ingresos de ambos padres deben ascender a US$407,597 en San Francisco; US$402,771 en San José y US$371,488 tanto en Fremont como en Oakland. Boston, Massachusetts, completa los cinco primeros puestos con un salario de US$368,742.