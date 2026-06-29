El gobernador Ron DeSantis ha promulgado una enorme cantidad de leyes que entran en vigor en julio (Foto: AFP)
El gobernador Ron DeSantis ha promulgado una enorme cantidad de leyes que entran en vigor en julio (Foto: AFP)
Redacción Mix
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A partir del 1 de julio entra en vigor en toda Florida un paquete de decenas de leyes firmadas por el gobernador Ron DeSantis (ver fuente) que abordan ámbitos como la educación, la seguridad pública, la salud, el transporte, la vivienda y la regulación empresarial. Las disposiciones van desde correcciones administrativas y actualizaciones de procesos internos en agencias estatales hasta reformas que modifican el funcionamiento de programas públicos, requisitos legales y servicios esenciales; muchas se alinean con las prioridades que presentó la administración en la última sesión legislativa. Estas normas ya se aplican en localidades grandes y pequeñas —por ejemplo Miami y Hialeah en el sur, Orlando y Tampa en el centro, y Jacksonville y Tallahassee en el norte— y afectan directamente a escuelas públicas, sistemas de transporte, centros de salud, oficinas de licencias y empresas. Para gobiernos municipales, condados y proveedores privados esto implica cambios en trámites diarios y ajustes operativos para adaptarse al nuevo marco normativo.

Para los floridanos, el efecto varía según el sector y la localidad. Algunas leyes producirán cambios inmediatos en trámites cotidianos —por ejemplo, licencias, matrículas escolares y acceso a ciertos servicios de salud— mientras que otras refuerzan controles regulatorios o modifican procedimientos internos del gobierno estatal. Esto significa que estudiantes y padres en Orlando, conductores en Miami, propietarios de vivienda en Tampa y empleados públicos en Tallahassee pueden notar ajustes en normativas que afectan su día a día.

En conjunto, estas disposiciones reconfiguran el marco normativo estatal y buscan priorizar áreas señaladas por la administración. A nivel local, gobiernos municipales y condados tendrán que actualizar ordenanzas y guías operativas; proveedores de salud, escuelas y empresas deberán revisar cumplimiento y procedimientos. Más abajo se detallan las principales leyes vigentes desde el 1 de julio, a quiénes impactan y qué cambia concretamente para los residentes de Florida.

Ron DeSantis aprobó más de 100 leyes que empezarán a regir en Florida desde julio (Foto: AFP)
Ron DeSantis aprobó más de 100 leyes que empezarán a regir en Florida desde julio (Foto: AFP)
Ley¿De qué trata?¿A quiénes impacta?¿Cómo cambia desde julio?
HB 33Designaciones de infraestructura de transporteConductores, gobiernos localesSe oficializan nuevas designaciones de carreteras y tramos, lo que implica actualización de señalización, mapas oficiales y registros estatales de infraestructura vial.
HB 35Infractores habituales de tráficoConductores reincidentes, tribunalesSe endurece la clasificación de reincidencia vial, lo que puede derivar en sanciones más estrictas, restricciones de licencia y mayor control administrativo.
HB 47Diagnósticos médicos en protección infantilSistema de protección infantil, familiasSe ajustan los criterios sobre qué diagnósticos médicos pueden considerarse en investigaciones de bienestar infantil, afectando decisiones de intervención estatal.
SB 52Seguridad en lugares de cultoIglesias, comunidades religiosasSe refuerzan medidas de seguridad en espacios religiosos, lo que puede implicar mayores exigencias de protección, protocolos y contratación de seguridad.
HB 89Prescripción veterinariaVeterinarios, dueños de mascotasSe incrementa la transparencia en la prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios, con mayor trazabilidad de tratamientos.
SB 124Florida Virtual SchoolEstudiantes, sistema educativoSe actualizan reglas de operación de la escuela virtual estatal, afectando administración, acceso y funcionamiento de programas educativos en línea.
HB 131Curadores de herenciasTribunales, familiasSe ajustan procedimientos de administración de patrimonios, ampliando o modificando la intervención de curadores en procesos sucesorios.
HB 167Terrenos de minería de fosfatoSector minero, ambientalSe actualizan normas sobre uso y supervisión de terrenos mineros rehabilitados, con impacto en restauración ambiental y uso futuro del suelo.
SB 168Molestias públicasGobiernos locales, residentesSe amplían herramientas legales para sancionar o gestionar actividades consideradas molestia pública de forma más rápida a nivel local.
HB 177Defensa pública regionalSistema judicialSe reorganiza la asignación de representación legal pública, afectando la estructura de defensa penal y civil en distintas regiones.
SB 178Deportes escolares K-12Escuelas, estudiantesSe ajustan reglas de participación y organización de actividades deportivas escolares, con cambios en elegibilidad y regulación de ligas.
SB 182EducaciónSistema educativoSe introducen ajustes generales en políticas educativas estatales, afectando administración, estándares y gestión escolar.
SB 192Fondos en custodia médicaPacientes, clínicasSe refuerzan controles sobre dinero en custodia en el sector médico, aumentando supervisión financiera y obligaciones de registro.
HB 199Asuntos de veteranosVeteranosSe reorganizan programas de apoyo y servicios estatales, con cambios en acceso y administración de beneficios.
SB 212Delitos sexualesSistema penalSe endurecen medidas de registro, supervisión y sanciones para delitos sexuales, ampliando restricciones post-condena.
HB 245Terminología de pornografía infantilSistema judicialSe actualiza el lenguaje legal para describir delitos, alineando definiciones con estándares jurídicos más modernos.
HB 249Bandera estatalEstadoSe formaliza la designación de símbolo estatal, con efectos institucionales y educativos.
HB 253Programa dental para veteranosVeteranosSe amplía el acceso a servicios dentales, aumentando cobertura y disponibilidad de atención.
HB 271Fianzas extranjerasIndustria financieraSe incrementa la regulación y supervisión de aseguradoras de fianzas extranjeras que operan en Florida.
HB 273Distritos especialesGobiernos localesSe ajustan mecanismos de financiamiento y control de distritos especiales con impacto en proyectos locales.
HB 277Violencia domésticaVíctimasSe fortalecen órdenes de protección y herramientas judiciales para víctimas de violencia doméstica.
SB 288Cooperativas eléctricasEnergíaSe moderniza la regulación de cooperativas eléctricas rurales, afectando operación, gobernanza y tarifas.
SB 290AgriculturaSector agrícolaSe reorganizan funciones administrativas del Departamento de Agricultura, afectando regulación del sector.
SB 296Violencia domésticaVíctimasSe amplían medidas de protección legal y mecanismos de respuesta ante violencia doméstica y de pareja.
SB 298Registros de víctimasSistema judicialSe refuerzan restricciones de acceso a información sensible de víctimas en registros públicos.
SB 302Resiliencia costeraMedio ambienteSe implementan estrategias de adaptación climática y protección de zonas costeras vulnerables.
SB 340Trata de personas en enfermeríaSector saludSe vuelve obligatoria la capacitación en trata de personas como parte de licencias de enfermería.
HB 355Protección del pacienteSaludSe refuerzan estándares de seguridad en centros médicos y obligaciones de cumplimiento sanitario.
HB 359Órdenes de registroSistema judicialSe amplían facultades y ajustes procesales para la emisión de órdenes de allanamiento.
SB 386Equipos agrícolasAgriculturaSe actualizan regulaciones sobre maquinaria y equipos utilizados en actividades agrícolas.
SB 394ReasegurosSegurosSe incrementa supervisión de intermediarios de reaseguro en el mercado financiero.
SB 418Autismo y policíaSeguridad públicaSe establecen protocolos obligatorios de actuación policial ante personas con autismo.
SB 422Vigilancia aéreaAviaciónSe modernizan sistemas de monitoreo y control de tráfico aéreo con nuevas tecnologías.
HB 425Cementerios históricosCulturaSe fortalecen medidas de protección y preservación de sitios históricos funerarios.
SB 428Prevención de ahogamientosSalud públicaSe amplían campañas y medidas obligatorias de prevención en entornos acuáticos.
SB 436Agresión agravadaSistema penalSe incrementan sanciones y consecuencias penales por delitos de agresión grave.
HB 441Tierras de conservaciónMedio ambienteSe refuerza protección de áreas naturales y se limitan desarrollos en zonas sensibles.
HB 445Delitos peligrososSistema penalSe ajusta la clasificación de delitos graves y su tratamiento en el código penal.
HB 453Diploma de secundariaEducaciónSe modifican requisitos de graduación y créditos escolares para estudiantes.
SB 474Asuntos militaresFuerzas armadasSe ajustan disposiciones administrativas relacionadas con personal militar.
HB 477Parafernalia de drogasSeguridadSe endurecen sanciones por posesión y distribución de objetos asociados a drogas.
SB 484Centros de datosTecnologíaSe regulan requisitos de infraestructura y operación para centros de datos.
HB 491Programas de violencia domésticaRehabilitaciónSe permite incluir componentes religiosos en programas de intervención bajo regulación.
SB 504Cámaras corporalesFiscalizaciónSe hace obligatorio el uso de cámaras en inspectores de código.
SB 506Grabaciones de cámarasTransparenciaSe regulan límites de acceso público a grabaciones de cámaras corporales.
SB 538Actividades extracurricularesEducaciónSe ajusta supervisión y organización de programas extracurriculares escolares.
HB 561Certificación docenteEducaciónSe modifican requisitos de formación y recertificación docente.
HB 565DiscapacidadServicios socialesSe reorganizan programas de atención y apoyo a personas con discapacidad.
HB 569Servicios forensesJusticiaSe ajusta administración de servicios forenses estatales.
SB 578AlzheimerSaludSe amplían programas de concientización y apoyo a pacientes.
SB 584Escuelas de manejoTransporteSe endurece regulación y licenciamiento de escuelas de conducción.
SB 590Delitos contra menoresJusticiaSe amplían plazos de prescripción para delitos relacionados con menores.
SB 598Servicios funerariosConsumoSe actualizan normas de operación y regulación del sector funerario.
HB 625Comisión de justiciaSistema judicialSe reorganizan procesos administrativos y pagos a defensores públicos.
SB 628Infraestructura de transporteEstadoSe formalizan designaciones oficiales de infraestructura vial.
HB 655Reuniones legales propiedad privadaGobiernoSe crean excepciones de acceso público en reuniones legales sensibles.
SB 656Delitos contra menores en internetSeguridadSe refuerzan programas de prevención de explotación infantil digital.
HB 679Marcas registradasEmpresasSe agilizan procesos de registro y renovación de marcas.
SB 686Enclaves agrícolasAgriculturaSe ajusta planificación territorial de zonas agrícolas específicas.
HB 697MedicamentosSaludSe introducen controles sobre precios y cobertura farmacéutica.
HB 753Consejeros escolaresEducaciónSe amplía rol de consejeros en apoyo académico y emocional.
SB 772Seguros electrónicosFinanzasSe regulan nuevas licencias para seguros de dispositivos.
HB 797ONGsSector socialSe reforma gobernanza y responsabilidades de organizaciones sin fines de lucro.
SB 800IngenieríaProfesionalesSe endurecen sanciones por ejercicio ilegal de ingeniería.
HB 803Permisos de construcciónConstrucciónSe agilizan procesos de licencias e inspecciones de obras.
SB 816DiabetesSaludSe financian programas de investigación médica estatal.
SB 820Tribunales especializadosJusticiaSe modifican requisitos de informes y seguimiento judicial.
SB 824Propiedad escolarEducaciónSe regulan procesos de venta de terrenos escolares no utilizados.
SB 844Anemia falciformeSaludSe establece formación médica obligatoria sobre la enfermedad.
SB 848Aguas pluvialesMedio ambienteSe endurecen estándares de tratamiento de escorrentía.
HB 851Formación docenteEducaciónSe establece capacitación continua obligatoria para educadores.
HB 867Terapia ocupacionalSaludSe autoriza técnica de “dry needling” bajo regulación estatal.
HB 883Seguros cautivosFinanzasSe actualiza regulación de aseguradoras tipo captive.
HB 905Influencia extranjeraGobiernoSe incrementan obligaciones de transparencia institucional.
HB 913PrisionesSistema penitenciarioSe modifican programas de rehabilitación y servicios internos.
HB 919AeropuertosTransporteSe actualizan normas operativas de aeropuertos comerciales.
HB 925Secretarios judicialesJusticiaSe ajustan funciones administrativas de tribunales.
HB 927UrbanismoMunicipiosSe modifican reglas de planificación y desarrollo urbano.
HB 929Estructuras ChickeesLocalSe regulan permisos para estructuras tradicionales.
HB 961Vehículos siniestradosDMVSe actualizan procesos de títulos de salvamento.
SB 984BomberosSalud laboralSe amplían beneficios por enfermedades relacionadas con cáncer.
SB 1004AnimalesBienestar animalSe refuerzan normas de cuidado y regulación de mascotas.
HB 1019PFASMedio ambienteSe establecen controles estrictos sobre contaminantes químicos.
SB 1022NiñezSocialSe amplían programas de apoyo infantil estatal.
SB 1030Recuperación de adiccionesSaludSe regulan residencias de rehabilitación y certificación.
HB 1031Atención ciudadanaGobiernoSe modernizan sistemas de respuesta a usuarios.
HB 1069Antecedentes laboralesEmpleoSe amplían verificaciones de antecedentes en sectores sensibles.
HB 1073Educación públicaEscuelasSe refuerzan normas de transparencia institucional.
HB 1081CiberseguridadEducaciónSe crean programas de formación práctica en seguridad digital.
HB 1085Ciberseguridad localGobiernoSe establecen estándares obligatorios de seguridad digital.
HB 1093VertiportsTransporteSe regula infraestructura para taxis aéreos.
HB 1103NavegaciónMedio ambienteSe amplía poder local para regular embarcaciones.
HB 1113VíctimasJusticiaSe protege identidad de víctimas en registros públicos.
HB 1115Educación genéticaSaludSe financian becas de formación médica especializada.
HB 1121DiscapacidadSocialSe reorganizan servicios de atención a adultos mayores y discapacidad.
HB 1159Delitos sexualesPenalSe ajustan sanciones y definiciones legales.
HB 1175Seguridad médicaSaludSe establecen estándares de seguridad en cirugías ambulatorias.
HB 1201Seguridad escolarEducaciónSe refuerzan protocolos de protección estudiantil.
HB 1217EmisionesMedio ambienteSe limita regulación local sobre gases de efecto invernadero.
HB 1219Cuerpos de aguaMedio ambienteSe formalizan designaciones oficiales de cuerpos de agua.
SB 1246EnfermeríaSaludSe crea fondo de formación vinculado a demanda laboral.
HB 1279EducaciónSistema escolarSe ajustan políticas administrativas educativas.
HB 1285Residuos biosólidosMedio ambienteSe regulan tratamiento y disposición de residuos orgánicos.
SB 1296Empleo públicoGobiernoSe modifican reglas de relaciones laborales estatales.
HB 1337HerenciasJusticiaSe simplifican procesos sucesorios y administración de patrimonios.
HB 1343SegurosFinanzasSe actualizan requisitos de licenciamiento.
HB 1347Laboratorios clínicosSaludSe simplifican requisitos de certificación profesional.
HB 1389ViviendaInmobiliarioSe amplían incentivos para vivienda asequible.
HB 1405Personas desaparecidasSeguridadSe crea sistema estatal especializado de búsqueda.
HB 1407Demandas civilesJusticiaSe modifican reglas de inicio de procesos judiciales.
HB 1417Medio ambienteEstadoSe reorganiza el Departamento de Protección Ambiental.
HB 1443ParkinsonSaludSe crea registro estatal de investigación médica.
HB 1451Servicios públicosEnergíaSe actualiza regulación de servicios esenciales.
HB 1471EducaciónEscuelasSe incorporan contenidos sobre terrorismo y derecho.
HB 1509VeterinariaProfesionalesSe facilita licencia por reconocimiento interestatal.
HB 1515Investigación médicaSaludSe crea base de datos sobre fibromas uterinos.
SB 1602VeteranosViviendaSe amplían programas habitacionales para exmilitares.
SB 1614ConstrucciónInfraestructuraSe refuerza cumplimiento del código de construcción.
SB 1690Primera infanciaEducaciónSe establecen nuevos estándares de cuidado infantil.
HB 4085Servicios públicos localesGobiernoSe reorganiza autoridad de servicios públicos.
HB 5401Sistema judicialFinanzas públicasSe ajusta administración de fondos fiduciarios judiciales.

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