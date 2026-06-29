A partir del 1 de julio entra en vigor en toda Florida un paquete de decenas de leyes firmadas por el gobernador Ron DeSantis (ver fuente) que abordan ámbitos como la educación, la seguridad pública, la salud, el transporte, la vivienda y la regulación empresarial. Las disposiciones van desde correcciones administrativas y actualizaciones de procesos internos en agencias estatales hasta reformas que modifican el funcionamiento de programas públicos, requisitos legales y servicios esenciales; muchas se alinean con las prioridades que presentó la administración en la última sesión legislativa. Estas normas ya se aplican en localidades grandes y pequeñas —por ejemplo Miami y Hialeah en el sur, Orlando y Tampa en el centro, y Jacksonville y Tallahassee en el norte— y afectan directamente a escuelas públicas, sistemas de transporte, centros de salud, oficinas de licencias y empresas. Para gobiernos municipales, condados y proveedores privados esto implica cambios en trámites diarios y ajustes operativos para adaptarse al nuevo marco normativo.
Para los floridanos, el efecto varía según el sector y la localidad. Algunas leyes producirán cambios inmediatos en trámites cotidianos —por ejemplo, licencias, matrículas escolares y acceso a ciertos servicios de salud— mientras que otras refuerzan controles regulatorios o modifican procedimientos internos del gobierno estatal. Esto significa que estudiantes y padres en Orlando, conductores en Miami, propietarios de vivienda en Tampa y empleados públicos en Tallahassee pueden notar ajustes en normativas que afectan su día a día.
En conjunto, estas disposiciones reconfiguran el marco normativo estatal y buscan priorizar áreas señaladas por la administración. A nivel local, gobiernos municipales y condados tendrán que actualizar ordenanzas y guías operativas; proveedores de salud, escuelas y empresas deberán revisar cumplimiento y procedimientos. Más abajo se detallan las principales leyes vigentes desde el 1 de julio, a quiénes impactan y qué cambia concretamente para los residentes de Florida.
|Ley
|¿De qué trata?
|¿A quiénes impacta?
|¿Cómo cambia desde julio?
|HB 33
|Designaciones de infraestructura de transporte
|Conductores, gobiernos locales
|Se oficializan nuevas designaciones de carreteras y tramos, lo que implica actualización de señalización, mapas oficiales y registros estatales de infraestructura vial.
|HB 35
|Infractores habituales de tráfico
|Conductores reincidentes, tribunales
|Se endurece la clasificación de reincidencia vial, lo que puede derivar en sanciones más estrictas, restricciones de licencia y mayor control administrativo.
|HB 47
|Diagnósticos médicos en protección infantil
|Sistema de protección infantil, familias
|Se ajustan los criterios sobre qué diagnósticos médicos pueden considerarse en investigaciones de bienestar infantil, afectando decisiones de intervención estatal.
|SB 52
|Seguridad en lugares de culto
|Iglesias, comunidades religiosas
|Se refuerzan medidas de seguridad en espacios religiosos, lo que puede implicar mayores exigencias de protección, protocolos y contratación de seguridad.
|HB 89
|Prescripción veterinaria
|Veterinarios, dueños de mascotas
|Se incrementa la transparencia en la prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios, con mayor trazabilidad de tratamientos.
|SB 124
|Florida Virtual School
|Estudiantes, sistema educativo
|Se actualizan reglas de operación de la escuela virtual estatal, afectando administración, acceso y funcionamiento de programas educativos en línea.
|HB 131
|Curadores de herencias
|Tribunales, familias
|Se ajustan procedimientos de administración de patrimonios, ampliando o modificando la intervención de curadores en procesos sucesorios.
|HB 167
|Terrenos de minería de fosfato
|Sector minero, ambiental
|Se actualizan normas sobre uso y supervisión de terrenos mineros rehabilitados, con impacto en restauración ambiental y uso futuro del suelo.
|SB 168
|Molestias públicas
|Gobiernos locales, residentes
|Se amplían herramientas legales para sancionar o gestionar actividades consideradas molestia pública de forma más rápida a nivel local.
|HB 177
|Defensa pública regional
|Sistema judicial
|Se reorganiza la asignación de representación legal pública, afectando la estructura de defensa penal y civil en distintas regiones.
|SB 178
|Deportes escolares K-12
|Escuelas, estudiantes
|Se ajustan reglas de participación y organización de actividades deportivas escolares, con cambios en elegibilidad y regulación de ligas.
|SB 182
|Educación
|Sistema educativo
|Se introducen ajustes generales en políticas educativas estatales, afectando administración, estándares y gestión escolar.
|SB 192
|Fondos en custodia médica
|Pacientes, clínicas
|Se refuerzan controles sobre dinero en custodia en el sector médico, aumentando supervisión financiera y obligaciones de registro.
|HB 199
|Asuntos de veteranos
|Veteranos
|Se reorganizan programas de apoyo y servicios estatales, con cambios en acceso y administración de beneficios.
|SB 212
|Delitos sexuales
|Sistema penal
|Se endurecen medidas de registro, supervisión y sanciones para delitos sexuales, ampliando restricciones post-condena.
|HB 245
|Terminología de pornografía infantil
|Sistema judicial
|Se actualiza el lenguaje legal para describir delitos, alineando definiciones con estándares jurídicos más modernos.
|HB 249
|Bandera estatal
|Estado
|Se formaliza la designación de símbolo estatal, con efectos institucionales y educativos.
|HB 253
|Programa dental para veteranos
|Veteranos
|Se amplía el acceso a servicios dentales, aumentando cobertura y disponibilidad de atención.
|HB 271
|Fianzas extranjeras
|Industria financiera
|Se incrementa la regulación y supervisión de aseguradoras de fianzas extranjeras que operan en Florida.
|HB 273
|Distritos especiales
|Gobiernos locales
|Se ajustan mecanismos de financiamiento y control de distritos especiales con impacto en proyectos locales.
|HB 277
|Violencia doméstica
|Víctimas
|Se fortalecen órdenes de protección y herramientas judiciales para víctimas de violencia doméstica.
|SB 288
|Cooperativas eléctricas
|Energía
|Se moderniza la regulación de cooperativas eléctricas rurales, afectando operación, gobernanza y tarifas.
|SB 290
|Agricultura
|Sector agrícola
|Se reorganizan funciones administrativas del Departamento de Agricultura, afectando regulación del sector.
|SB 296
|Violencia doméstica
|Víctimas
|Se amplían medidas de protección legal y mecanismos de respuesta ante violencia doméstica y de pareja.
|SB 298
|Registros de víctimas
|Sistema judicial
|Se refuerzan restricciones de acceso a información sensible de víctimas en registros públicos.
|SB 302
|Resiliencia costera
|Medio ambiente
|Se implementan estrategias de adaptación climática y protección de zonas costeras vulnerables.
|SB 340
|Trata de personas en enfermería
|Sector salud
|Se vuelve obligatoria la capacitación en trata de personas como parte de licencias de enfermería.
|HB 355
|Protección del paciente
|Salud
|Se refuerzan estándares de seguridad en centros médicos y obligaciones de cumplimiento sanitario.
|HB 359
|Órdenes de registro
|Sistema judicial
|Se amplían facultades y ajustes procesales para la emisión de órdenes de allanamiento.
|SB 386
|Equipos agrícolas
|Agricultura
|Se actualizan regulaciones sobre maquinaria y equipos utilizados en actividades agrícolas.
|SB 394
|Reaseguros
|Seguros
|Se incrementa supervisión de intermediarios de reaseguro en el mercado financiero.
|SB 418
|Autismo y policía
|Seguridad pública
|Se establecen protocolos obligatorios de actuación policial ante personas con autismo.
|SB 422
|Vigilancia aérea
|Aviación
|Se modernizan sistemas de monitoreo y control de tráfico aéreo con nuevas tecnologías.
|HB 425
|Cementerios históricos
|Cultura
|Se fortalecen medidas de protección y preservación de sitios históricos funerarios.
|SB 428
|Prevención de ahogamientos
|Salud pública
|Se amplían campañas y medidas obligatorias de prevención en entornos acuáticos.
|SB 436
|Agresión agravada
|Sistema penal
|Se incrementan sanciones y consecuencias penales por delitos de agresión grave.
|HB 441
|Tierras de conservación
|Medio ambiente
|Se refuerza protección de áreas naturales y se limitan desarrollos en zonas sensibles.
|HB 445
|Delitos peligrosos
|Sistema penal
|Se ajusta la clasificación de delitos graves y su tratamiento en el código penal.
|HB 453
|Diploma de secundaria
|Educación
|Se modifican requisitos de graduación y créditos escolares para estudiantes.
|SB 474
|Asuntos militares
|Fuerzas armadas
|Se ajustan disposiciones administrativas relacionadas con personal militar.
|HB 477
|Parafernalia de drogas
|Seguridad
|Se endurecen sanciones por posesión y distribución de objetos asociados a drogas.
|SB 484
|Centros de datos
|Tecnología
|Se regulan requisitos de infraestructura y operación para centros de datos.
|HB 491
|Programas de violencia doméstica
|Rehabilitación
|Se permite incluir componentes religiosos en programas de intervención bajo regulación.
|SB 504
|Cámaras corporales
|Fiscalización
|Se hace obligatorio el uso de cámaras en inspectores de código.
|SB 506
|Grabaciones de cámaras
|Transparencia
|Se regulan límites de acceso público a grabaciones de cámaras corporales.
|SB 538
|Actividades extracurriculares
|Educación
|Se ajusta supervisión y organización de programas extracurriculares escolares.
|HB 561
|Certificación docente
|Educación
|Se modifican requisitos de formación y recertificación docente.
|HB 565
|Discapacidad
|Servicios sociales
|Se reorganizan programas de atención y apoyo a personas con discapacidad.
|HB 569
|Servicios forenses
|Justicia
|Se ajusta administración de servicios forenses estatales.
|SB 578
|Alzheimer
|Salud
|Se amplían programas de concientización y apoyo a pacientes.
|SB 584
|Escuelas de manejo
|Transporte
|Se endurece regulación y licenciamiento de escuelas de conducción.
|SB 590
|Delitos contra menores
|Justicia
|Se amplían plazos de prescripción para delitos relacionados con menores.
|SB 598
|Servicios funerarios
|Consumo
|Se actualizan normas de operación y regulación del sector funerario.
|HB 625
|Comisión de justicia
|Sistema judicial
|Se reorganizan procesos administrativos y pagos a defensores públicos.
|SB 628
|Infraestructura de transporte
|Estado
|Se formalizan designaciones oficiales de infraestructura vial.
|HB 655
|Reuniones legales propiedad privada
|Gobierno
|Se crean excepciones de acceso público en reuniones legales sensibles.
|SB 656
|Delitos contra menores en internet
|Seguridad
|Se refuerzan programas de prevención de explotación infantil digital.
|HB 679
|Marcas registradas
|Empresas
|Se agilizan procesos de registro y renovación de marcas.
|SB 686
|Enclaves agrícolas
|Agricultura
|Se ajusta planificación territorial de zonas agrícolas específicas.
|HB 697
|Medicamentos
|Salud
|Se introducen controles sobre precios y cobertura farmacéutica.
|HB 753
|Consejeros escolares
|Educación
|Se amplía rol de consejeros en apoyo académico y emocional.
|SB 772
|Seguros electrónicos
|Finanzas
|Se regulan nuevas licencias para seguros de dispositivos.
|HB 797
|ONGs
|Sector social
|Se reforma gobernanza y responsabilidades de organizaciones sin fines de lucro.
|SB 800
|Ingeniería
|Profesionales
|Se endurecen sanciones por ejercicio ilegal de ingeniería.
|HB 803
|Permisos de construcción
|Construcción
|Se agilizan procesos de licencias e inspecciones de obras.
|SB 816
|Diabetes
|Salud
|Se financian programas de investigación médica estatal.
|SB 820
|Tribunales especializados
|Justicia
|Se modifican requisitos de informes y seguimiento judicial.
|SB 824
|Propiedad escolar
|Educación
|Se regulan procesos de venta de terrenos escolares no utilizados.
|SB 844
|Anemia falciforme
|Salud
|Se establece formación médica obligatoria sobre la enfermedad.
|SB 848
|Aguas pluviales
|Medio ambiente
|Se endurecen estándares de tratamiento de escorrentía.
|HB 851
|Formación docente
|Educación
|Se establece capacitación continua obligatoria para educadores.
|HB 867
|Terapia ocupacional
|Salud
|Se autoriza técnica de “dry needling” bajo regulación estatal.
|HB 883
|Seguros cautivos
|Finanzas
|Se actualiza regulación de aseguradoras tipo captive.
|HB 905
|Influencia extranjera
|Gobierno
|Se incrementan obligaciones de transparencia institucional.
|HB 913
|Prisiones
|Sistema penitenciario
|Se modifican programas de rehabilitación y servicios internos.
|HB 919
|Aeropuertos
|Transporte
|Se actualizan normas operativas de aeropuertos comerciales.
|HB 925
|Secretarios judiciales
|Justicia
|Se ajustan funciones administrativas de tribunales.
|HB 927
|Urbanismo
|Municipios
|Se modifican reglas de planificación y desarrollo urbano.
|HB 929
|Estructuras Chickees
|Local
|Se regulan permisos para estructuras tradicionales.
|HB 961
|Vehículos siniestrados
|DMV
|Se actualizan procesos de títulos de salvamento.
|SB 984
|Bomberos
|Salud laboral
|Se amplían beneficios por enfermedades relacionadas con cáncer.
|SB 1004
|Animales
|Bienestar animal
|Se refuerzan normas de cuidado y regulación de mascotas.
|HB 1019
|PFAS
|Medio ambiente
|Se establecen controles estrictos sobre contaminantes químicos.
|SB 1022
|Niñez
|Social
|Se amplían programas de apoyo infantil estatal.
|SB 1030
|Recuperación de adicciones
|Salud
|Se regulan residencias de rehabilitación y certificación.
|HB 1031
|Atención ciudadana
|Gobierno
|Se modernizan sistemas de respuesta a usuarios.
|HB 1069
|Antecedentes laborales
|Empleo
|Se amplían verificaciones de antecedentes en sectores sensibles.
|HB 1073
|Educación pública
|Escuelas
|Se refuerzan normas de transparencia institucional.
|HB 1081
|Ciberseguridad
|Educación
|Se crean programas de formación práctica en seguridad digital.
|HB 1085
|Ciberseguridad local
|Gobierno
|Se establecen estándares obligatorios de seguridad digital.
|HB 1093
|Vertiports
|Transporte
|Se regula infraestructura para taxis aéreos.
|HB 1103
|Navegación
|Medio ambiente
|Se amplía poder local para regular embarcaciones.
|HB 1113
|Víctimas
|Justicia
|Se protege identidad de víctimas en registros públicos.
|HB 1115
|Educación genética
|Salud
|Se financian becas de formación médica especializada.
|HB 1121
|Discapacidad
|Social
|Se reorganizan servicios de atención a adultos mayores y discapacidad.
|HB 1159
|Delitos sexuales
|Penal
|Se ajustan sanciones y definiciones legales.
|HB 1175
|Seguridad médica
|Salud
|Se establecen estándares de seguridad en cirugías ambulatorias.
|HB 1201
|Seguridad escolar
|Educación
|Se refuerzan protocolos de protección estudiantil.
|HB 1217
|Emisiones
|Medio ambiente
|Se limita regulación local sobre gases de efecto invernadero.
|HB 1219
|Cuerpos de agua
|Medio ambiente
|Se formalizan designaciones oficiales de cuerpos de agua.
|SB 1246
|Enfermería
|Salud
|Se crea fondo de formación vinculado a demanda laboral.
|HB 1279
|Educación
|Sistema escolar
|Se ajustan políticas administrativas educativas.
|HB 1285
|Residuos biosólidos
|Medio ambiente
|Se regulan tratamiento y disposición de residuos orgánicos.
|SB 1296
|Empleo público
|Gobierno
|Se modifican reglas de relaciones laborales estatales.
|HB 1337
|Herencias
|Justicia
|Se simplifican procesos sucesorios y administración de patrimonios.
|HB 1343
|Seguros
|Finanzas
|Se actualizan requisitos de licenciamiento.
|HB 1347
|Laboratorios clínicos
|Salud
|Se simplifican requisitos de certificación profesional.
|HB 1389
|Vivienda
|Inmobiliario
|Se amplían incentivos para vivienda asequible.
|HB 1405
|Personas desaparecidas
|Seguridad
|Se crea sistema estatal especializado de búsqueda.
|HB 1407
|Demandas civiles
|Justicia
|Se modifican reglas de inicio de procesos judiciales.
|HB 1417
|Medio ambiente
|Estado
|Se reorganiza el Departamento de Protección Ambiental.
|HB 1443
|Parkinson
|Salud
|Se crea registro estatal de investigación médica.
|HB 1451
|Servicios públicos
|Energía
|Se actualiza regulación de servicios esenciales.
|HB 1471
|Educación
|Escuelas
|Se incorporan contenidos sobre terrorismo y derecho.
|HB 1509
|Veterinaria
|Profesionales
|Se facilita licencia por reconocimiento interestatal.
|HB 1515
|Investigación médica
|Salud
|Se crea base de datos sobre fibromas uterinos.
|SB 1602
|Veteranos
|Vivienda
|Se amplían programas habitacionales para exmilitares.
|SB 1614
|Construcción
|Infraestructura
|Se refuerza cumplimiento del código de construcción.
|SB 1690
|Primera infancia
|Educación
|Se establecen nuevos estándares de cuidado infantil.
|HB 4085
|Servicios públicos locales
|Gobierno
|Se reorganiza autoridad de servicios públicos.
|HB 5401
|Sistema judicial
|Finanzas públicas
|Se ajusta administración de fondos fiduciarios judiciales.