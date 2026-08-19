El cambio de horario en Florida está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando Miami y Orlando deberán atrasar una hora sus relojes, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. El ajuste ocurrirá semanas antes del invierno astronómico, que comenzará el 21 de diciembre, y seguirá vigente mientras no cambie la legislación federal.

¿Cuándo hay que ajustar el reloj en Florida en 2026?

El próximo cambio de horario en Florida será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán retroceder una hora hasta la 1:00 a. m. en las zonas que observan el horario de verano.

La fecha está establecida por el calendario federal del Daylight Saving Time. El U.S. Naval Observatory confirma que en 2026 el horario de verano termina el 1 de noviembre y que el cambio se produce a las 2:00 a. m. hora local.

Dato Florida 2026 Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué ocurre Se atrasa 1 hora De 2:00 a. m. pasa a 1:00 a. m. Después del cambio Horario estándar Miami Eastern Time Orlando Eastern Time

Por tanto, quienes estén en Miami o Orlando no deberán adelantar el reloj en noviembre: deben atrasarlo una hora.

¿El reloj se atrasa o se adelanta en Miami y Orlando?

En ambas ciudades, se atrasa una hora.

Miami y Orlando utilizan Eastern Time. En 2026, las dos ciudades pasan de Eastern Daylight Time (EDT) a Eastern Standard Time (EST) el domingo 1 de noviembre.

La secuencia es sencilla:

Antes del cambio: EDT (UTC-4) .

. A las 2:00 a. m.: termina el horario de verano.

El reloj retrocede una hora.

Vuelve a marcar la 1:00 a. m.

Después del ajuste: EST (UTC-5).

Esto significa que la madrugada tendrá una hora repetida y, en términos prácticos, se recuperará una hora frente al horario de verano.

¿Cuándo empieza el invierno en Florida en 2026?

Aquí es importante separar el cambio de horario del inicio del invierno.

El invierno astronómico comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026, con el solsticio de diciembre. El U.S. Naval Observatory sitúa el solsticio a las 20:50 UTC; en Florida, que para entonces estará en horario estándar, corresponde a las 3:50 p. m. EST.

El invierno meteorológico, en cambio, comienza el 1 de diciembre. Por eso, una búsqueda que relacione “cambio de horario” con “inicio del invierno” puede llevar a confusión: el reloj cambia el 1 de noviembre, mientras el invierno meteorológico comienza en diciembre y el astronómico llega el 21 de diciembre.

Acontecimiento Fecha de 2026 Fin del horario de verano 1 de noviembre Ajuste del reloj Atrasar 1 hora Inicio del invierno meteorológico 1 de diciembre Inicio del invierno astronómico 21 de diciembre

El propio U.S. Naval Observatory explica que el solsticio de invierno es el primer día del invierno y ocurre alrededor del 21 de diciembre.

¿Miami y Orlando tienen el mismo horario?

Sí. Miami y Orlando utilizan Eastern Time, por lo que sus relojes se ajustan en la misma fecha y de la misma manera.

En 2026, ambas ciudades pasarán de EDT a EST el 1 de noviembre.

Ciudad Zona horaria Antes del cambio Después del cambio Miami Eastern Time EDT (UTC-4) EST (UTC-5) Orlando Eastern Time EDT (UTC-4) EST (UTC-5)

La diferencia entre ambas ciudades y otras zonas de Florida aparece cuando se considera el noroeste del estado, donde existe Central Time.

¿Todo Florida cambia el reloj al mismo tiempo?

Sí, aunque el estado tiene dos husos horarios.

La mayor parte de Florida utiliza Eastern Time, mientras 10 condados del Panhandle utilizan Central Time. Gulf County tiene además una particularidad: su territorio se divide entre Eastern Time y Central Time.

Esto no modifica la fecha del ajuste. Las zonas de Florida que observan el horario de verano realizan el cambio el 1 de noviembre de 2026, pero la hora local es diferente entre Eastern y Central Time.

Zona Área de referencia Cambio de noviembre Eastern Time Miami, Orlando y la mayor parte del estado Atrasar 1 hora Central Time Parte del Panhandle Atrasar 1 hora

La particularidad territorial es importante para evitar una generalización: Florida no tiene una sola hora oficial en todo su territorio.

¿Qué dice la ley de Florida sobre mantener el horario de verano?

Florida aprobó la Sunshine Protection Act en 2018. La norma estatal establece que, si el Congreso modifica la legislación federal para autorizar a los estados a observar el horario de verano durante todo el año, la intención de la Legislatura es que ese horario se convierta en el estándar permanente de todo Florida y sus subdivisiones políticas.

La condición es fundamental.

La ley de Florida no eliminó por sí sola el cambio estacional. Su aplicación está vinculada a una modificación de la legislación federal.

La legislación federal vigente permite que los estados decidan no observar el horario de verano, pero no les permite establecer unilateralmente un horario de verano permanente bajo el marco actual. El Department of Transportation explica que la Uniform Time Act de 1966 establece el sistema federal de observancia uniforme del horario.

Por eso, Florida continúa realizando el ajuste de noviembre.

¿Qué está pasando en el Congreso con el cambio de horario?

El debate federal sí avanzó durante 2026.

La Cámara de Representantes aprobó el H.R. 139, Sunshine Protection Act of 2025, el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. El proyecto busca hacer permanente el horario de verano y eliminar los cambios de reloj dos veces al año.

Sin embargo, el proyecto todavía no es ley. El 15 de julio fue recibido por el Senado, leído dos veces y remitido al Committee on Commerce, Science, and Transportation, según el registro de GovInfo.

La situación al 18 de agosto de 2026 es:

Etapa Estado Proyecto presentado Sí Aprobado por la Cámara Sí Votación en la Cámara 308-117 Recibido por el Senado Sí Remitido a comité del Senado Sí Aprobado por el Senado No Promulgado No Cambio de noviembre eliminado No

Por tanto, el calendario que deben seguir Miami y Orlando continúa siendo el vigente: atrasar una hora el 1 de noviembre.

¿Podría Florida dejar de cambiar el reloj?

Es una posibilidad política, pero no una realidad jurídica todavía.

La legislación estatal ya contempla que Florida adopte el horario de verano durante todo el año si el Congreso modifica la ley federal.

El H.R. 139 también plantea precisamente hacer permanente el horario de verano a nivel federal. Pero mientras el proyecto siga pendiente en el Senado y no se convierta en ley, Florida no puede aplicar ese cambio con base únicamente en su legislación estatal.

Por eso, no sería correcto afirmar que 2026 será el último año de cambio de horario en Florida.

¿Qué deben hacer los habitantes de Miami y Orlando con sus relojes?

Para quienes utilizan relojes que no realizan el ajuste automáticamente, la acción es concreta: atrasar una hora durante la madrugada del 1 de noviembre.

Conviene revisar:

teléfonos y tabletas;

computadoras;

relojes inteligentes;

relojes de vehículos;

despertadores;

relojes digitales;

sistemas de alarma;

calendarios o dispositivos que tengan horarios programados.

Los teléfonos y computadoras modernas suelen actualizar la hora cuando tienen configuradas correctamente la zona horaria y las opciones automáticas. Sin embargo, la actualización depende del sistema operativo, la configuración y las reglas horarias incorporadas al dispositivo.

Los relojes analógicos o equipos sin actualización automática deberán modificarse manualmente.

¿Qué cambia en la vida cotidiana después del ajuste?

El cambio de noviembre no modifica la zona horaria de Miami u Orlando, sino la denominación y el desfase respecto del UTC.

En Miami y Orlando, el paso será de EDT a EST, es decir, de UTC-4 a UTC-5.

Eso significa que, después del ajuste:

habrá más luz solar disponible durante las primeras horas de la mañana que bajo el horario de verano;

anochecerá aproximadamente una hora antes según el reloj;

Miami y Orlando continuarán compartiendo la misma hora;

Florida mantendrá la diferencia entre Eastern Time y Central Time en las zonas donde corresponda.

Estos efectos son consecuencia del cambio de hora y de la posición estacional del Sol; no implican por sí mismos cambios específicos en servicios públicos, transporte o actividad económica.

¿Qué hay que recordar sobre el cambio de horario en Florida 2026?

La información esencial puede resumirse en tres puntos:

Miami y Orlando atrasarán una hora el reloj el 1 de noviembre de 2026.

El invierno astronómico comenzará el 21 de diciembre, no el día del cambio horario.

Florida mantiene su ley sobre horario permanente, pero depende de una reforma federal.

La fecha del cambio sigue respaldada por el calendario federal de 2026 y por los registros de cambio horario para las ciudades.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

El cambio está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes que observan el horario de verano retrocederán una hora.

¿Miami debe atrasar o adelantar el reloj?

Debe atrasarlo una hora. Miami pasará de Eastern Daylight Time a Eastern Standard Time el 1 de noviembre de 2026.

¿Orlando cambia la hora el mismo día que Miami?

Sí. Ambas ciudades utilizan Eastern Time y realizarán el ajuste el 1 de noviembre de 2026.

¿Cuándo empieza el invierno en Florida?

El invierno astronómico comienza el 21 de diciembre de 2026, con el solsticio de diciembre. El invierno meteorológico comienza el 1 de diciembre.

¿Florida eliminará el cambio de horario?

No está confirmado. La Sunshine Protection Act de Florida contempla un horario de verano permanente si el Congreso modifica la ley federal, pero esa modificación todavía no está vigente.

¿Miami y Orlando tienen el mismo huso horario?

Sí. Ambas utilizan Eastern Time. La diferencia horaria dentro de Florida aparece en parte del Panhandle, donde se utiliza Central Time.

Fuentes oficiales consultadas

U.S. Naval Observatory: calendario oficial del Daylight Saving Time 2026 y fechas de los solsticios.

calendario oficial del Daylight Saving Time 2026 y fechas de los solsticios. U.S. Department of Transportation: marco federal de zonas horarias y Uniform Time Act.

marco federal de zonas horarias y Uniform Time Act. Florida Legislature: Sunshine Protection Act, F.S. 1.025.

Sunshine Protection Act, F.S. 1.025. GovInfo / U.S. Government Publishing Office: estado de H.R. 139 después de su llegada al Senado.

estado de H.R. 139 después de su llegada al Senado. U.S. Congress: texto de H.R. 139, Sunshine Protection Act of 2025.

texto de H.R. 139, Sunshine Protection Act of 2025. Registros de cambio horario de Miami y Orlando: fechas y transición entre EDT y EST en 2026.