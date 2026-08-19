El cambio de horario en California ocurrirá el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando Los Ángeles, San Diego y el resto del estado deberán atrasar una hora sus relojes al terminar el horario de verano. El invierno astronómico llegará después, el 21 de diciembre, mientras California mantiene abierto el debate sobre si debe continuar modificando el reloj dos veces al año.

¿Cuándo hay que ajustar el reloj en California en 2026?

El ajuste está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. El U.S. Naval Observatory establece que el horario de verano termina ese día y que el cambio se produce a las 2:00 a. m. hora local.

En California, los relojes que observan el Daylight Saving Time deberán retroceder una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué hacer Atrasar 1 hora De 2:00 a. m. pasa a 1:00 a. m. Después del ajuste Horario estándar Zona horaria Pacific Time Los Ángeles Pacific Time San Diego Pacific Time

El cambio también está registrado para Los Ángeles: el 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., el reloj retrocederá una hora y volverá a marcar la 1:00 a. m.

¿El reloj se atrasa o se adelanta en California?

Se atrasa una hora.

El ajuste de noviembre marca el final del horario de verano y el regreso al horario estándar. California pasa de Pacific Daylight Time (PDT) a Pacific Standard Time (PST).

La secuencia es:

Antes del cambio: PDT (UTC-7) .

. A las 2:00 a. m.: termina el horario de verano.

El reloj retrocede una hora.

Vuelve a marcar la 1:00 a. m.

Después del ajuste: PST (UTC-8).

La regla federal exige que un estado que observe el horario de verano respete las fechas establecidas a nivel nacional. El Department of Transportation también señala que los estados pueden optar por no observar el DST mediante una ley estatal, pero no pueden establecer unilateralmente un horario de verano permanente.

¿Cuándo empieza el invierno en California en 2026?

El invierno astronómico comienza el lunes 21 de diciembre de 2026, con el solsticio de diciembre.

El U.S. Naval Observatory sitúa el solsticio a las 20:50 UTC. Para California, que en diciembre estará en horario estándar del Pacífico, eso corresponde a las 12:50 p. m. PST.

Esto permite diferenciar dos acontecimientos que suelen confundirse:

Acontecimiento Fecha Fin del horario de verano 1 de noviembre de 2026 Ajuste del reloj Atrasar 1 hora Inicio del invierno astronómico 21 de diciembre de 2026 Hora del solsticio en California 12:50 p. m. PST

Por tanto, el cambio de horario no ocurre porque comience el invierno. El reloj se ajusta en noviembre por disposición del sistema federal de horario; el invierno astronómico comienza varias semanas después con el solsticio. El U.S. Naval Observatory identifica el solsticio de diciembre como el primer día del invierno astronómico.

¿Los Ángeles y San Diego tienen que ajustar el reloj el mismo día?

Sí. Los Ángeles y San Diego utilizan Pacific Time, por lo que ambas ciudades siguen el mismo calendario de cambio horario.

El 1 de noviembre de 2026 pasarán de PDT a PST y atrasarán una hora.

Ciudad Antes del cambio Después del cambio Ajuste Los Ángeles PDT (UTC-7) PST (UTC-8) Atrasar 1 hora San Diego PDT (UTC-7) PST (UTC-8) Atrasar 1 hora

A diferencia de Florida o Texas, California no tiene dos husos horarios dentro de su territorio. Por eso, Los Ángeles y San Diego no tendrán que hacer ajustes diferentes.

¿Qué dice la ley de California sobre el cambio de horario?

La normativa estatal establece el marco del horario estándar y del horario de verano, en coordinación con la legislación federal.

La Proposición 7, aprobada por los votantes en 2018, mantuvo el sistema de cambio estacional y permitió a la Legislatura modificar determinadas disposiciones con una mayoría de dos tercios, siempre de acuerdo con las reglas federales. También contempló la posibilidad de adoptar horario de verano durante todo el año si el Gobierno federal llegara a autorizarlo.

Por eso, la Proposición 7 no eliminó el cambio de horario en California.

Mientras no exista una modificación legal efectiva, el estado continúa sujeto al calendario federal para el horario de verano.

¿California busca establecer un horario estándar permanente?

Sí. En 2026 existe una propuesta estatal que plantea precisamente eliminar los cambios estacionales y mantener el horario estándar durante todo el año.

Se trata de SB 1197, presentado por el senador Roger Niello el 19 de febrero de 2026. El proyecto busca que California y sus subdivisiones políticas observen permanentemente el Pacific Standard Time y queden exentas de las disposiciones federales que establecen el adelanto estacional.

Sin embargo, SB 1197 no es una ley vigente.

El registro oficial de la Legislatura de California señala que el proyecto fue tratado en comisión el 14 de mayo de 2026 y quedó bajo consideración de la comisión.

Su estado es:

SB 1197 Situación al 18 de agosto de 2026 Presentado Sí Cámara Senado de California Tema Horario estándar permanente Audiencia 14 de mayo de 2026 Estado En comisión / bajo consideración Convertido en ley No

Por eso, el proyecto no modifica el ajuste previsto para noviembre de 2026.

¿Qué pasa con el debate federal sobre el horario de verano?

California también está pendiente de lo que ocurra en Washington.

El H.R. 139, Sunshine Protection Act of 2025, propone hacer permanente el horario de verano a nivel federal. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes y posteriormente llegó al Senado.

El registro oficial de GovInfo muestra que la última acción registrada fue el 15 de julio de 2026, cuando H.R. 139 fue recibido, leído dos veces y remitido al Committee on Commerce, Science, and Transportation del Senado.

Por tanto, al 18 de agosto de 2026:

Situación de H.R. 139 Estado Proyecto presentado Sí Aprobado por la Cámara Sí Recibido por el Senado Sí Remitido a comité Sí Aprobado por el Senado No Convertido en ley No Eliminó el ajuste de noviembre No

Esto es importante porque California no puede simplemente aplicar un horario de verano permanente por decisión estatal bajo la legislación federal actual. El Department of Transportation señala expresamente que los estados no tienen autoridad para establecer unilateralmente el horario de verano permanente.

¿Podría California dejar de cambiar el reloj en 2026?

No está confirmado.

Hay una diferencia entre las propuestas estatales y federales:

SB 1197: busca horario estándar permanente en California.

busca horario estándar permanente en California. H.R. 139: busca horario de verano permanente a nivel federal.

busca horario de verano permanente a nivel federal. Legislación vigente: mantiene el cambio estacional.

Las dos propuestas apuntan hacia soluciones diferentes. Una busca mantener el horario estándar todo el año; la otra pretende convertir el horario de verano en permanente.

Ninguna ha sustituido todavía la regla vigente para noviembre de 2026. Por ello, Los Ángeles y San Diego deben tomar como referencia el ajuste del 1 de noviembre.

¿Qué ocurre con la Proposición 7 y por qué sigue siendo importante?

La Proposición 7 es relevante porque suele aparecer en las búsquedas relacionadas con el futuro del horario en California, pero su alcance suele confundirse.

La medida de 2018 no estableció que California dejara de cambiar la hora automáticamente. El marco que siguió vigente establece el horario estándar y contempla el período de horario de verano entre marzo y noviembre, de acuerdo con la legislación federal.

La propia legislación utilizada para analizar propuestas posteriores en California describe la situación de esta manera: el horario de verano comienza cada marzo y termina cada noviembre, mientras la Legislatura tiene determinadas facultades para modificar el sistema bajo las condiciones establecidas.

Por eso, una iniciativa electoral que abrió la puerta a cambios legislativos no debe confundirse con una eliminación del cambio de hora.

¿Los celulares cambian automáticamente la hora en California?

Los teléfonos, computadoras y otros dispositivos modernos suelen actualizar automáticamente la hora cuando tienen correctamente configuradas la fecha, la zona horaria y las opciones de actualización automática.

Aun así, no todos los equipos funcionan de la misma manera.

El ajuste puede depender de:

sistema operativo;

zona horaria configurada;

conexión de red;

base de datos de zonas horarias;

configuración automática de fecha y hora;

fabricante u operador.

Los relojes analógicos, algunos relojes de vehículos y otros equipos sin actualización automática pueden requerir una modificación manual.

Para el cambio de noviembre, conviene comprobar especialmente aquellos dispositivos que tienen alarmas, calendarios o actividades programadas durante la madrugada.

¿Qué deben hacer los habitantes de Los Ángeles y San Diego?

La acción principal es sencilla: quienes tengan un reloj que no se actualice automáticamente deberán atrasarlo una hora.

Conviene revisar:

teléfonos y tabletas;

computadoras;

relojes inteligentes;

relojes de vehículos;

despertadores;

relojes digitales;

sistemas de alarma;

dispositivos con horarios programados.

En los equipos configurados para realizar el ajuste automáticamente, lo recomendable es verificar que la zona horaria sea correcta.

El cambio no requiere una configuración diferente entre Los Ángeles y San Diego: ambas ciudades utilizan Pacific Time y siguen el mismo calendario.

¿Qué cambia después del ajuste de noviembre?

Después del cambio, Los Ángeles y San Diego pasarán de PDT a PST, con un cambio de UTC-7 a UTC-8.

El efecto más visible será que el horario oficial mostrará el amanecer y el atardecer aproximadamente una hora antes que durante el horario de verano.

En Los Ángeles, por ejemplo, los datos del U.S. Naval Observatory muestran que las horas de salida y puesta del Sol cambian alrededor de la fecha del ajuste de noviembre.

El cambio del reloj, sin embargo, no modifica la duración real de la luz solar. Lo que cambia es la hora que marca el reloj para esos fenómenos.

¿Qué hay que recordar sobre el cambio de horario en California 2026?

Para los residentes de Los Ángeles y San Diego, la regla es la misma:

El cambio será el domingo 1 de noviembre de 2026.

El reloj se atrasa una hora.

A las 2:00 a. m., volverá a marcar la 1:00 a. m.

Los Ángeles y San Diego utilizan Pacific Time.

El invierno astronómico comienza el 21 de diciembre .

. SB 1197 propone horario estándar permanente, pero no es ley.

H.R. 139 busca horario de verano permanente a nivel federal, pero tampoco es ley.

La Proposición 7 no eliminó el cambio de horario.

Mientras no se produzca una modificación legislativa efectiva, el ajuste del 1 de noviembre continúa siendo la regla que deben seguir los residentes de California.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California 2026

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

El cambio está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán retroceder una hora hasta la 1:00 a. m.

¿Los Ángeles debe atrasar o adelantar el reloj?

Debe atrasarlo una hora. Los Ángeles pasará de Pacific Daylight Time a Pacific Standard Time el 1 de noviembre.

¿San Diego cambia la hora el mismo día?

Sí. San Diego utiliza Pacific Time y realizará el mismo ajuste que Los Ángeles el 1 de noviembre de 2026.

¿Cuándo empieza el invierno en California?

El invierno astronómico comienza el 21 de diciembre de 2026, con el solsticio de diciembre. El U.S. Naval Observatory sitúa el fenómeno a las 20:50 UTC.

¿California eliminará el cambio de horario?

No está confirmado. SB 1197 propone establecer el horario estándar permanente, pero continúa como proyecto en la Legislatura estatal.

¿Será noviembre de 2026 el último cambio de horario?

No puede afirmarse. El futuro depende de la evolución de las propuestas estatales y federales, pero ninguna había sustituido la regla vigente al 18 de agosto de 2026.

Fuentes oficiales consultadas

U.S. Naval Observatory: calendario oficial del Daylight Saving Time de 2026 y fecha del solsticio de diciembre.

calendario oficial del Daylight Saving Time de 2026 y fecha del solsticio de diciembre. U.S. Department of Transportation: reglas federales sobre zonas horarias y observancia del Daylight Saving Time.

reglas federales sobre zonas horarias y observancia del Daylight Saving Time. California Legislative Information: marco legal derivado de la Proposición 7 y proyectos sobre horario permanente.

marco legal derivado de la Proposición 7 y proyectos sobre horario permanente. California Senate: audiencia y estado de SB 1197.

audiencia y estado de SB 1197. GovInfo: estado federal de H.R. 139 después de su remisión al Senado.

estado federal de H.R. 139 después de su remisión al Senado. U.S. Naval Observatory: datos de salida y puesta del Sol para Los Ángeles en 2026.