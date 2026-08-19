El cambio de horario en EE.UU. no coincide con el inicio del invierno: el reloj se ajusta el 1 de noviembre de 2026, mientras la estación invernal comienza en diciembre. Florida, Texas y Nueva York aplican el cambio, aunque sus husos horarios tienen particularidades que conviene conocer antes de atrasar el reloj.

¿Cuándo cambia el horario en EE.UU. y cuándo empieza el invierno?

En Estados Unidos, el cambio de horario está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. En las zonas que observan el Daylight Saving Time (DST), el reloj deberá retroceder una hora cuando termine ese período.

La legislación federal establece que el horario de verano comienza a las 2:00 a. m. del segundo domingo de marzo y termina a las 2:00 a. m. del primer domingo de noviembre.

El invierno astronómico comienza después, el lunes 21 de diciembre de 2026. El U.S. Naval Observatory sitúa el solsticio de diciembre a las 20:50 UTC, equivalente a las 3:50 p. m. en la hora estándar del Este.

Por tanto, el ajuste del reloj de noviembre no significa que ese día comience el invierno. Son dos acontecimientos distintos.

Respuesta rápida

Cambio de horario: domingo 1 de noviembre de 2026.

domingo 1 de noviembre de 2026. Ajuste: atrasar el reloj una hora en las zonas que observan el DST.

atrasar el reloj una hora en las zonas que observan el DST. Invierno astronómico: lunes 21 de diciembre de 2026.

lunes 21 de diciembre de 2026. Situación legal: el cambio de noviembre continúa vigente.

el cambio de noviembre continúa vigente. Debate federal: existe un proyecto para hacer permanente el horario de verano, pero todavía no es ley.

¿El 1 de noviembre hay que atrasar o adelantar el reloj?

Hay que atrasarlo una hora.

Cuando finaliza el horario de verano, la hora pasa de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. en las zonas que aplican el cambio. Esto significa que esa madrugada se repite una hora.

¿Qué debes hacer? ¿Qué ocurre? Antes del ajuste Horario de verano (DST) 2:00 a. m. Termina el DST Ajuste Se atrasa una hora 1:00 a. m. Comienza el horario estándar Resultado Se recupera una hora

La regla federal establece que durante el período de horario de verano el tiempo estándar de cada zona se adelanta una hora y que ese período termina el primer domingo de noviembre.

¿Cuándo comienza realmente el invierno en Estados Unidos?

Depende de la definición utilizada.

En términos astronómicos, el invierno comienza con el solsticio de diciembre. En 2026 ocurrirá el 21 de diciembre en el hemisferio norte. El U.S. Naval Observatory registra el solsticio a las 20:50 UTC; en Nueva York corresponde a las 3:50 p. m. EST.

También existe la definición meteorológica, que considera diciembre, enero y febrero como los meses del invierno. Por eso, cuando una búsqueda relaciona “cambio de horario” con “inicio del invierno”, es importante no tratar ambas fechas como si fueran la misma.

En términos de calendario, el orden de 2026 es:

Acontecimiento Fecha Inicio del otoño astronómico 22 de septiembre de 2026 Cambio de horario 1 de noviembre de 2026 Inicio del invierno meteorológico 1 de diciembre de 2026 Inicio del invierno astronómico 21 de diciembre de 2026

El cambio de hora, por tanto, ocurre varias semanas antes del solsticio de invierno.

¿Cómo se aplica el cambio de horario en Florida?

Florida tiene una particularidad que no debe perderse de vista: el estado se extiende por dos husos horarios.

La mayor parte de Florida utiliza Eastern Time, mientras una zona del noroeste del estado utiliza Central Time. El cambio estacional se realiza en ambas zonas.

La legislación estatal también tiene una disposición conocida como Sunshine Protection Act. Florida establece que, si el Congreso modifica la legislación federal para permitir que los estados mantengan el horario de verano durante todo el año, es intención de la Legislatura que ese horario se convierta en el estándar permanente para todo el estado y sus subdivisiones.

Esto significa que la norma estatal no eliminó por sí sola el cambio de hora.

Zona de Florida Ciudades de referencia Ajuste en noviembre Eastern Time Miami, Orlando, Tampa Atrasar 1 hora Central Time Parte del noroeste del estado Atrasar 1 hora

Así, una persona en Miami y otra en la zona de Florida que utiliza Central Time realizan el ajuste la misma fecha, aunque sus relojes ya tienen una diferencia de una hora entre sí.

¿Florida puede mantener el horario de verano durante todo el año?

No puede hacerlo unilateralmente bajo la legislación federal vigente.

La ley federal permite que un estado opte por no observar el horario de verano y permanezca durante todo el año en su horario estándar, pero no permite que establezca por sí solo el horario de verano permanente.

Florida aprobó su propia Sunshine Protection Act en 2018, pero la disposición está condicionada a una modificación de la legislación federal.

Por ahora, el cambio de noviembre de 2026 sigue previsto.

¿Qué ocurre con el cambio de horario en Texas?

Texas también tiene una particularidad territorial: no todo el estado utiliza el mismo huso horario.

La mayor parte de Texas está en Central Time, mientras El Paso, Hudspeth y una pequeña parte del condado de Culberson utilizan Mountain Time. TxDOT identifica al distrito de El Paso como parte de Mountain Time, mientras el resto de sus oficinas opera bajo Central Time.

Zona de Texas Ciudades o áreas de referencia Ajuste Central Time Houston, Dallas, Austin, San Antonio Atrasar 1 hora Mountain Time El Paso y zonas del extremo occidental Atrasar 1 hora

El ajuste ocurre en ambas zonas porque las dos observan el horario de verano.

La diferencia está en la hora que marca cada reloj: cuando Houston y Dallas regresan al horario estándar, El Paso también lo hace, pero permanece una hora por detrás.

¿Houston y Dallas cambian la hora al mismo tiempo?

Sí. Houston y Dallas utilizan Central Time, por lo que realizan el ajuste en la misma fecha y bajo la misma regla.

En noviembre de 2026 deberán atrasar una hora cuando finalice el horario de verano.

El hecho de que Texas tenga una parte de su territorio en Mountain Time no cambia la regla general para estas dos grandes ciudades.

La particularidad territorial sí resulta importante para quienes viven o viajan por el extremo occidental del estado, especialmente alrededor de El Paso.

¿Qué pasa con el cambio de horario en Nueva York?

Nueva York utiliza Eastern Time y observa el horario de verano.

Por ello, el domingo 1 de noviembre de 2026 el reloj deberá atrasarse una hora al terminar el DST.

La administración estatal utiliza actualmente la referencia Eastern Time en sus servicios oficiales, mientras la legislación federal establece el calendario del cambio estacional.

En Nueva York, el ajuste significa:

Antes del cambio: Eastern Daylight Time (EDT).

Después del cambio: Eastern Standard Time (EST).

El reloj retrocede una hora.

El ajuste ocurre el 1 de noviembre de 2026.

La misma regla se aplica en Nueva York y sus cinco boroughs, ya que la ciudad forma parte del mismo huso horario estatal.

¿Qué dice la ley federal sobre el cambio de horario en 2026?

La norma vigente es la Uniform Time Act, incorporada en el Código de Estados Unidos. El 15 U.S.C. §260a establece el período durante el cual el horario estándar de cada zona se adelanta una hora: desde las 2:00 a. m. del segundo domingo de marzo hasta las 2:00 a. m. del primer domingo de noviembre.

La legislación también contempla que los estados puedan quedar fuera del horario de verano bajo determinadas condiciones, pero establece límites para que las reglas estatales no creen calendarios distintos de cambio de hora.

Por ello, Florida, Texas y Nueva York siguen sujetos al calendario federal mientras no exista una modificación legal efectiva.

¿Puede cambiar el calendario antes de noviembre?

Existe una posibilidad política, pero no una modificación legal vigente.

El proyecto H.R. 139, Sunshine Protection Act of 2025, propone hacer permanente el horario de verano. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio de 2026 con 308 votos a favor y 117 en contra.

El 15 de julio, el proyecto fue recibido por el Senado, leído dos veces y remitido al Committee on Commerce, Science, and Transportation. Esa es la última acción legislativa registrada en GovInfo para la versión remitida al Senado.

La situación puede resumirse así:

Etapa legislativa Situación al 18 de agosto de 2026 Proyecto presentado Sí Cámara de Representantes Aprobado Votación en la Cámara 308-117 Senado Remitido a comité Aprobación del Senado No consta Ley promulgada No Cambio de horario de noviembre eliminado No

Por eso, el lector debe diferenciar entre lo que propone H.R. 139 y lo que establece actualmente la ley.

¿Podría 2026 ser el último año con cambio de horario?

No está confirmado.

El proyecto federal aprobado por la Cámara busca terminar con los cambios de reloj y establecer el horario de verano de forma permanente, pero todavía no ha completado el proceso legislativo.

Mientras H.R. 139 no se convierta en ley, el calendario vigente continúa siendo el de la Uniform Time Act: horario de verano hasta el primer domingo de noviembre y horario estándar después.

Por eso, el 1 de noviembre de 2026 debe seguir considerándose la fecha de referencia para atrasar el reloj en Florida, Texas y Nueva York.

¿Cómo saber si tu dispositivo necesita un ajuste manual?

La mayoría de los teléfonos y computadoras modernas pueden actualizar la hora automáticamente si tienen correctamente configurada la zona horaria y las opciones de fecha y hora.

Pero no todos los dispositivos funcionan igual.

Antes del cambio conviene revisar:

teléfonos y tabletas;

computadoras;

relojes inteligentes;

relojes digitales;

vehículos;

relojes analógicos;

sistemas de alarma;

calendarios y sistemas de reservas.

La actualización automática puede depender del sistema operativo, la configuración de zona horaria, la conexión de red y la base de datos de horarios utilizada por el dispositivo.

Si el equipo no actualiza la hora automáticamente, habrá que atrasarlo manualmente una hora.

¿Qué deben recordar quienes viven en Florida, Texas y Nueva York?

La regla general para los tres estados es sencilla: el 1 de noviembre de 2026 se atrasa el reloj una hora en las zonas que observan el horario de verano.

Las diferencias están en sus husos horarios y en el contexto estatal:

Estado Huso(s) principal(es) Ciudades de referencia Ajuste Florida Eastern y Central Miami, Orlando Atrasar 1 hora Texas Central y Mountain Houston, Dallas, El Paso Atrasar 1 hora Nueva York Eastern Nueva York Atrasar 1 hora

El inicio del invierno es otra cuestión: el invierno astronómico comienza el 21 de diciembre de 2026, casi siete semanas después del cambio de horario.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en EE.UU. 2026

¿Cuándo cambia el horario en Estados Unidos en 2026?

El cambio está programado para el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termina el período de horario de verano establecido por la legislación federal.

¿Hay que atrasar o adelantar el reloj en noviembre?

Hay que atrasar una hora. A las 2:00 a. m., el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m. en las zonas que observan el DST.

¿Cuándo comienza el invierno en Estados Unidos?

El invierno astronómico comienza el 21 de diciembre de 2026, con el solsticio de diciembre. El U.S. Naval Observatory sitúa el evento a las 20:50 UTC.

¿Florida cambiará la hora en noviembre?

Sí. Florida observa el horario de verano y sus zonas de Eastern y Central Time realizan el ajuste de noviembre. La legislación estatal sobre horario permanente está condicionada a una modificación de la ley federal.

¿Todo Texas tiene la misma hora?

No. La mayor parte del estado utiliza Central Time, pero El Paso, Hudspeth y una pequeña zona de Culberson utilizan Mountain Time.

¿Nueva York atrasará el reloj en 2026?

Sí. Nueva York utiliza Eastern Time y, bajo la legislación vigente, deberá atrasar una hora el 1 de noviembre de 2026.

Fuentes oficiales consultadas

U.S. Code, 15 U.S.C. §260a: calendario federal del Daylight Saving Time y excepciones estatales.

calendario federal del Daylight Saving Time y excepciones estatales. U.S. Code, 15 U.S.C. §261: zonas horarias estándar de Estados Unidos.

zonas horarias estándar de Estados Unidos. Office of the Clerk of the U.S. House: votación del H.R. 139 del 14 de julio de 2026, aprobada 308-117.

votación del H.R. 139 del 14 de julio de 2026, aprobada 308-117. U.S. Government Publishing Office: H.R. 139 remitido al Senado el 15 de julio de 2026.

H.R. 139 remitido al Senado el 15 de julio de 2026. Florida Statutes, F.S. 1.025: Sunshine Protection Act estatal.

Sunshine Protection Act estatal. U.S. Naval Observatory: fechas y horas de los equinoccios y solsticios de 2026.

fechas y horas de los equinoccios y solsticios de 2026. Texas Department of Transportation: referencias a Central Time y Mountain Time en Texas.