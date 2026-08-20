El próximo cambio de horario en Texas será el domingo 1 de noviembre de 2026 a lo largo y ancho de la mayor parte de su territorio, especialmente en Houston y Dallas, ciudades con una mayor presencia de la comunidad hispana en Estados Unidos. A las 2:00 a. m., el reloj debe atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m.. Ambas ciudades usan la zona horaria central, por lo que el ajuste es el mismo. Este ajuste marca el regreso al horario estándar y coincide con las semanas previas al inicio astronómico del invierno. Aunque el ‘Estado de la Estrella Solitaria’ ha impulsado una propuesta para mantener un horario permanente, la regla vigente para 2026 sigue exigiendo ajustar el reloj dos veces al año.

ESTADOS UNIDOS, 01/11/2026.- ¿Se atrasa o se adelanta el reloj en noviembre? Revisa la fecha del cambio de horario 2026 en EE.UU. y las excepciones por estado y territorio. FOTO DE CATHERINE LANE PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

¿Cuándo hay que ajustar el reloj en Texas en 2026?

En Texas hay dos fechas clave de cambio de horario durante 2026:

Cambio Fecha y hora Qué hacer Inicio del horario de verano Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Adelantar el reloj una hora Fin del horario de verano Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. Atrasar el reloj una hora

El ajuste de noviembre ocurrirá durante la madrugada del domingo. Por eso, la forma más práctica de prepararse es atrasar los relojes manuales una hora antes de dormir el sábado 31 de octubre. Los teléfonos, computadoras y la mayoría de los dispositivos conectados a internet suelen actualizarse automáticamente.

¿El reloj se atrasa o se adelanta en Texas?

En noviembre de 2026, el reloj se atrasa una hora en Texas. Cuando sean las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre, la hora volverá a ser la 1:00 a. m.

El cambio pone fin al daylight saving time u horario de verano. Como resultado, habrá más luz temprano por la mañana, pero anochecerá aproximadamente una hora antes en Houston, Dallas y otras ciudades texanas.

¿Cuándo empieza el invierno en Texas en 2026?

El invierno astronómico en Texas comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026. Sin embargo, el cambio de horario del 1 de noviembre no marca oficialmente la llegada del invierno: solo devuelve a la mayor parte de Texas al horario estándar.

Es común que muchas personas asocien “atrasar el reloj” con el invierno porque los días comienzan a sentirse más cortos y oscurece antes. Aun así, durante noviembre y buena parte de diciembre, Texas continúa en otoño.

¿Houston y Dallas tienen que ajustar el reloj el mismo día?

Sí. Houston y Dallas cambiarán la hora el mismo día y a la misma hora: el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m. Ambas ciudades usan la Hora Central y siguen el mismo calendario federal de horario de verano.

La diferencia importante dentro del estado está en parte del oeste de Texas. El Paso y áreas cercanas utilizan la Hora de la Montaña, pero también atrasarán sus relojes en la misma fecha; lo que cambia es su zona horaria de referencia frente a Houston y Dallas.

¿Qué dice la ley de Texas sobre el cambio de horario?

Texas sigue la normativa federal que fija el horario de verano desde el segundo domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre. Por esa razón, el estado debe adelantar y atrasar el reloj mientras no exista un cambio en la legislación nacional.

La ley estatal HB 1393 plantea que Texas adopte el horario de verano permanente, denominado “Texas Time”. Pero su aplicación depende expresamente de que el Congreso de Estados Unidos autorice a los estados a mantener el daylight saving time durante todo el año. Sin esa ley federal, la disposición estatal no produce efecto.

¿Texas busca establecer un horario estándar permanente?

No exactamente. La propuesta vigente en Texas busca establecer el horario de verano permanente, no el horario estándar permanente. En términos prácticos, eso implicaría conservar durante todo el año la hora que actualmente se aplica entre marzo y noviembre.

La iniciativa permitiría que Houston y Dallas mantuvieran tardes con más luz durante el invierno, pero no puede entrar en vigor por decisión estatal aislada. La legislación texana quedó condicionada a una autorización del Congreso.

¿Qué pasa con el debate federal sobre el horario de verano?

El debate continúa activo en Washington. La Cámara de Representantes aprobó el 14 de julio de 2026 el Sunshine Protection Act, proyecto que busca hacer permanente el horario de verano en Estados Unidos y terminar con los cambios semestrales de reloj.

Sin embargo, la medida fue enviada al Senado y, al 20 de agosto de 2026, no se ha convertido en ley. Su trámite en la cámara alta sigue pendiente, por lo que no modifica el calendario de noviembre de este año.

¿Podría Texas dejar de cambiar el reloj en 2026?

No. Texas sí hará el cambio de horario el domingo 1 de noviembre de 2026, ya que no existe una ley federal aprobada que autorice al estado a aplicar de forma permanente el horario de verano.

Aunque el Sunshine Protection Act avance en el Congreso, su aprobación en la Cámara no basta. El proyecto tendría que ser aprobado también por el Senado y luego convertirse en ley antes de alterar las reglas nacionales. Por ahora, los habitantes de Texas deben contar con el ajuste de noviembre.

¿Qué deben hacer los habitantes de Houston y Dallas?

Quienes vivan en Houston, Dallas y otras ciudades de Texas pueden prepararse con estas acciones simples:

Atrasar una hora los relojes que no se actualicen solos, como los de pared, horno, microondas, automóvil o dispositivos antiguos.

Revisar alarmas programadas, especialmente si tienes trabajo temprano, vuelos, turnos nocturnos, citas médicas o actividades religiosas el domingo.

Comprobar que el teléfono móvil esté configurado para actualizar fecha, hora y zona horaria de forma automática.

Usar la hora extra de la madrugada para ajustar la rutina de sueño, sobre todo en niños, adultos mayores y mascotas.

Verificar los horarios de transporte, transmisiones deportivas, clases y eventos que puedan publicarse en Hora Central o en Hora del Este.

¿Qué cambia después del ajuste de noviembre?

Después de atrasar el reloj, Texas vuelve al horario estándar. En Houston y Dallas, la zona pasará de CDT (Central Daylight Time, UTC-5) a CST (Central Standard Time, UTC-6).

El cambio tendrá efectos visibles en la rutina diaria:

Amanecerá aproximadamente una hora más temprano.

Anochecerá alrededor de una hora antes.

La madrugada del cambio tendrá una hora adicional, ya que el tramo entre la 1:00 a. m. y las 2:00 a. m. se repite .

. Las diferencias horarias con ciudades de otros países y regiones pueden cambiar, especialmente en llamadas internacionales, viajes y reuniones remotas.

¿Qué hay que recordar sobre el cambio de horario en Texas 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026, Texas debe atrasar el reloj una hora a las 2:00 a. m. El ajuste se aplicará en Houston y Dallas, que comparten la Hora Central, mientras que El Paso y otras zonas del oeste seguirán el mismo calendario desde la Hora de la Montaña.

La medida estatal conocida como “Texas Time” no elimina el cambio en 2026 porque requiere una autorización federal que todavía no existe. El proyecto nacional para hacer permanente el horario de verano pasó la Cámara de Representantes, pero sigue pendiente en el Senado.

ESTADOS UNIDOS, 19/08/2026.- Cambio de horario en EE.UU. 2026: fecha y hora del ajuste, cuándo comienza el invierno, qué estados cambian el reloj y cómo hacerlo en Florida, Texas y Nueva York. FOTO DE HADAWAY PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Cuándo cambia la hora en Houston y Dallas en 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., el reloj deberá atrasarse a la 1:00 a. m. tanto en Houston como en Dallas.

¿Hay que adelantar o atrasar el reloj en Texas en noviembre?

Hay que atrasarlo una hora. Esta regla pone fin al horario de verano y devuelve al estado al horario estándar.

¿Se cambia la hora en todo Texas?

Sí, aunque Texas opera con dos zonas horarias. Houston y Dallas usan Hora Central; El Paso y partes del oeste emplean Hora de la Montaña. Todas las zonas afectadas ajustan el reloj el mismo domingo de noviembre.

¿Los celulares cambian la hora automáticamente?

En general, sí, siempre que tengan activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas, además de conexión a red. Aun así, conviene comprobar la configuración antes de acostarte el sábado 31 de octubre.

¿El cambio de horario significa que empieza el invierno en Texas?

No. El cambio de horario ocurre el 1 de noviembre, mientras que el invierno astronómico comienza el 21 de diciembre de 2026. El ajuste sí hará que oscurezca antes y que las mañanas tengan más luz.

¿Texas eliminará el cambio de horario en 2026?

No. Texas seguirá ajustando los relojes en marzo y noviembre de 2026. La ley estatal para establecer horario de verano permanente depende de un cambio federal que aún no ha sido aprobado.