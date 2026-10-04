Las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se celebrarán el 7 de octubre, enfrentarán a Peter Jaime Cori, Luis Cárdenas, Adolfo Mattos, entre otros candidatos para ocupar el sillón edil de SMP. | Crédito: creativefabrica.com / Composición Mix | Crédito: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres / ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales - Perú / Facebook / Composición Gestión Mix
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se celebrarán el 7 de octubre, enfrentarán a Peter Jaime Cori, Luis Cárdenas, Adolfo Mattos, entre otros candidatos para ocupar el sillón edil de SMP. | Crédito: creativefabrica.com / Composición Mix | Crédito: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres / ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales - Perú / Facebook / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Los vecinos de San Martín de Porres (SMP) acudieron a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir a su alcalde distrital para el periodo 2027-2030. La contienda reunió a 17 postulantes, entre ellos Peter Omar Jaime Cori, de Renovación Popular; Luis Paul Cárdenas Sánchez, de Somos Perú; y Adolfo Israel Mattos Piaggio, de Avanza País, entre otros. ¿Cuál de todos ellos se convertirá en el sucesor de Hernán Sifuentes durante los próximos cuatro años de gestión al frente de las alcaldías de uno de los distritos más grandes de Lima? Por esta razón, aquí te dejo con los resultados oficiales de la ONPE de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para SMP.

¿Quién ganó las elecciones municipales 2026 en San Martín de Porres?

A continuación, revisa los resultados oficiales de la ONPE sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú para el distrito limeño de San Martín de Porres entre Peter Omar Jaime Cori, candidato de Renovación Popular; Luis Paul Cárdenas Sánchez, de Somos Perú; y Adolfo Israel Mattos Piaggio “Bobby Mattos”, de Avanza País. Aquí podrás saber qué candidato va liderando el conteo y quién se convertirá en el nuevo burgomaestre de SMP durante los próximos cuatro años.

Candidato/aPartido Político--% de Votos
Peter Jaime CoriRenovación Popular--
Luis CárdenasSomos Perú--
Adolfo MattosAvanza País--

La información sobre el porcentaje de votos se irá actualizando conforme la ONPE actualice sus resultados oficiales.

Lista completa de candidatos a la Municipalidad de San Martín de Porres 2026

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizadas el domingo 4 de octubre, se registraron 17 listas inscritas para la Alcaldía Distrital de San Martín de Porres, Lima. La elección corresponde al período municipal 2027-2030.

N.°Candidato a alcaldeOrganización política
1Julio Abraham Chávez ChiongAcción Popular
2Aquiles Cirilo Collasos VillanuevaAhora Nación
3Adolfo Israel Mattos PiaggioAvanza País – Partido de Integración Social
4César Efraín Sifuentes ChávezCooperación, Verdad y Honradez
5César Augusto Vargas GutiérrezFe en el Perú
6Luis César Navarro MaldonadoPartido Aprista Peruano (APRA)
7Carlos Alberto Albujar CorazónPartido Demócrata Verde
8Luis Paul Cárdenas SanchezSomos Perú
9Luis Alberto Flores RoldánPartido Morado
10Alan Rudy Vásquez DávilaPaís para Todos
11Enrique Amador Escalante CarpioPerú Libre
12Víctor Vicente Santander SalvadorPerú Primero
13Yuri Luis Medina BarriosPartido Popular Cristiano (PPC)
14Jiulliana Paola Herrera MoscosoSíCreo
15Diego Armando López JaraPodemos Perú
16Anndy Miguel Durán NúñezProgresemos
17Peter Omar Jaime CoriRenovación Popular

¿Cuándo asumirá funciones el nuevo alcalde electo?

El alcalde o alcaldesa que resulte elegido en San Martín de Porres ejercerá durante el periodo municipal 2027-2030. Las candidaturas inscritas para la elección de octubre de 2026 fueron presentadas precisamente para ese periodo de gestión distrital. Con base en ese periodo, la nueva autoridad municipal asumirá funciones el 1 de enero de 2027, tras la proclamación correspondiente y la instalación del nuevo gobierno local.

¿Quiénes han sido alcaldes de San Martín de Porres en este siglo?

Durante el siglo XXI, la Municipalidad de San Martín de Porres ha tenido autoridades elegidas y alcaldes que asumieron por sucesión. Entre las figuras que han ejercido el cargo se encuentran Gladys Ugaz, Freddy Ternero (el único en esta era en lograr la reelección consecutiva en el distrito, antes de que se prohibiera formalmente la reelección inmediata de alcaldes en el Perú) y Hernán Sifuentes (cuyo periodo concluye oficialmente al finalizar el año 2026 y los comicios elegirán a su sucesor), por nombrar algunos.

PeriodoAlcaldePartido Político / Alianza
1999–2002Gladys Ugaz Vera de LunaSomos Perú
2003–2005Lucio Campos Huayta
(Vacado)		Unidad Nacional
2005–2006Jesús Véliz Duarte
(Asumió por vacancia)		Unidad Nacional
2007–2010Freddy Ternero CorralesSomos Perú
2011–2014Freddy Ternero CorralesPartido Popular Cristiano
2015–2018Adolfo Israel Mattos Piaggio (“Bobby Mattos”)Siempre Unidos
2019–2022Julio Abraham Chávez ChiongAcción Popular
2023–2026Hernán Tomás Sifuentes Barca
(Alcalde en funciones)		Podemos Perú
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS