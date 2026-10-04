Los vecinos de San Martín de Porres (SMP) acudieron a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir a su alcalde distrital para el periodo 2027-2030. La contienda reunió a 17 postulantes, entre ellos Peter Omar Jaime Cori, de Renovación Popular; Luis Paul Cárdenas Sánchez, de Somos Perú; y Adolfo Israel Mattos Piaggio, de Avanza País, entre otros. ¿Cuál de todos ellos se convertirá en el sucesor de Hernán Sifuentes durante los próximos cuatro años de gestión al frente de las alcaldías de uno de los distritos más grandes de Lima? Por esta razón, aquí te dejo con los resultados oficiales de la ONPE de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para SMP.

¿Quién ganó las elecciones municipales 2026 en San Martín de Porres?

A continuación, revisa los resultados oficiales de la ONPE sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú para el distrito limeño de San Martín de Porres entre Peter Omar Jaime Cori, candidato de Renovación Popular; Luis Paul Cárdenas Sánchez, de Somos Perú; y Adolfo Israel Mattos Piaggio “Bobby Mattos”, de Avanza País. Aquí podrás saber qué candidato va liderando el conteo y quién se convertirá en el nuevo burgomaestre de SMP durante los próximos cuatro años.

Candidato/a Partido Político --% de Votos Peter Jaime Cori Renovación Popular -- Luis Cárdenas Somos Perú -- Adolfo Mattos Avanza País --

La información sobre el porcentaje de votos se irá actualizando conforme la ONPE actualice sus resultados oficiales.

Lista completa de candidatos a la Municipalidad de San Martín de Porres 2026

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizadas el domingo 4 de octubre, se registraron 17 listas inscritas para la Alcaldía Distrital de San Martín de Porres, Lima. La elección corresponde al período municipal 2027-2030.

N.° Candidato a alcalde Organización política 1 Julio Abraham Chávez Chiong Acción Popular 2 Aquiles Cirilo Collasos Villanueva Ahora Nación 3 Adolfo Israel Mattos Piaggio Avanza País – Partido de Integración Social 4 César Efraín Sifuentes Chávez Cooperación, Verdad y Honradez 5 César Augusto Vargas Gutiérrez Fe en el Perú 6 Luis César Navarro Maldonado Partido Aprista Peruano (APRA) 7 Carlos Alberto Albujar Corazón Partido Demócrata Verde 8 Luis Paul Cárdenas Sanchez Somos Perú 9 Luis Alberto Flores Roldán Partido Morado 10 Alan Rudy Vásquez Dávila País para Todos 11 Enrique Amador Escalante Carpio Perú Libre 12 Víctor Vicente Santander Salvador Perú Primero 13 Yuri Luis Medina Barrios Partido Popular Cristiano (PPC) 14 Jiulliana Paola Herrera Moscoso SíCreo 15 Diego Armando López Jara Podemos Perú 16 Anndy Miguel Durán Núñez Progresemos 17 Peter Omar Jaime Cori Renovación Popular

¿Cuándo asumirá funciones el nuevo alcalde electo?

El alcalde o alcaldesa que resulte elegido en San Martín de Porres ejercerá durante el periodo municipal 2027-2030. Las candidaturas inscritas para la elección de octubre de 2026 fueron presentadas precisamente para ese periodo de gestión distrital. Con base en ese periodo, la nueva autoridad municipal asumirá funciones el 1 de enero de 2027, tras la proclamación correspondiente y la instalación del nuevo gobierno local.

¿Quiénes han sido alcaldes de San Martín de Porres en este siglo?

Durante el siglo XXI, la Municipalidad de San Martín de Porres ha tenido autoridades elegidas y alcaldes que asumieron por sucesión. Entre las figuras que han ejercido el cargo se encuentran Gladys Ugaz, Freddy Ternero (el único en esta era en lograr la reelección consecutiva en el distrito, antes de que se prohibiera formalmente la reelección inmediata de alcaldes en el Perú) y Hernán Sifuentes (cuyo periodo concluye oficialmente al finalizar el año 2026 y los comicios elegirán a su sucesor), por nombrar algunos.

Periodo Alcalde Partido Político / Alianza 1999–2002 Gladys Ugaz Vera de Luna Somos Perú 2003–2005 Lucio Campos Huayta

(Vacado) Unidad Nacional 2005–2006 Jesús Véliz Duarte

(Asumió por vacancia) Unidad Nacional 2007–2010 Freddy Ternero Corrales Somos Perú 2011–2014 Freddy Ternero Corrales Partido Popular Cristiano 2015–2018 Adolfo Israel Mattos Piaggio (“Bobby Mattos”) Siempre Unidos 2019–2022 Julio Abraham Chávez Chiong Acción Popular 2023–2026 Hernán Tomás Sifuentes Barca

(Alcalde en funciones) Podemos Perú