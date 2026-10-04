Los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL) acudieron a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir a su alcalde distrital para el periodo 2027-2030. Datum Internacional difundió su flash electoral a boca de urna para la alcaldía de SJL. Es importante resaltar que el JNE indicó que de las 21 candidaturas que inicialmente postularon, 16 están inscritas, 1 fue declarada improcedente, 1 renunció y 3 fueron excluidas.

¿Quién ganó las elecciones municipales 2026 en San Juan de Lurigancho?

Resultado a boca de urna de Datum para la alcaldía de San Juan de Lurigancho:

Jesus Maldonado se posiciona en el primer lugar con 48.9%; en el segundo puesto aparece Américo Zegarra, de Renovación Popular, con 12.8%. Mientras que Juan Navarro, de Alianza para el Progreso, registra 10.9% y ocupa el tercer lugar.

¿Cuándo asumirá funciones el nuevo alcalde electo?

El alcalde o alcaldesa que resulte elegido en San Martín de Porres ejercerá durante el periodo municipal 2027-2030. Las candidaturas inscritas para la elección de octubre de 2026 fueron presentadas precisamente para ese periodo de gestión distrital. Con base en ese periodo, la nueva autoridad municipal asumirá funciones el 1 de enero de 2027, tras la proclamación correspondiente y la instalación del nuevo gobierno local.