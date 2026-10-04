Este domingo 4 de octubre es el día clave en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. A nivel nacional se llevarán a cabo los comicios para elegir a un total de 13,148 autoridades subnacionales, entre gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales, así como distritales en la votación que se desarrolla desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.. En el caso de Lima Metropolitana, más de 7 millones de ciudadanos habilitados para votar están convocados a las urnas para decidir quién ocupará la Alcaldía de la capital, una de las responsabilidades políticas y administrativas con mayor impacto en el país.

A diferencia de otras regiones del Perú, Lima Metropolitana cuenta con un régimen electoral especial. Los electores de la capital no participan en la elección de gobernador regional, sino que emiten su voto para elegir al próximo alcalde metropolitano y a las autoridades de cada uno de los distritos limeños. Un detalle a recalcar es que los resultados de la jornada no aparecerán de manera simultánea en todo el país, debido a que el conteo y procesamiento de las actas se desarrolla progresivamente. Por ello, las primeras cifras oficiales difundidas durante la tarde por la ONPE en la plataforma que habilitará para ello tendrán carácter preliminar y la información será actualizada progresivamente a medida que las actas sean procesadas.

Otro aspecto clave del proceso es que no existe segunda vuelta electoral para la Alcaldía Metropolitana. Esto significa que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos válidos al cierre de la jornada será proclamado vencedor y asumirá el cargo el 1 de enero de 2027. La contienda por el sillón municipal se desarrolla entre las listas oficialmente admitidas para estas elecciones, en una campaña marcada por propuestas sobre movilidad urbana, recuperación de espacios públicos, seguridad ciudadana y desarrollo metropolitano. Entre los candidatos que lideran los sondeos figuran Rafael López Aliaga (Renovación Nacional), Carlos Bruce (Somos Perú) y Francis Allison (Avanza País). Por esta razón, aquí te dejo con los resultados oficiales de la ONPE de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú.

Conoce los horarios de apertura y cierre de urnas en las elecciones municipales y regionales que serán este domingo 4 de octubre. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Quién ganó las elecciones en Lima Metropolitana 2026?

A continuación, revisa los resultados oficiales de la ONPE sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú entre los candidatos Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Carlos Bruce (Somos Perú) y Francis Allison (Avanza País). Aquí podrás saber qué candidato va liderando el conteo y quién se convertirá en el nuevo burgomaestre de Lima Metropolitana durante los próximos cuatro años.

Candidato/a Partido Político --% de Votos Rafael López Aliaga Renovación Popular -- Carlos Bruce Somos Perú -- Francis Allison Avanza País --

La información sobre el porcentaje de votos se irá actualizando conforme la ONPE actualice sus resultados oficiales.

¿Cuándo asumirá funciones el nuevo alcalde electo?

El próximo alcalde de Lima Metropolitana asumirá el cargo el 1 de enero de 2027, para iniciar el periodo municipal 2027-2030. La autoridad electa reemplazará a Renzo Reggiardo, quien asumió la alcaldía el 13 de octubre de 2025 tras la renuncia de Rafael López Aliaga para postular a la Presidencia de la República.

Antes de la toma de mando, debe completarse el proceso electoral: contabilización de actas por la ONPE, atención de observaciones e impugnaciones y proclamación de resultados por el Jurado Electoral Especial. La proclamación es el acto que otorga validez jurídica al resultado y permite la entrega de credenciales a las autoridades electas.

Las postales que deja la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Fotos: GEC

¿Quiénes han sido alcaldes de Lima en este siglo?

Durante el siglo XXI, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha tenido autoridades elegidas y alcaldes que asumieron por sucesión. Entre las figuras que han ejercido el cargo se encuentran Alberto Andrade, Luis Castañeda Lossio, Susana Villarán, Jorge Muñoz, Rafael López Aliaga y Renzo Reggiardo.

Alcalde de Lima Periodo o situación Alberto Andrade Carmona Ejerció parte de su gestión durante los primeros años del siglo XXI (1996-2002) Luis Castañeda Lossio Fue alcalde en dos periodos no consecutivos (2003-2010 y 2015-2018) Susana Villarán de la Puente Alcaldesa entre 2011 y 2014 Jorge Muñoz Wells Alcalde desde 2019 hasta su vacancia en 2022 Miguel Romero Sotelo Teniente alcalde que sucedió en el puesto a Muñoz Wells tras su vacancia (5 de mayo de 2022 – 31 de diciembre de 2022) Rafael López Aliaga Alcalde desde 2023; dejó el puesto en 2025 para participar en la elección presidencial Renzo Reggiardo Barreto Asumió el 13 de octubre de 2025 y culminará el periodo el 31 de diciembre de 2026