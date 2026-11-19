La serie coreana de fantasía romántica “La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”), disponible en los catálogos de Disney+ y Hulu, ha logrado que sus seguidores no pierdan de vista cada movimiento dentro de la corte imperial. Así, Navier, Sovieshu, Rashta y Heinrey se han convertido en protagonistas de conversaciones y teorías entre los amantes del mundo del K-drama. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, te contamos cuándo termina la historia y qué quedó pendiente tras el último capítulo emitido.

Vale precisar que la producción sigue a Navier, la respetada emperatriz del Imperio del Este, cuya vida cambia cuando su esposo, el emperador Sovieshu, se enamora de Rashta y le exige el divorcio.

Entonces, ante esa traición, nuestra protagonista acepta separarse con una condición: poder volver a casarse con Heinrey, príncipe del rival Reino del Oeste.

Antes de continuar, mira el episodio de estreno de “La emperatriz divorciada”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL FINAL DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Los capítulos 9 y 10 de la serie coreana se estrenan juntos el miércoles 25 de noviembre del 2026, de acuerdo con el siguiente horario:

Estados Unidos: 12:00 a.m. (PT) / 03:00 a.m. (ET)

12:00 a.m. (PT) / 03:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 02:00 a.m.

02:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 03:00 a.m.

03:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 04:00 a.m.

04:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 05:00 a.m.

05:00 a.m. España: 09:00 a.m.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

“La emperatriz divorciada” consta de 10 episodios en total: los cuatro primeros llegaron el martes 3 de noviembre, un día antes de lo previsto.

Y, eventualmente, se sumaron dos capítulos por semana hasta el cierre del 25 de noviembre.

¿CÓMO VER “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

“La emperatriz divorciada” está disponible en Disney+ para el público internacional y en Hulu para quienes la ven desde Estados Unidos.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL EPISODIO 8 ANTES DEL FINAL DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

¡Atención, SPOILERS ! En el episodio 8 del K-drama, Sovieshu decide divorciarse de Navier después de que la gran duquesa Albani le cuente un supuesto secreto de su infancia: unas galletas habrían afectado a nuestra protagonista y le impedirían tener hijos.

Así, el hombre repasa las leyes de sucesión y concluye que los descendientes de una amante no pueden heredar el trono, por lo que planea convertir a Rashta en emperatriz y le pide guardar el secreto.

Por otro lado, Heinrey debe regresar al Reino del Oeste porque el rey Wharton III está gravemente enfermo.

Entonces, el gobernante le pide casarse con Krista, la mujer que fue su primer amor. Sin embargo, su hermano le responde que su corazón pertenece a otra persona.

Finalmente, el episodio cierra con Navier anunciando que asistirá a la coronación de Heinrey.

La serie coreana "La emperatriz divorciada" narra la historia de Navier, la admirada emperatriz del Imperio del Este cuya vida da un giro cuando su esposo, el emperador Sovieshu, le pide el divorcio para casarse con su amante Rashta (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)