El actor surcoreano Ju Ji-hoon caracterizado como el emperador Sovieshu, su personaje en la serie de fantasía y romance "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)
El actor surcoreano Ju Ji-hoon caracterizado como el emperador Sovieshu, su personaje en la serie de fantasía y romance "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)
Redacción Mix
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(en inglés: “The Remarried Empress”), la serie coreana de Disney+ y Hulu, ha despertado el interés de quienes buscan más historias protagonizadas por emperatrices y reinas. Así, para quienes quieren continuar en ese universo, Netflix cuenta con varios sobre la realeza que abarcan desde dinastías históricas hasta monarquías ficticias en la actualidad. Por eso, aquí Gestión Mix te presenta cinco opciones para tu próxima maratón frente a la TV.

5 SERIES COREANAS DE NETFLIX QUE DEBES VER SI TE GUSTA “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”

1. “La emperatriz Ki”

La lista arranca con “La emperatriz Ki”, serie que sigue a una mujer nacida en Goryeo que llega a emperatriz de la dinastía Yuan tras casarse con el emperador Togon Temür.

De esta manera, el relato ofrece un recorrido por el amor, la guerra y las lealtades políticas.

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La serie coreana "The Empress Ki" explora géneros como el drama, el romance y la acción a lo largo de su trama (Foto: Zhejiang Roc Pictures)
La serie coreana "The Empress Ki" explora géneros como el drama, el romance y la acción a lo largo de su trama (Foto: Zhejiang Roc Pictures)

2. “Señor Reina”

“Señor Reina”, por su parte, cuenta cómo un chef moderno despierta en el cuerpo de la reina Cheorin, en el siglo XIX, y busca regresar a su vida.

Así, la producción se presenta como una tragicomedia histórica y de fantasía.

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3. “Bajo el paraguas”

Por otro lado, “Bajo el paraguas de la reina” se centra en la reina Im Hwa-ryeong, una madre decidida a llevar a uno de sus hijos al trono de Joseon.

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4. “El afecto del rey”

“El afecto del rey”, mientras tanto, parte de un giro fuerte: tras la muerte del príncipe heredero, su hermana gemela asume el trono y guarda su secreto.

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5. “La última emperatriz”

La lista cierra con “La última emperatriz”, ficción que ubica su historia en una monarquía actual: Oh Sunny, una actriz de musicales, se casa con el emperador de Corea y descubre los secretos del palacio.

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"The Last Empress" es una serie que desarrolla su trama en una Corea del Sur alternativa con un sistema monárquico constitucional (Foto: Seoul Broadcasting System)
"The Last Empress" es una serie que desarrolla su trama en una Corea del Sur alternativa con un sistema monárquico constitucional (Foto: Seoul Broadcasting System)
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