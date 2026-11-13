“La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”), la serie coreana de Disney+ y Hulu, ha despertado el interés de quienes buscan más historias protagonizadas por emperatrices y reinas. Así, para quienes quieren continuar en ese universo, Netflix cuenta con varios K-dramas sobre la realeza que abarcan desde dinastías históricas hasta monarquías ficticias en la actualidad. Por eso, aquí Gestión Mix te presenta cinco opciones para tu próxima maratón frente a la TV.
5 SERIES COREANAS DE NETFLIX QUE DEBES VER SI TE GUSTA “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”
1. “La emperatriz Ki”
La lista arranca con “La emperatriz Ki”, serie que sigue a una mujer nacida en Goryeo que llega a emperatriz de la dinastía Yuan tras casarse con el emperador Togon Temür.
De esta manera, el relato ofrece un recorrido por el amor, la guerra y las lealtades políticas.
¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.
2. “Señor Reina”
“Señor Reina”, por su parte, cuenta cómo un chef moderno despierta en el cuerpo de la reina Cheorin, en el siglo XIX, y busca regresar a su vida.
Así, la producción se presenta como una tragicomedia histórica y de fantasía.
¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.
3. “Bajo el paraguas”
Por otro lado, “Bajo el paraguas de la reina” se centra en la reina Im Hwa-ryeong, una madre decidida a llevar a uno de sus hijos al trono de Joseon.
¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.
4. “El afecto del rey”
“El afecto del rey”, mientras tanto, parte de un giro fuerte: tras la muerte del príncipe heredero, su hermana gemela asume el trono y guarda su secreto.
¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.
5. “La última emperatriz”
La lista cierra con “La última emperatriz”, ficción que ubica su historia en una monarquía actual: Oh Sunny, una actriz de musicales, se casa con el emperador de Corea y descubre los secretos del palacio.
¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.