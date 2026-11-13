“La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”), la serie coreana de Disney+ y Hulu, ha despertado el interés de quienes buscan más historias protagonizadas por emperatrices y reinas. Así, para quienes quieren continuar en ese universo, Netflix cuenta con varios K-dramas sobre la realeza que abarcan desde dinastías históricas hasta monarquías ficticias en la actualidad. Por eso, aquí Gestión Mix te presenta cinco opciones para tu próxima maratón frente a la TV.

5 SERIES COREANAS DE NETFLIX QUE DEBES VER SI TE GUSTA “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”

1. “La emperatriz Ki”

La lista arranca con “La emperatriz Ki”, serie que sigue a una mujer nacida en Goryeo que llega a emperatriz de la dinastía Yuan tras casarse con el emperador Togon Temür.

De esta manera, el relato ofrece un recorrido por el amor, la guerra y las lealtades políticas.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

La serie coreana "The Empress Ki" explora géneros como el drama, el romance y la acción a lo largo de su trama (Foto: Zhejiang Roc Pictures)

2. “Señor Reina”

“Señor Reina”, por su parte, cuenta cómo un chef moderno despierta en el cuerpo de la reina Cheorin, en el siglo XIX, y busca regresar a su vida.

Así, la producción se presenta como una tragicomedia histórica y de fantasía.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Bajo el paraguas”

Por otro lado, “Bajo el paraguas de la reina” se centra en la reina Im Hwa-ryeong, una madre decidida a llevar a uno de sus hijos al trono de Joseon.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “El afecto del rey”

“El afecto del rey”, mientras tanto, parte de un giro fuerte: tras la muerte del príncipe heredero, su hermana gemela asume el trono y guarda su secreto.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “La última emperatriz”

La lista cierra con “La última emperatriz”, ficción que ubica su historia en una monarquía actual: Oh Sunny, una actriz de musicales, se casa con el emperador de Corea y descubre los secretos del palacio.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

"The Last Empress" es una serie que desarrolla su trama en una Corea del Sur alternativa con un sistema monárquico constitucional (Foto: Seoul Broadcasting System)