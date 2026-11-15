“La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) ya comenzó a generar reacciones entre la crítica internacional. Y es que la serie coreana de Disney+ y Hulu apuesta por una fantasía romántica de palacios, intrigas y magia, con un elenco de primer nivel. Así, varios medios especializados publicaron sus primeras reseñas, con valoraciones que van del entusiasmo a un aprobado con observaciones. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, te contamos qué destacaron, qué cuestionaron y qué notas le dieron, para que decidas si le das play.

Vale precisar que, en la ficción, la querida emperatriz del Imperio del Este, Navier (Shin Min-a), ve cómo su mundo se rompe cuando el emperador Sovieshu (Ju Ji-hoon) lleva a palacio a Rashta (Lee Se-young), una esclava fugitiva, con la intención de convertirla en concubina.

Y, en este contexto, el príncipe Heinrey (Lee Jong-suk), líder del Reino del Oeste, muestra interés en Navier, y ella toma una decisión que reescribe su destino.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La emperatriz divorciada”:

LAS NOTAS QUE LE DIERON LOS CRÍTICOS A “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”

Las notas que los críticos le dieron a la serie coreana de Disney+ y Hulu quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Collider la calificó con un 7 y la presenta como una producción de fantasía romántica imperdible.

K-Waves and Beyond le otorgó cuatro estrellas.

Riot US la puntuó con B+ y un 93% de entusiasmo.

Screen Rant la coloca como candidata a mejor K-drama del 2026.

The Korea Daily le dio un aprobado por traducir con seriedad un universo complejo al formato K-drama.

¿QUÉ ELOGIAN LOS CRÍTICOS SOBRE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

En los elogios alrededor de “La emperatriz divorciada”, el nombre que más se repite es el de Shin Min-a, la actriz que destaca por su interpretación gracias a la fuerza y a las capas emocionales de su personaje.

Por otro lado, los expertos elogian los decorados del show televisivo, mientras señalan que la historia resulta accesible incluso para quien llega sin experiencia en las series coreanas.

Además, destacan que la transformación en ave de Heinrey se integra con naturalidad en las escenas con Navier.

¿QUÉ REPAROS PLANTEAN LOS CRÍTICOS ACERCA DE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Respecto a lo negativo, el vestuario de “La emperatriz divorciada” es el aspecto que concentra varias observaciones.

Riot US, por ejemplo, lo describe como una mezcla despareja de épocas occidentales, y The Korea Daily detecta un aire de cosplay que contrasta con los actores surcoreanos.

Asimismo, este último portal considera que los primeros efectos mágicos lucen algo limitados y ubica el acabado por debajo del nivel de “Bridgerton”.

Y, por si fuera poco, considera que la química de Joo Ji-hoon con las dos protagonistas podría ser más intensa y que la elección del actor de Mckenna (Choi Dae-hoon) deja a los fans de la novela original con ganas de otra opción.

Finalmente, Collider pide más matices para Sovieshu y Rashta, y califica de abrupto el giro del emperador, mientras que Screen Rant menciona una cronología poco clara y algunos elementos mágicos que distraen.

La actriz Lee Se-young le da vida a Rashta a lo largo de la serie surcoreana "La emperatriz divorciada" (Foto: Studio N / Disney+ / Hulu)