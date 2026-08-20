El próximo cambio de horario en Nueva York y Nueva Jersey será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., el reloj deberá atrasarse una hora y volverá a ser la 1:00 a. m., marcando el final del horario de verano en la Costa Este; el invierno astronómico comienza después, el lunes 21 de diciembre de 2026.

Para la comunidad hispana en NYC, Newark, Jersey City, Elizabeth, Paterson y otras ciudades cercanas, la regla es simple: antes de dormir el sábado 31 de octubre, atrasa una hora los relojes manuales. Los celulares, computadoras y la mayoría de smart TV se actualizan automáticamente.

ESTADOS UNIDOS, 19/08/2026.- Cambio de horario en EE.UU. 2026: fecha y hora del ajuste, cuándo comienza el invierno, qué estados cambian el reloj y cómo hacerlo en Florida, Texas y Nueva York. FOTO DE HADAWAY PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

¿Cuándo hay que ajustar el reloj en Nueva York en 2026?

En Nueva York, el horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m.. En ese momento, los relojes pasan nuevamente a la 1:00 a. m. y la zona vuelve al horario estándar del Este, conocido como Eastern Standard Time (EST).

La recomendación práctica es ajustar los relojes que no se conectan a internet —como algunos relojes de pared, hornos, microondas, autos o despertadores— antes de irte a dormir el sábado 31 de octubre.

El cambio ocurre de madrugada, por lo que la mayoría de personas no necesita despertarse a las 2:00 a. m. para hacerlo. Sin embargo, quienes trabajen turnos nocturnos, tengan vuelos, viajes en autobús o citas programadas temprano deberían confirmar el horario con su empleador o proveedor de transporte.

¿El reloj se atrasa o se adelanta en Nueva York?

En noviembre, el reloj se atrasa una hora. A las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre, vuelve a ser la 1:00 a. m.; por eso, esa noche tendrá una hora adicional.

Una forma sencilla de recordarlo en inglés es: “fall back”. En otoño, el reloj vuelve hacia atrás. En cambio, en marzo ocurre lo contrario: los relojes se adelantan una hora para iniciar el horario de verano.

Tras el ajuste de noviembre, habrá más luz por la mañana, pero anochecerá más temprano. Nueva York pasará de EDT (Eastern Daylight Time, UTC-4) a EST (Eastern Standard Time, UTC-5).

¿Cuándo empieza el invierno en Nueva York en 2026?

El invierno astronómico en Nueva York comienza el lunes 21 de diciembre de 2026 a las 3:50 p. m. EST, durante el solsticio de diciembre.

Es importante no confundir el cambio de horario con el inicio del invierno. El reloj se atrasa el 1 de noviembre, pero el invierno comienza oficialmente varias semanas después, el 21 de diciembre.

En términos cotidianos, muchas personas asocian el cambio de noviembre con la llegada del frío, las tardes más oscuras y la temporada de fin de año. Sin embargo, esa fecha corresponde al fin del horario de verano, no al primer día de invierno.

¿NYC y Nueva Jersey tienen que ajustar el reloj el mismo día?

Sí. Nueva York y Nueva Jersey cambian la hora el mismo día y a la misma hora: el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m.

Ambos estados están dentro de la zona horaria del Este y siguen el calendario federal de horario de verano. Por ello, no habrá diferencia horaria entre Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx, Staten Island, Newark, Jersey City, Union City o Paterson tras el ajuste.

Esto es especialmente relevante para quienes cruzan a diario entre Nueva Jersey y Nueva York por trabajo, escuela, consultas médicas o conexiones de transporte: no tendrán que hacer una conversión horaria adicional.

¿Qué dice la ley de Nueva York sobre el cambio de horario?

Nueva York aplica actualmente el calendario de horario de verano definido por la legislación federal. En 2026, eso implica adelantar el reloj una hora el 8 de marzo y atrasarlo una hora el 1 de noviembre.

La legislación estatal vigente debe operar dentro del marco federal. Nueva York no puede adoptar por sí sola un horario de verano permanente; para mantener el horario adelantado durante todo el año necesitaría una autorización o cambio en la ley federal.

Entre las propuestas estatales se encuentra el proyecto S3380, que plantea establecer el horario de verano como estándar permanente en el estado y la ciudad de Nueva York, pero condiciona su aplicación a que la ley federal lo permita.

¿Nueva York busca establecer un horario estándar permanente?

Sí, existen proyectos que buscan terminar con los cambios de reloj dos veces al año, aunque no todos proponen la misma solución.

El proyecto del Senado estatal S3380 propone que Nueva York y NYC mantengan durante todo el año el horario de verano, es decir, un sistema de luz vespertina permanente. La medida solo entraría en vigor si el gobierno federal permite que los estados mantengan el horario de verano de forma permanente.

También hay propuestas legislativas que plantean eliminar el horario de verano y mantener el horario estándar durante todo el año. Por tanto, el debate estatal no tiene una única alternativa: algunos legisladores favorecen luz hasta más tarde por la tarde, mientras otros priorizan amaneceres más tempranos.

¿Qué pasa con el debate federal sobre el horario de verano?

A nivel federal, la Cámara de Representantes aprobó el Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) el 14 de julio de 2026. La propuesta busca hacer permanente el horario de verano y eliminar los cambios de reloj semestrales.

Sin embargo, el proyecto todavía no es ley. El 15 de julio fue enviado al Senado y remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. Para que cambie la regla nacional, el Senado debe aprobarlo y luego debe ser promulgado por el presidente.

Esto significa que, aunque la Cámara ya actuó, el calendario de noviembre de 2026 sigue vigente en Nueva York, Nueva Jersey y gran parte de Estados Unidos.

¿Podría Nueva York dejar de cambiar el reloj en 2026?

No hay una ley vigente que elimine el cambio de hora en Nueva York durante 2026. Por ahora, NYC y el resto del estado deben atrasar el reloj el 1 de noviembre.

El proyecto federal para hacer permanente el horario de verano sigue pendiente en el Senado, y las propuestas de Nueva York dependen de que exista una autorización federal.

Por eso, los residentes no deben asumir que el cambio de noviembre fue cancelado. Salvo que las autoridades anuncien un cambio legal antes de esa fecha, la hora se atrasará una hora como está previsto.

¿Qué deben hacer los habitantes de NYC y Nueva Jersey?

Para evitar confusiones, toma estas medidas antes del cambio de hora:

Atrasa una hora los relojes manuales antes de dormir el sábado 31 de octubre.

Verifica que tu teléfono, computadora, smartwatch y dispositivos inteligentes tengan activada la actualización automática de fecha, hora y zona horaria.

Revisa los horarios de vuelos, trenes, buses y viajes de larga distancia, especialmente si sales o llegas durante la madrugada.

Confirma turnos laborales, citas médicas, servicios religiosos y actividades deportivas programadas el domingo por la mañana.

Si tienes niños, ajusta gradualmente los horarios de sueño durante los días previos si el cambio afecta su rutina.

Usa la hora adicional para revisar detectores de humo y monóxido de carbono, una recomendación habitual vinculada al cambio de baterías de los dispositivos domésticos.

¿Qué cambia después del ajuste de noviembre?

Luego del cambio, Nueva York y Nueva Jersey usarán EST (UTC-5) en lugar de EDT (UTC-4).

El amanecer será aproximadamente una hora más temprano según el reloj, pero también caerá la tarde antes. Este cambio puede sentirse con fuerza en ciudades como Nueva York, Newark y Jersey City, donde las jornadas laborales y escolares continúan cuando ya ha oscurecido.

Además, la diferencia horaria con países latinoamericanos puede modificarse. Por ejemplo, Nueva York tendrá una hora de diferencia con Lima, Perú, mientras que en verano la diferencia suele ser mayor. Conviene revisar la hora local antes de llamadas familiares, reuniones virtuales o envíos de trabajo con equipos en América Latina.

¿Qué hay que recordar sobre el cambio de horario en Nueva York 2026?

El cambio de horario de otoño en Nueva York y Nueva Jersey será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., el reloj vuelve a la 1:00 a. m.

La regla clave es: en noviembre, el reloj se atrasa una hora. No se trata del inicio oficial del invierno, que llegará el 21 de diciembre de 2026 a las 3:50 p. m. EST.

Aunque hay proyectos estatales y federales para terminar con esta práctica, ninguno ha cambiado todavía el calendario aplicable a Nueva York y Nueva Jersey en 2026.

ESTADOS UNIDOS, 01/11/2026.- ¿Se atrasa o se adelanta el reloj en noviembre? Revisa la fecha del cambio de horario 2026 en EE.UU. y las excepciones por estado y territorio. FOTO DE CATHERINE LANE PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva York 2026

¿Cuándo cambia la hora en Nueva York en 2026?

El próximo cambio será el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m. Los relojes se atrasan una hora.

¿Tengo que adelantar o atrasar el reloj en noviembre?

Debes atrasarlo una hora. Cuando sean las 2:00 a. m., volverá a ser la 1:00 a. m.311.

¿Los celulares cambian la hora solos?

Por lo general, sí. Los teléfonos inteligentes, computadoras y dispositivos conectados a internet suelen ajustarse automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Revisa los relojes manuales y aparatos sin conexión.

¿Nueva Jersey cambia la hora junto con Nueva York?

Sí. Nueva Jersey y Nueva York pertenecen a la zona horaria del Este y ajustarán el reloj el mismo domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m.

¿El cambio de horario marca el inicio del invierno?

No. El cambio de hora será el 1 de noviembre, mientras que el invierno astronómico comenzará el 21 de diciembre de 2026 a las 3:50 p. m. EST.

¿Se cancelará el cambio de horario en Nueva York en 2026?

No hay una cancelación vigente. La Cámara de Representantes aprobó una propuesta federal para establecer el horario de verano permanente, pero el Senado aún debe tramitarla; tampoco ha entrado en vigor una norma estatal que modifique el calendario de 2026.

¿Qué hora tendrá Nueva York después del cambio?

Nueva York volverá a Eastern Standard Time (EST), equivalente a UTC-5, desde el 1 de noviembre de 2026.