¿Dónde fue el último temblor en Perú y qué magnitud tuvo? El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 ocurrido durante la tarde de este sábado 26 de septiembre de 2026, con epicentro ubicado a 11 km al S de Cabanaconde, Caylloma - Arequipa. El movimiento telúrico no generó alerta de tsunami en el litoral peruano. En este reporte podrás consultar la hora, profundidad, intensidad y ubicación de los últimos movimientos sísmicos registrados en el país, de acuerdo con la información oficial del IGP.

Perú se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Por ello, es importante mantenerse informado a través de los reportes oficiales y conocer las recomendaciones de Indeci para actuar correctamente antes, durante y después de un sismo.

Temblor en Perú EN VIVO hoy 27 de septiembre

Revisa los últimos movimientos sísmicos reportados por el Instituto Geofísico del Perú hoy domingo 27 de septiembre:

Último sismo en Perú hoy, domingo 27 de septiembre

El último movimiento sísmico reportado por el IGP ocurrió a las 4:44:41 p. m. y tuvo una magnitud de 3.5. El epicentro se localizó a 11 km al S de Cabanaconde, Caylloma - Arequipa, a una profundidad de 13 kilómetros.

Datos del temblor Último sismo en Perú Fecha 26/09/2026 Hora local 16:44:41 Magnitud 3.5 Profundidad 13 km Latitud -15.72 Longitud -71.98 Epicentro 11 km al S de Cabanaconde, Caylloma - Arequipa Intensidad III Cabanaconde Código IGP/CENSIS/RS 2026-0695

¿Por qué tiembla tanto en Perú?

Perú registra numerosos movimientos sísmicos debido principalmente a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde existe una intensa actividad tectónica. Frente a la costa peruana, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Sudamericana, proceso conocido como subducción.

Esta interacción genera acumulación de energía en el subsuelo que puede liberarse en forma de sismos. Por esa razón, los movimientos telúricos pueden producirse en diferentes zonas del territorio peruano y tener distintas magnitudes y profundidades.

¿Qué hacer durante un sismo en Perú?

Ante un movimiento sísmico, las autoridades de Defensa Civil recomiendan mantener la calma y actuar de manera ordenada. Estas son algunas de las principales medidas de seguridad:

Mantén la calma y evita correr durante el movimiento.

y evita correr durante el movimiento. Ubícate en una zona segura previamente identificada dentro de tu vivienda, centro de trabajo o lugar de estudio.

previamente identificada dentro de tu vivienda, centro de trabajo o lugar de estudio. Aléjate de ventanas, vidrios, muebles y objetos que puedan caer.

Si estás dentro de una edificación, no utilices el ascensor .

. Si te encuentras en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, árboles, fachadas y otras estructuras que puedan desprenderse.

Después del movimiento, sigue únicamente la información difundida por las autoridades oficiales.

Conocer las medidas de prevención, saber cómo actuar durante un sismo y mantenerse informado mediante fuentes oficiales son acciones fundamentales para reducir riesgos ante la actividad sísmica en Oaxaca. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Qué hacer después de un temblor?

Una vez que haya terminado el movimiento principal, permanece atento ante la posibilidad de réplicas y revisa las condiciones del lugar donde te encuentras.

Comprueba si existen daños estructurales antes de permanecer dentro de una vivienda afectada.

Si detectas una fuga de gas, evita encender fósforos, interruptores o cualquier elemento que pueda generar una chispa.

Utiliza el teléfono únicamente cuando sea necesario para evitar saturar las líneas.

Sigue las indicaciones de las autoridades y organismos de emergencia.

Si estás cerca del litoral y el sismo ha sido fuerte o prolongado, presta atención a las indicaciones oficiales relacionadas con un posible tsunami.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Un sismo de magnitud 4.8 puede causar daños?

La magnitud por sí sola no determina los posibles daños de un sismo. También influyen factores como la profundidad, la distancia al epicentro, el tipo de suelo, la calidad de las construcciones y la intensidad con la que el movimiento es percibido en cada localidad.

¿Dónde consultar los reportes oficiales de sismos en Perú?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica del territorio nacional y publicar los reportes correspondientes. Para conocer la información más reciente, se recomienda consultar sus canales oficiales.

Importante: las cifras de magnitud, profundidad, ubicación e intensidad pueden ser actualizadas por el IGP después de una primera evaluación. Por ello, este reporte debe revisarse conforme aparezcan nuevos comunicados oficiales.