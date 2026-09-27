Uno de los amistosos más esperados de esta jornada de septiembre se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre. Desde el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, no te pierdas la transmisión del juego Colombia vs. México por la señal de GOL Caracol, a partir de las 8:00 p.m. hora Bogotá. La selección colombiana, bajo el mando de Néstor Lorenzo, chocará ante el ‘Tri’ que ahora es dirigido por Rafael Márquez. Aquí te dejo todos los detalles de esta transmisión.
¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. México por amistoso internacional 2026?
La transmisión oficial del partido entre Colombia y México por amistoso internacional 2026 estará disponible a través de GOL Caracol TV. A continuación, consulta algunos de los principales canales habilitados por los operadores de televisión en Colombia.
- Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT
- Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV
- Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV
- Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV
- Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo
- Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay
- Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable
- Canales 277 SD – 252 HD de ETB
- Canal 101 de EMCALI
¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. México por amistoso internacional 2026?
Los aficionados también podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante la cobertura especial de Caracol Radio, que contará con narración en directo, análisis y reportes desde Vancouver.
Frecuencias de Caracol Radio en Colombia
- Bogotá: 100.9 FM y 810 AM
- Medellín: 90.3 FM y 750 AM
- Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM
- Cali: 90.5 FM y 820 AM
- Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM
- Cartagena: 1170 AM
- Pereira: 950 AM
- Manizales: 1180 AM
- Cúcuta: 1090 AM
- Pasto: 1280 AM
¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Colombia vs. México?
Además de la transmisión del partido, GOL Caracol suele ofrecer programación especial con análisis táctico, entrevistas, reportes desde los estadios, reacciones de los protagonistas y seguimiento completo a este amistoso internacional.
La señal también dedica espacios especiales para revisar el rendimiento de la selección colombiana, las actuaciones de las selecciones favoritas al título y las posibles llaves de cuartos de final.
Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.
¿Cómo ver Colombia vs. México EN VIVO ONLINE por Caracol Play?
Los usuarios podrán seguir el partido entre Colombia y México mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión.
El servicio está disponible para:
- Teléfonos móviles Android
- iPhone
- Tablets Android
- iPad
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
- Smart TV compatibles
Solo es necesario contar con acceso a internet y verificar previamente la disponibilidad del servicio según tu ubicación.
¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?
Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran acceder a la programación de GOL Caracol pueden utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio colombiano.
Para ver Colombia vs. México desde el extranjero
- Contrata una VPN segura y confiable.
- Descarga e instala la aplicación en tu dispositivo.
- Conéctate a un servidor ubicado en Colombia.
- Ingresa a Caracol TV o Caracol Play.
- Accede a la transmisión del partido.
¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. México por GOL Caracol TV?
Algunos contenidos digitales pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Una VPN permite conectarse mediante una dirección IP colombiana y acceder a plataformas oficiales que transmiten el Mundial 2026 dentro del país.
Resumen para ver Colombia vs. Suiza por Caracol TV desde el extranjero
|Caracol TV en el extranjero
|Información
|Países de consulta frecuente
|Estados Unidos, España, México, Perú y otros países
|¿Se necesita VPN?
|Puede ser necesaria para determinados contenidos
|Configuración básica
|Instalar VPN y conectarse a un servidor colombiano
|Dispositivos compatibles
|Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles
|Plataforma de streaming
|Caracol Play
|Beneficio principal
|Acceso a la transmisión desde cualquier lugar
|Recomendación
|Verificar disponibilidad antes del partido
Cabe mencionar que otras plataformas oficiales del Mundial FIFA 2026 incluyen Telemundo Deportes, Peacock, FOX One, FOX Sports y fuboTV para los aficionados que siguen el torneo desde Estados Unidos.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. México por amistoso internacional 2026
- Horario: 8:00 p.m. de Bogotá (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT)
- Partido: Colombia vs. México, por amistoso internacional 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- TV: GOL Caracol TV
- Streaming: Caracol Play
- Estadio: M&T Bank Stadium
- Ciudad: Baltimore, Maryland