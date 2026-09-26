La selección mexicana comienza una nueva etapa bajo la dirección de Rafa Márquez. Después del cierre del Mundial 2026 disputado en casa, el combinado azteca decidió dar un giro a su proyecto y confiar en un entrenador que conoce de cerca la realidad y la idiosincrasia del fútbol mexicano. Su propuesta parte de una premisa clara: trabajo, disciplina y esfuerzo constante para alcanzar los objetivos. El primer examen de esta nueva era será ante Colombia, en un partido amistoso programado para este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Maryland, Estados Unidos.

El encuentro comenzará a las 7:00 p.m. (hora de Ciudad de México) y podrá seguirse en vivo a través de TV Azteca 7. La primera convocatoria de Márquez generó expectativa entre los aficionados. El estratega mexicano decidió darle espacio a varios futbolistas jóvenes que atraviesan un buen momento y que buscan convertirse en piezas importantes de este renovado proyecto.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO, México vs. Colombia?

Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México para seguir EN VIVO el partido amistoso entre México y Colombia.

Canales de Azteca 7 en México

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El partido México vs. Colombia por amistoso FIFA promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Colombia?

Para ver el partido entre México vs. Colombia debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.

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México vs. Colombia amistoso 2026: fecha, lugar, horarios y canales de TV

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Partido: México vs. Colombia

Competición: Amistoso internacional por fecha FIFA

TV en México: Azteca Siete (Canal 7)

Streaming: TV Azteca Deportes

Horario: 7:00 p.m.

Estadio: M&T Bank Stadium.

Ciudad: Maryland, Estados Unidos.