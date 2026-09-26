La Tri inicia una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez en la Fecha FIFA de septiembre: México juega contra Colombia este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium, casa de los Baltimore Ravens de la NFL, a partir de las 19:00 horas (CDMX) por la fecha FIFA 2026 . El equipo mexicano pondrá el foco en la convocatoria, el posible funcionamiento del equipo y las primeras decisiones del nuevo proceso rumbo al Mundial 2026. Conoce la fecha, el horario, la sede y el canal de transmisión para ver el partido en vivo.

¿A qué hora juega México vs. Colombia EN VIVO HOY por fecha FIFA 2026?

Colombia y México se enfrentarán en un amistoso de la fecha FIFA el sábado 26 de septiembre de 2026, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos. El inicio está fijado para las 9:00 p. m. de Baltimore, equivalente a las 8:00 p. m. en Colombia y Perú.

País o zona Hora del partido Día Estados Unidos (Baltimore, ET) 9:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Colombia 8:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Perú 8:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Ecuador 8:00 p. m. Sábado 26 de septiembre México (Ciudad de México) 7:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Costa Rica 7:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Guatemala 7:00 p. m. Sábado 26 de septiembre El Salvador 7:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Honduras 7:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Nicaragua 7:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Panamá 8:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Venezuela 9:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Bolivia 9:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Paraguay 9:00 p. m. Sábado 26 de septiembre República Dominicana 9:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Chile 10:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Argentina 10:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Uruguay 10:00 p. m. Sábado 26 de septiembre Brasil (Brasilia, São Paulo, Río) 10:00 p. m. Sábado 26 de septiembre España 3:00 a. m. Domingo 27 de septiembre

¿Qué canal transmite México vs. Colombia EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

El amistoso internacional Colombia vs. México se jugará el sábado 26 de septiembre de 2026 en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos. El inicio está previsto para las 8:00 p. m. de Colombia y Perú, 7:00 p. m. del centro de México y 9:00 p. m. de Baltimore.

País o territorio TV abierta TV de paga Streaming online Colombia Caracol Televisión, señal principal — DITU y portal de Gol Caracol México Canal 5 y Azteca 7 TUDN ViX, Claro Sports Premium en YouTube y sitio web de Azteca Deportes Estados Unidos Univision TUDN ViX Premium

Los hinchas de la selección colombiana podrán seguir el encuentro por la señal principal de Caracol Televisión. En digital, las alternativas confirmadas son la plataforma DITU y la sección de partidos del portal de Gol Caracol. El partido comenzará a las 8:00 p. m., hora colombiana, desde Baltimore.

En México, la emisión por señal abierta estará repartida entre Canal 5 y Azteca 7. TUDN lo ofrecerá en televisión de paga, mientras que ViX figura entre las opciones digitales de TelevisaUnivision. También se anunció una señal de Claro Sports Premium en YouTube —con membresía— y la cobertura online gratuita de Azteca Deportes.