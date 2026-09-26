Revisa la hora, canales de TV y dónde ver online el partido México vs. Colombia en vivo y en directo online este sábado 26 de septiembre por fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Revisa la hora, canales de TV y dónde ver online el partido México vs. Colombia en vivo y en directo online este sábado 26 de septiembre por fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
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La Tri inicia una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez en la Fecha FIFA de septiembre: México juega contra Colombia este sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium, casa de los Baltimore Ravens de la NFL, a partir de las 19:00 horas (CDMX) por la fecha FIFA 2026. El equipo mexicano pondrá el foco en la convocatoria, el posible funcionamiento del equipo y las primeras decisiones del nuevo proceso rumbo al Mundial 2026. Conoce la fecha, el horario, la sede y el canal de transmisión para ver el partido en vivo.

¿A qué hora juega México vs. Colombia EN VIVO HOY por fecha FIFA 2026?

Colombia y México se enfrentarán en un amistoso de la fecha FIFA el sábado 26 de septiembre de 2026, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos. El inicio está fijado para las 9:00 p. m. de Baltimore, equivalente a las 8:00 p. m. en Colombia y Perú.

País o zonaHora del partidoDía
Estados Unidos (Baltimore, ET)9:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Colombia8:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Perú8:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Ecuador8:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
México (Ciudad de México)7:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Costa Rica7:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Guatemala7:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
El Salvador7:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Honduras7:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Nicaragua7:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Panamá8:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Venezuela9:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Bolivia9:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Paraguay9:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
República Dominicana9:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Chile10:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Argentina10:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Uruguay10:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
Brasil (Brasilia, São Paulo, Río)10:00 p. m.Sábado 26 de septiembre
España3:00 a. m.Domingo 27 de septiembre

¿Qué canal transmite México vs. Colombia EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

El amistoso internacional Colombia vs. México se jugará el sábado 26 de septiembre de 2026 en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos. El inicio está previsto para las 8:00 p. m. de Colombia y Perú, 7:00 p. m. del centro de México y 9:00 p. m. de Baltimore.

País o territorioTV abiertaTV de pagaStreaming online
ColombiaCaracol Televisión, señal principalDITU y portal de Gol Caracol
MéxicoCanal 5 y Azteca 7TUDNViX, Claro Sports Premium en YouTube y sitio web de Azteca Deportes
Estados UnidosUnivisionTUDNViX Premium

Los hinchas de la selección colombiana podrán seguir el encuentro por la señal principal de Caracol Televisión. En digital, las alternativas confirmadas son la plataforma DITU y la sección de partidos del portal de Gol Caracol. El partido comenzará a las 8:00 p. m., hora colombiana, desde Baltimore.

En México, la emisión por señal abierta estará repartida entre Canal 5 y Azteca 7. TUDN lo ofrecerá en televisión de paga, mientras que ViX figura entre las opciones digitales de TelevisaUnivision. También se anunció una señal de Claro Sports Premium en YouTube —con membresía— y la cobertura online gratuita de Azteca Deportes.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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