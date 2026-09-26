Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver la transmisión del partido Inglaterra vs. España EN VIVO y EN DIRECTO por la UEFA Nations League. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver la transmisión del partido Inglaterra vs. España EN VIVO y EN DIRECTO por la UEFA Nations League. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Inglaterra y España se citan en Wembley para abrir la UEFA Nations League con uno de los partidos más esperados de la fecha. La selección española, vigente campeona del mundo, afrontará una exigente visita a Londres este sábado 26 de septiembre, desde las 1:45 p.m. en Perú, Ecuador, Colombia; 2:45 p. m. de Venezuela; 3:45 p.m. en Argentina. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver streaming online desde cualquier parte del mundo.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. España EN VIVO HOY por la UEFA Nations League?

Inglaterra vs. España se juega el sábado 26 de septiembre de 2026 en Wembley, por la fecha 1 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026/27. El inicio está programado para las 13:45 en Perú y Colombia, y 20:45 en España; corresponde a las 18:45 GMT.

País o regiónHoraFecha local
Perú13:45Sábado 26 de septiembre
Colombia13:45Sábado 26 de septiembre
Ecuador13:45Sábado 26 de septiembre
México (centro)12:45Sábado 26 de septiembre
Costa Rica12:45Sábado 26 de septiembre
Guatemala12:45Sábado 26 de septiembre
Panamá13:45Sábado 26 de septiembre
Venezuela14:45Sábado 26 de septiembre
Bolivia14:45Sábado 26 de septiembre
Estados Unidos (ET)14:45Sábado 26 de septiembre
Argentina15:45Sábado 26 de septiembre
Uruguay15:45Sábado 26 de septiembre
Chile15:45Sábado 26 de septiembre
Paraguay14:45Sábado 26 de septiembre
Brasil (Brasilia)15:45Sábado 26 de septiembre
Inglaterra19:45Sábado 26 de septiembre
España peninsular20:45Sábado 26 de septiembre
Islas Canarias19:45Sábado 26 de septiembre

¿En qué canal transmite Inglaterra vs. España EN VIVO por TV y Streaming Online?

En España, Inglaterra vs. España comenzará a las 20:45 y se verá gratis por La 1 de TVE, con señal online simultánea en RTVE Play. RTVE anuncia la emisión en abierto de todos los partidos de la selección española durante esta ventana de Nations League.

País o regiónHora localTV en vivoStreaming onlineCondición de acceso
Perú13:45No se reporta señal de TV lineal confirmadaDisney+ Plan PremiumSuscripción Premium
Colombia13:45No se reporta señal de TV lineal confirmadaDisney+ Plan PremiumSuscripción Premium
Ecuador13:45No se reporta señal de TV lineal confirmadaDisney+ Plan PremiumSuscripción Premium
Argentina15:45No se reporta señal de TV lineal confirmadaDisney+ Plan PremiumSuscripción Premium
Uruguay15:45No se reporta señal de TV lineal confirmadaDisney+ Plan PremiumSuscripción Premium
Chile15:45No se reporta señal de TV lineal confirmadaDisney+ Plan PremiumSuscripción Premium
España20:45La 1 (TVE)RTVE PlayGratis y en abierto
Reino Unido19:45ITV1ITVXGratis, sujeto a disponibilidad territorial
Estados Unidos (Este)14:45FS2Sin plataforma local confirmada en la información disponibleRequiere operador con FS2
Estados Unidos (Pacífico)11:45FS2Sin plataforma local confirmada en la información disponibleRequiere operador con FS2
Australia (AEST)04:45 del domingo 27beIN SportsConsultar la app/plataforma de beIN disponible localmenteSuscripción
India00:15 del domingo 27Sony Sports NetworkConsultar la plataforma digital de Sony disponible localmenteSujeto al paquete contratado

Como referencia práctica, la programación de RTVE prevé cobertura desde las 20:35, diez minutos antes del pitazo inicial. RTVE Play es la alternativa para seguirlo desde móvil, computadora, tableta o Smart TV dentro del territorio habilitado.

En Reino Unido, ITV1 televisará el encuentro y la vía digital será ITVX; el arranque está fijado para las 19:45 locales. En Estados Unidos, el partido figura por FS2 a las 14:45 ET / 11:45 PT; en Australia se anuncia beIN Sports, y en India, Sony Sports Network.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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