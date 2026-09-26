Inglaterra y España se citan en Wembley para abrir la UEFA Nations League con uno de los partidos más esperados de la fecha. La selección española, vigente campeona del mundo, afrontará una exigente visita a Londres este sábado 26 de septiembre, desde las 1:45 p.m. en Perú, Ecuador, Colombia; 2:45 p. m. de Venezuela; 3:45 p.m. en Argentina. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver streaming online desde cualquier parte del mundo.
¿A qué hora juega Inglaterra vs. España EN VIVO HOY por la UEFA Nations League?
Inglaterra vs. España se juega el sábado 26 de septiembre de 2026 en Wembley, por la fecha 1 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026/27. El inicio está programado para las 13:45 en Perú y Colombia, y 20:45 en España; corresponde a las 18:45 GMT.
|País o región
|Hora
|Fecha local
|Perú
|13:45
|Sábado 26 de septiembre
|Colombia
|13:45
|Sábado 26 de septiembre
|Ecuador
|13:45
|Sábado 26 de septiembre
|México (centro)
|12:45
|Sábado 26 de septiembre
|Costa Rica
|12:45
|Sábado 26 de septiembre
|Guatemala
|12:45
|Sábado 26 de septiembre
|Panamá
|13:45
|Sábado 26 de septiembre
|Venezuela
|14:45
|Sábado 26 de septiembre
|Bolivia
|14:45
|Sábado 26 de septiembre
|Estados Unidos (ET)
|14:45
|Sábado 26 de septiembre
|Argentina
|15:45
|Sábado 26 de septiembre
|Uruguay
|15:45
|Sábado 26 de septiembre
|Chile
|15:45
|Sábado 26 de septiembre
|Paraguay
|14:45
|Sábado 26 de septiembre
|Brasil (Brasilia)
|15:45
|Sábado 26 de septiembre
|Inglaterra
|19:45
|Sábado 26 de septiembre
|España peninsular
|20:45
|Sábado 26 de septiembre
|Islas Canarias
|19:45
|Sábado 26 de septiembre
¿En qué canal transmite Inglaterra vs. España EN VIVO por TV y Streaming Online?
En España, Inglaterra vs. España comenzará a las 20:45 y se verá gratis por La 1 de TVE, con señal online simultánea en RTVE Play. RTVE anuncia la emisión en abierto de todos los partidos de la selección española durante esta ventana de Nations League.
|País o región
|Hora local
|TV en vivo
|Streaming online
|Condición de acceso
|Perú
|13:45
|No se reporta señal de TV lineal confirmada
|Disney+ Plan Premium
|Suscripción Premium
|Colombia
|13:45
|No se reporta señal de TV lineal confirmada
|Disney+ Plan Premium
|Suscripción Premium
|Ecuador
|13:45
|No se reporta señal de TV lineal confirmada
|Disney+ Plan Premium
|Suscripción Premium
|Argentina
|15:45
|No se reporta señal de TV lineal confirmada
|Disney+ Plan Premium
|Suscripción Premium
|Uruguay
|15:45
|No se reporta señal de TV lineal confirmada
|Disney+ Plan Premium
|Suscripción Premium
|Chile
|15:45
|No se reporta señal de TV lineal confirmada
|Disney+ Plan Premium
|Suscripción Premium
|España
|20:45
|La 1 (TVE)
|RTVE Play
|Gratis y en abierto
|Reino Unido
|19:45
|ITV1
|ITVX
|Gratis, sujeto a disponibilidad territorial
|Estados Unidos (Este)
|14:45
|FS2
|Sin plataforma local confirmada en la información disponible
|Requiere operador con FS2
|Estados Unidos (Pacífico)
|11:45
|FS2
|Sin plataforma local confirmada en la información disponible
|Requiere operador con FS2
|Australia (AEST)
|04:45 del domingo 27
|beIN Sports
|Consultar la app/plataforma de beIN disponible localmente
|Suscripción
|India
|00:15 del domingo 27
|Sony Sports Network
|Consultar la plataforma digital de Sony disponible localmente
|Sujeto al paquete contratado
Como referencia práctica, la programación de RTVE prevé cobertura desde las 20:35, diez minutos antes del pitazo inicial. RTVE Play es la alternativa para seguirlo desde móvil, computadora, tableta o Smart TV dentro del territorio habilitado.
En Reino Unido, ITV1 televisará el encuentro y la vía digital será ITVX; el arranque está fijado para las 19:45 locales. En Estados Unidos, el partido figura por FS2 a las 14:45 ET / 11:45 PT; en Australia se anuncia beIN Sports, y en India, Sony Sports Network.