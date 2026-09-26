Inglaterra y España se citan en Wembley para abrir la UEFA Nations League con uno de los partidos más esperados de la fecha. La selección española, vigente campeona del mundo, afrontará una exigente visita a Londres este sábado 26 de septiembre, desde las 1:45 p.m. en Perú, Ecuador, Colombia; 2:45 p. m. de Venezuela; 3:45 p.m. en Argentina . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver streaming online desde cualquier parte del mundo.

¿A qué hora juega Inglaterra vs. España EN VIVO HOY por la UEFA Nations League?

Inglaterra vs. España se juega el sábado 26 de septiembre de 2026 en Wembley, por la fecha 1 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026/27 . El inicio está programado para las 13:45 en Perú y Colombia, y 20:45 en España; corresponde a las 18:45 GMT.

País o región Hora Fecha local Perú 13:45 Sábado 26 de septiembre Colombia 13:45 Sábado 26 de septiembre Ecuador 13:45 Sábado 26 de septiembre México (centro) 12:45 Sábado 26 de septiembre Costa Rica 12:45 Sábado 26 de septiembre Guatemala 12:45 Sábado 26 de septiembre Panamá 13:45 Sábado 26 de septiembre Venezuela 14:45 Sábado 26 de septiembre Bolivia 14:45 Sábado 26 de septiembre Estados Unidos (ET) 14:45 Sábado 26 de septiembre Argentina 15:45 Sábado 26 de septiembre Uruguay 15:45 Sábado 26 de septiembre Chile 15:45 Sábado 26 de septiembre Paraguay 14:45 Sábado 26 de septiembre Brasil (Brasilia) 15:45 Sábado 26 de septiembre Inglaterra 19:45 Sábado 26 de septiembre España peninsular 20:45 Sábado 26 de septiembre Islas Canarias 19:45 Sábado 26 de septiembre

¿En qué canal transmite Inglaterra vs. España EN VIVO por TV y Streaming Online?

En España, Inglaterra vs. España comenzará a las 20:45 y se verá gratis por La 1 de TVE, con señal online simultánea en RTVE Play. RTVE anuncia la emisión en abierto de todos los partidos de la selección española durante esta ventana de Nations League.

País o región Hora local TV en vivo Streaming online Condición de acceso Perú 13:45 No se reporta señal de TV lineal confirmada Disney+ Plan Premium Suscripción Premium Colombia 13:45 No se reporta señal de TV lineal confirmada Disney+ Plan Premium Suscripción Premium Ecuador 13:45 No se reporta señal de TV lineal confirmada Disney+ Plan Premium Suscripción Premium Argentina 15:45 No se reporta señal de TV lineal confirmada Disney+ Plan Premium Suscripción Premium Uruguay 15:45 No se reporta señal de TV lineal confirmada Disney+ Plan Premium Suscripción Premium Chile 15:45 No se reporta señal de TV lineal confirmada Disney+ Plan Premium Suscripción Premium España 20:45 La 1 (TVE) RTVE Play Gratis y en abierto Reino Unido 19:45 ITV1 ITVX Gratis, sujeto a disponibilidad territorial Estados Unidos (Este) 14:45 FS2 Sin plataforma local confirmada en la información disponible Requiere operador con FS2 Estados Unidos (Pacífico) 11:45 FS2 Sin plataforma local confirmada en la información disponible Requiere operador con FS2 Australia (AEST) 04:45 del domingo 27 beIN Sports Consultar la app/plataforma de beIN disponible localmente Suscripción India 00:15 del domingo 27 Sony Sports Network Consultar la plataforma digital de Sony disponible localmente Sujeto al paquete contratado

Como referencia práctica, la programación de RTVE prevé cobertura desde las 20:35, diez minutos antes del pitazo inicial. RTVE Play es la alternativa para seguirlo desde móvil, computadora, tableta o Smart TV dentro del territorio habilitado.

En Reino Unido, ITV1 televisará el encuentro y la vía digital será ITVX; el arranque está fijado para las 19:45 locales. En Estados Unidos, el partido figura por FS2 a las 14:45 ET / 11:45 PT; en Australia se anuncia beIN Sports, y en India, Sony Sports Network.