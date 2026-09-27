Por la Fecha 2 del Grupo A de la Concacaf Nations League 2026, Costa Rica y Haití medirán fuerzas en el Sabina Park este domingo 27 de septiembre. Como el compromiso es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Costa Rica vs. Haití por la Concacaf Nations League 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Costa Rica vs. Haití en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Costa Rica vs. Haití por la Concacaf Nations League 2026 este domingo 27 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

España: 1:00 am del lunes 28 de septiembre

México (CDMX): 5:00 pm

Puerto Rico: 7:00 pm

República Dominicana: 7:00 pm

Panamá: 6:00 pm

Costa Rica: 5:00 pm

El Salvador: 5:00 pm

Guatemala: 5:00 pm

Honduras: 5:00 pm

Nicaragua: 5:00 pm

Argentina: 8:00 pm

Brasil (Brasilia): 8:00 pm

Uruguay: 8:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Ecuador: 6:00 pm

Perú: 6:00 pm

Colombia: 6:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Costa Rica vs. Haití?

Este domingo 27 de septiembre se podrá ver el juego Costa Rica vs. Haití por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 2, FOX One, fuboTV, ViX

Costa Rica: FOX Costa Rica

Haití: Tele Haití

Jamaica: Bluu

Puerto Rico: Fox Sports 2, ViX, NAICOM