Este domingo 27 de septiembre, Noruega y Portugal se enfrentarán por la UEFA Nations League en Ullevaal Stadion de Oslo, a las 13:45 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Un compromiso que promete muchos goles porque en el campo estarán Erling Haaland (figura de los Vikingos) y Cristiano Ronaldo, quien está disputando sus últimos duelos con la camiseta de su selección.
Precisamente, tras quedar eliminado del Mundial, Cristiano Ronaldo señaló que esa fue su última cita en la Copa del Mundo, por lo que se especuló que se retiraría de su selección. Sin embargo, Jorge Jesús, quien tendrá su extremo en el banquillo de Portugal, decidió llamar al delantero de 41 años.
Noruega fue la selección sorpresa del Mundial y Erling Haaland es su principal figura. Tras su gran paso por la Copa del Mundo, los vikingos volverán a encontrarse con su gente y quieren celebrarlo con un triunfo ante uno de los favoritos para llevarse la competencia.
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Noruega vs. Portugal?
ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Noruega vs. Portugal para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la Liga de Naciones de la UEFA.
Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación sobre la Liga de Naciones de la UEFA.
|Países
|ESPN Latinoamérica
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|Colombia
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|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
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|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
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|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Noruega vs. Portugal?
ESPN 2 es otro de los canales que te lleva los compromisos de la Liga de Naciones de la UEFA. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.
|Países
|ESPN 2
|Streaming
|Argentina
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD
|Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD
|Disney+ Premium
|Perú
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD
|Disney+ Premium
|Paraguay
|Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD
|Disney+ Premium
|Bolivia
|Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD
|Disney+ Premium
|México
|Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD
|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Noruega vs. Portugal?
Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.
Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura de los principales eventos deportivos del mundo.
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Horario, TV y dónde ver Noruega vs. Portugal EN VIVO por la Liga de Naciones de la UEFA
- Fecha: Domingo 27 de septiembre
- Horario: 1:45 p. m. Perú, Ecuador y Colombia / 3:45 p.m. Argentina
- Canal TV: ESPN
- Streaming: Disney Plus Premium
- Estadio: Ullevaal Stadion
- Ciudad: Oslo, Noruega.