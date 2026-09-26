Uno de los amistosos más esperados de esta jornada de septiembre se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre. Desde el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, no te pierdas la transmisión del juego Colombia vs. México por la señal de GOL Caracol , a partir de las 8:00 p.m. hora Bogotá. La selección colombiana, bajo el mando de Néstor Lorenzo, chocará ante el ‘Tri’ que ahora es dirigido por Rafael Márquez. Aquí te dejo todos los detalles de esta transmisión.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. México por amistoso internacional 2026?

La transmisión oficial del partido entre Colombia y México por amistoso internacional 2026 estará disponible a través de GOL Caracol TV. A continuación, consulta algunos de los principales canales habilitados por los operadores de televisión en Colombia.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

de TDT Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

de DIRECTV Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

de Claro TV Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

de Movistar TV Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

de Tigo Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

de HD Multiplay Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

de Colcable Canales 277 SD – 252 HD de ETB

de ETB Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. México por amistoso internacional 2026?

Los aficionados también podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante la cobertura especial de Caracol Radio, que contará con narración en directo, análisis y reportes desde Vancouver.

Frecuencias de Caracol Radio en Colombia

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Colombia vs. México?

Además de la transmisión del partido, GOL Caracol suele ofrecer programación especial con análisis táctico, entrevistas, reportes desde los estadios, reacciones de los protagonistas y seguimiento completo a este amistoso internacional.

La señal también dedica espacios especiales para revisar el rendimiento de la selección colombiana, las actuaciones de las selecciones favoritas al título y las posibles llaves de cuartos de final.

Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.

¿Cómo ver Colombia vs. México EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los usuarios podrán seguir el partido entre Colombia y México mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión.

El servicio está disponible para:

Teléfonos móviles Android

iPhone

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows

Computadoras Mac

Smart TV compatibles

Solo es necesario contar con acceso a internet y verificar previamente la disponibilidad del servicio según tu ubicación.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran acceder a la programación de GOL Caracol pueden utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio colombiano.

Para ver Colombia vs. México desde el extranjero

Contrata una VPN segura y confiable. Descarga e instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa a Caracol TV o Caracol Play. Accede a la transmisión del partido.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. México por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Una VPN permite conectarse mediante una dirección IP colombiana y acceder a plataformas oficiales que transmiten el Mundial 2026 dentro del país.

Resumen para ver Colombia vs. Suiza por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México, Perú y otros países ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para determinados contenidos Configuración básica Instalar VPN y conectarse a un servidor colombiano Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceso a la transmisión desde cualquier lugar Recomendación Verificar disponibilidad antes del partido

Cabe mencionar que otras plataformas oficiales del Mundial FIFA 2026 incluyen Telemundo Deportes, Peacock, FOX One, FOX Sports y fuboTV para los aficionados que siguen el torneo desde Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. México por amistoso internacional 2026

Horario: 8:00 p.m. de Bogotá (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT)

8:00 p.m. de Bogotá (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) Partido: Colombia vs. México, por amistoso internacional 2026

Colombia vs. México, por amistoso internacional 2026 Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Sábado 26 de septiembre de 2026 TV: GOL Caracol TV

GOL Caracol TV Streaming: Caracol Play

Caracol Play Estadio: M&T Bank Stadium

M&T Bank Stadium Ciudad: Baltimore, Maryland