Costa Rica y Haití se medirán por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27 en un duelo de la Liga A que podrá seguirse desde Estados Unidos mediante las señales y plataformas oficiales de FOX. El partido se jugará el domingo 27 de septiembre a las 7:00 pm ET / 5:00 pm Tiempo del Centro de México / 4:00 pm PT en el Sabina Park Stadium de Kingston, Jamaica, con Costa Rica como visitante y Haití buscando sumar en el Grupo A. La selección tica comparte zona con Curazao, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago, en una fase que se disputa entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre. A continuación, te detallo cómo ver el partido Costa Rica vs. Haití en vivo por la Liga de Naciones Concacaf 2026 en vivo a través de la señal de FOX tanto en televisión de paga como streaming, dado que la cadena adquirió derechos específicos de transmisión para esta y la siguiente edición del certamen futbolístico.

Cómo ver FOX EN VIVO, partido Costa Rica vs. Haití por Concacaf Nations League 2026 por TV

El partido Haití vs. Costa Rica en vivo por el Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 se podrá ver por TV dependiendo de tu ubicación. En Centroamérica, el encuentro se verá por televisión de paga, buscando la señal de FOX en tu operador de cable local como Claro TV+ o Tigo, pero si deseas disfrutarlo por streaming, los canales principales de FOX y señales alternativas secundarias transmiten la jornada completa.

En Estados Unidos, el enfrentamiento se podrá ver a través de FOX Sports 2 (FS2). Para acceder a la señal, necesitarás un paquete de televisión por cable, satélite o streaming en vivo que incluya FS2. Antes del duelo, conviene revisar la guía de tu proveedor, pues la ubicación de FS2 cambia según el servicio contratado y la ciudad. Si cuentas con televisión en español, verifica también si tu plan integra FOX Deportes.

Cómo ver FOX EN VIVO, partido Costa Rica vs. Haití por Concacaf Nations League 2026 por Internet

Para ver Costa Rica vs. Haití en vivo por la Concacaf Nations League 2026 por Internet desde Estados Unidos, las opciones incluyen FOX Sports online, FOX One y FuboTV. El acceso a FOX Sports online normalmente requiere iniciar sesión con las credenciales de un proveedor de TV que tenga incluido FOX Sports 2 (FS2) en su paquete; la disponibilidad final depende de tu suscripción y ubicación.

Cómo ver FOX Deportes EN VIVO, partido Costa Rica vs. Haití por Concacaf Nations League 2026

Para ver la señal de FOX Deportes en vivo durante la Concacaf Nations League 2026 , el método de acceso depende completamente de tu país de residencia debido a la distribución de derechos de transmisión:

En Estados Unidos (Transmisión en Inglés/Señal FOX)

Si buscas la señal de la cadena FOX dentro de EE. UU., debes tener en cuenta que FOX Sports transmite los partidos en inglés (mediante FS1, FS2 y FOX Soccer Plus).

Televisión por Cable o Satélite Streaming y Apps Sintoniza el canal correspondiente en proveedores como DirecTV o Dish Network. Ingresa al sitio web de FOX Sports Live o descarga la app oficial e inicia sesión con tus credenciales de TV paga. Alternativamente, puedes contratar servicios digitales como FuboTV, YouTube TV o Sling TV que incluyan estos canales en su parrilla.

Un dato a tener en cuenta es que en EE. UU., los derechos de transmisión en español le pertenecen a TUDN y ViX, no a FOX Deportes.

En Centroamérica (Señal Exclusiva FOX)

Para esta edición, FOX Deportes (bajo la marca FOX Centroamérica) adquirió los derechos exclusivos en español para transmitir toda la Liga de Naciones de la Concacaf y los juegos de las selecciones de la región.

Operadores de Cable Streaming Oficial El canal principal de FOX y sus señales alternativas (como FOX+) están disponibles en alta definición en las principales compañías de la región (por ejemplo, en el dial 1210 de Claro TV+ o a través de Tigo). Puedes acceder a las transmisiones en vivo mediante las plataformas digitales propias de tu operador de cable (como Claro Video o Tigo Sports App según tu plan contratado) que retransmitan los canales en vivo de FOX.

En México y el resto de Latinoamérica

Sin cobertura de FOX Alternativa en directo La cadena FOX Deportes o Fox Sports México no cuenta con los derechos para emitir este torneo en territorio mexicano. Todos los partidos de la Nations League se transmiten gratis en streaming directo por el canal oficial de Concacaf en YouTube y por la Concacaf App.