Netflix incorpora a su programación “East of Eden” (en español: “Al este del Edén”), una nueva versión de la novela homónima que John Steinbeck publicó en 1952 y consideraba su trabajo más personal. Es decir, la miniserie recorre los conflictos de una familia atravesada por viejas heridas, tensiones entre hermanos y secretos que repercuten en las generaciones posteriores. Así, la producción recupera uno de los clásicos de la literatura estadounidense a través de relaciones familiares complejas.

Vale precisar que el show televisivo se suma a la historia audiovisual del libro, que ya había tenido una versión cinematográfica en 1955 dirigida por Elia Kazan y protagonizada por James Dean en su primer papel relevante.

¿Lo curioso? Pues, Zoe Kazan, nieta de Elia, es quien adapta y coproduce esta serie, lo que le da un peso simbólico particular dentro del recorrido del propio material.

Ahora, al contar con siete episodios, la ficción tiene el espacio para desarrollar la escala multigeneracional completa del texto, algo que el formato de película no pudo abarcar en su momento.

LA TRAMA DE “EAST OF EDEN”

La trama de “East of Eden” arranca a principios del siglo XX, cuando una mujer fuerte e independiente abre una brecha entre dos hermanos (Mike Faist y Christopher Abbott) y marca el comienzo de una saga que se extiende hacia la siguiente generación.

Esa mujer es Cathy Ames (Florence Pugh), un personaje que se presenta como una antiheroína inolvidable.

Resulta que, tras el fin de la Guerra Civil, ambos hermanastros heredan una fortuna, y la llegada de la joven los seduce y termina manipulando el destino de ambos.

Cabe resaltar que, eventualmente, el relato se traslada a la siguiente generación, con los gemelos Cal (Joseph Zada) y Aron Trask (Joe Anders), hijos de Cathy, disputándose de forma distinta el afecto de su padre.

EL TRÁILER DE LA SERIE “EAST OF EDEN”

¿CÓMO VER “EAST OF EDEN”?

Los siete capítulos de “East of Eden” se estrenan de forma simultánea el jueves 1 de octubre del 2026 en Netflix, sin entregas semanales, así que se puede maratonear completa desde esa fecha.

Por lo tanto, para disfrutar de la miniserie clasificada para mayores de 16 años sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “EAST OF EDEN”?

A continuación, conoce a los intérpretes del elenco principal de “East of Eden”:

Florence Pugh como Cathy Ames

como Cathy Ames Christopher Abbott como Adam Trask

como Adam Trask Mike Faist como Charles Trask

como Charles Trask Joseph Zada como Caleb “Cal” Trask

como Caleb “Cal” Trask Joe Anders como Aron Trask

como Aron Trask Hoon Lee como Lee

como Lee Tracy Letts como Cyrus Trask

como Cyrus Trask Martha Plimpton como Faye

como Faye Ciarán Hinds como Samuel Hamilton

"East of Eden" es una nueva adaptación en formato de miniserie de la célebre novela homónima de 1952 escrita por el autor ganador del Premio Nobel, John Steinbeck (Foto: Anonymous Content / Endeavor Content / Fifth Season / Netflix)