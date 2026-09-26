La selección de fútbol de Colombia empezó un nuevo proceso rumbo a la Copa Mundial de 2030 con una serie de partidos amistosos internacionales teniendo como primer contrincante a su similar de México este sábado 26 de septiembre a partir de las 8:00 p.m. hora de Bogotá / 7:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 9:00 pm ET / 6:00 pm PT en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland (Estados Unidos), y se puede mirar a través de la señal de Canal RCN . Para este enfrentamiento, el técnico Néstor Lorenzo convocó a 26 jugadores entre los que destacan ausencias de peso como las de James Rodríguez y Luis Díaz, dándole paso a nuevas figuras e inicios de ciclo dentro del plantel cafetero. Por el lado del rival, este duelo representará el debut oficial de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor, iniciando su gestión con una convocatoria de 30 futbolistas que incluye una renovación importante.

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO por Internet, Colombia vs. México por amistoso internacional?

El partido Colombia vs. México figura dentro de la programación que Canal RCN transmitirá en señal abierta y gratuita y podrás seguirlo desde el territorio colombiano a través de la señal de la mencionada televisora disponible en los servicios de Emcali, Conexión Digital Express, ETB, Tigo, DIRECTV, Claro TV y Movistar TV.

Emcali - Canal 103

Conexión Digital Express - Canal 2, 3, 4, 98 o 112 (según el departamento de Colombia en el que te encuentres)

ETB - Canal 277 (SD) y 250 (HD) | RCN Nuestra Tele HD - Canal 241

Tigo - Canal 9 | RCN Nuestra Tele - Canal 155

DIRECTV - Canal 130 (SD) y 1130 (HD) | RCN Nuestra Tele SD - Canal 135 | RCN La Radio - Canal 991

Claro TV - Canal 108

Movistar TV - Canal 155 (SD) y 815 (HD)

Enlaces oficiales para ver el Colombia vs. México por RCN en vivo y online

Desde tu computadora o teléfono celular, ingresa al portal de Canal RCN (canalrcn.com/señal/en-vivo) para ver la señal de RCN en vivo y en directo por Internet.

A continuación, te comparto los link oficiales para ver el partido entre Colombia vs. México vía streaming online, válido por la fecha FIFA de septiembre desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO desde el extranjero?

Para ver la señal de Canal RCN EN VIVO desde el exterior, la forma más rápida y oficial es utilizar una red privada virtual (VPN) que te permita conectarte a un servidor en Colombia y acceder a su plataforma web o aplicación oficial. Sigue estos pasos para configurarlo:

Elige y descarga una VPN: Necesitas un servicio que cuente con servidores estables en Colombia. Conéctate a Colombia: Abre tu aplicación de VPN y selecciona un servidor ubicado en Colombia. Esto asignará a tu dispositivo una dirección IP colombiana, simulando que estás navegando desde el país sudamericano. Accede a la plataforma oficial: Una vez conectado a la VPN, entra al sitio web oficial Canal RCN en Vivo o descarga la app oficial de Canal RCN en tu móvil o Smart TV (disponible en Google Play y App Store). Crea una cuenta: Para disfrutar de la señal en directo de forma gratuita, la plataforma te pedirá un breve registro ingresando tu correo electrónico y datos personales. Disfruta de la programación: Tras confirmar tu registro con un código de activación, podrás ver la señal en directo sin restricciones geográficas.

Colombia vs. México: hora, TV y dónde ver partido amistoso

Partido: Colombia - México, por partido amistoso válido por fecha FIFA

Colombia - México, por partido amistoso válido por fecha FIFA Fecha: Sábado, 24 de septiembre de 2026

Sábado, 24 de septiembre de 2026 Horario: 8:00 p.m. Bogotá

8:00 p.m. Bogotá Canal TV: Canal RCN

Canal RCN Streaming: RCN por Internet