México entra en un nuevo periodo de tiempo severo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un escenario de lluvias fuertes a intensas desde este martes 18 y durante los siguientes días, con zonas donde las precipitaciones podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros, además de tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

El pronóstico extendido contempla un periodo de hasta 96 horas con condiciones favorables para precipitaciones en distintas regiones del país. El escenario estará determinado por la interacción del monzón mexicano, ondas tropicales, canales de baja presión, circulación ciclónica e inestabilidad atmosférica.

El aviso más reciente del SMN, emitido este martes 18 de agosto a las 18:00 horas, identifica a Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas entre las entidades con lluvias puntuales intensas.

México tendrá cuatro días de lluvias y tormentas

La referencia a las 96 horas corresponde al horizonte del pronóstico meteorológico y no significa que lloverá de manera ininterrumpida durante cuatro días. La intensidad y las zonas afectadas cambiarán conforme avancen los sistemas atmosféricos.

El SMN cuenta precisamente con un producto de pronóstico extendido a 96 horas para seguir la evolución de estos fenómenos.

Para este periodo, los principales factores que favorecen la inestabilidad son:

El monzón mexicano.

Las ondas tropicales que avanzan sobre el territorio nacional.

Canales de baja presión.

Circulaciones ciclónicas.

Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

El ingreso y transporte de humedad hacia distintas regiones del país.

La combinación de estos sistemas puede favorecer tormentas con actividad eléctrica, lluvias de corta duración pero elevada intensidad y, en algunas zonas, caída de granizo.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

Este martes 18 de agosto, el SMN pronostica lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 mm, en zonas de Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Intensidad de lluvia Acumulado previsto Estados afectados Puntuales intensas 75 a 150 mm Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Muy fuertes 50 a 75 mm Sonora, Sinaloa, Jalisco, Puebla y Tabasco Fuertes 25 a 50 mm Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán Chubascos 5 a 25 mm Otras regiones del país, dependiendo de la evolución de los sistemas

Los acumulados de 75 a 150 mm representan el nivel de mayor preocupación del pronóstico actual. Estas precipitaciones pueden generar aumentos rápidos en ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones urbanas y deslaves, especialmente en zonas vulnerables.

Lluvias intensas continuarán durante los siguientes días

El episodio no se limita a las precipitaciones previstas para este martes. El escenario meteorológico mantiene condiciones de inestabilidad durante los siguientes días, aunque las regiones con mayor acumulación pueden cambiar.

Para miércoles, jueves y viernes se mantiene la posibilidad de lluvias fuertes a intensas en sectores del occidente, sur, sureste y otras regiones del país, mientras el monzón mexicano continuará favoreciendo tormentas en el noroeste.

Esto significa que el riesgo no debe interpretarse como una sola tormenta avanzando sobre todo México, sino como la interacción de varios sistemas capaces de producir precipitaciones en diferentes momentos y regiones.

Granizo y descargas eléctricas acompañarán a las tormentas

Las lluvias no serán el único fenómeno previsto.

Las tormentas pueden estar acompañadas de:

Descargas eléctricas.

Posible caída de granizo.

Rachas fuertes de viento.

Incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas.

Deslaves en regiones montañosas.

Reducción de la visibilidad durante los aguaceros.

El SMN ha advertido en sus pronósticos que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas pueden presentarse junto con actividad eléctrica y granizo, además de provocar afectaciones hidrológicas y viales.

¿Dónde habrá vientos de hasta 70 km/h?

El viento también será un factor importante durante este episodio.

Para este martes y miércoles se contemplan rachas de hasta 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. En otras zonas del norte, noreste y sureste se esperan rachas que pueden alcanzar entre 40 y 60 km/h.

Rachas de viento Principales zonas Hasta 70 km/h Istmo de Tehuantepec, Oaxaca 40 a 60 km/h Sectores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán, Sonora, Chihuahua y Durango 30 a 50 km/h Otras entidades del norte, centro, occidente y sureste

Las ráfagas más fuertes pueden provocar la caída de ramas, árboles, anuncios y otros objetos, especialmente cuando coinciden con tormentas eléctricas.

¿Qué zonas tienen mayor riesgo de inundaciones y deslaves?

El mayor riesgo se concentra en lugares donde las lluvias intensas coincidan con terrenos vulnerables o sistemas de drenaje insuficientes.

Las autoridades meteorológicas señalan como posibles consecuencias:

Crecida de ríos y arroyos.

Inundaciones en zonas bajas.

Encharcamientos urbanos.

Deslaves en carreteras y zonas montañosas.

Reducción de la visibilidad.

Afectaciones a la circulación vehicular.

Caída de árboles y estructuras por las ráfagas.

Una lluvia de 75 a 150 mm no produce necesariamente el mismo impacto en todo el territorio. La respuesta depende de la intensidad en periodos cortos, las condiciones del suelo, la topografía y la capacidad de drenaje de cada zona.

Pronóstico de lluvias en México: 18 al 21 de agosto

El escenario de los próximos cuatro días puede resumirse de la siguiente manera:

Día Panorama meteorológico Martes 18 de agosto Lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm en Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; tormentas fuertes en otras regiones Miércoles 19 Persisten lluvias fuertes a intensas en zonas del occidente, sur y sureste, con tormentas eléctricas y posible granizo Jueves 20 Continúa la inestabilidad asociada al monzón y sistemas tropicales; se mantienen lluvias importantes en varias entidades Viernes 21 Persisten condiciones favorables para lluvias en distintas regiones, aunque la distribución e intensidad dependerán de la evolución de los sistemas

Por tratarse de un pronóstico extendido, la ubicación exacta de las mayores precipitaciones puede modificarse con las siguientes actualizaciones del SMN. El organismo señala que sus pronósticos pueden actualizarse antes de la hora prevista si ocurre algún cambio significativo.

¿Qué fenómenos están provocando las lluvias?

El actual periodo de inestabilidad no responde a un único sistema.

El monzón mexicano favorece el ingreso de humedad y tormentas principalmente en el noroeste. Al mismo tiempo, ondas tropicales, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas contribuyen a mantener condiciones inestables en otras regiones.

Esta combinación explica por qué el pronóstico abarca simultáneamente zonas del noroeste, occidente, centro, sur y sureste de México.

El SMN utiliza justamente este tipo de interacción de sistemas para explicar la persistencia de lluvias fuertes a intensas en diferentes regiones del país.

Recomendaciones ante las lluvias y tormentas

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas, las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas donde existe historial de inundaciones o deslaves.

Evita cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

No intentes atravesar zonas con corrientes de agua.

Durante una tormenta eléctrica, permanece en un lugar seguro.

Aléjate de árboles, postes y estructuras que puedan caer.

Reduce la velocidad si conduces bajo lluvia intensa.

Mantente atento a los avisos de Protección Civil y del SMN.

Si vives cerca de un río, arroyo o ladera, permanece atento a cualquier cambio en los niveles de agua o señales de deslizamiento.

¿Habrá lluvia durante 96 horas seguidas en México?

No necesariamente. Las 96 horas corresponden al periodo que cubre el pronóstico extendido y no significan que vaya a llover continuamente en todo México durante cuatro días.

La lluvia será intermitente y variará según la región. Algunas zonas pueden registrar tormentas intensas durante periodos cortos, mientras otras tendrán chubascos o lluvias de menor intensidad.

¿Cuáles son los estados con mayor lluvia este martes?

Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas aparecen en el aviso del SMN con lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 mm.

¿Dónde habrá vientos de hasta 70 km/h?

El pronóstico contempla las rachas más fuertes, de hasta 70 km/h, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

¿Habrá granizo?

Sí. Las tormentas que se desarrollen en distintas regiones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, particularmente en zonas donde las condiciones de inestabilidad sean mayores.

¿Cuándo terminará el periodo de lluvias?

El escenario de inestabilidad se extiende dentro del periodo de pronóstico hasta el viernes 21 de agosto, aunque las condiciones y las zonas afectadas pueden cambiar con las nuevas actualizaciones meteorológicas.

¿Cuál es el principal riesgo de estas lluvias?

Las precipitaciones más intensas pueden elevar rápidamente los niveles de ríos y arroyos y favorecer inundaciones, encharcamientos y deslaves. Las ráfagas de viento también pueden provocar caída de árboles y objetos.