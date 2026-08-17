La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó al nivel de riesgo más alto el retiro de más de 1.6 millones de cartones de huevos debido a una posible contaminación con Salmonella. La actualización se produjo el miércoles 12 de agosto, cuando la agencia clasificó el retiro como Clase 1.

Esta categoría corresponde a situaciones en las que existe una probabilidad razonable de que el consumo o la exposición a un producto afectado provoque consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

La decisión llega después de que la FDA informara que el brote relacionado con estos huevos ya había provocado 98 infecciones en 17 estados.

¿Qué se sabe del retiro de huevos?

De las personas afectadas, al menos 25 tuvieron que ser hospitalizadas. El retiro fue anunciado inicialmente el 22 de julio por Midwest Poultry Services L.P., que informó que retiraría 1,589,577 docenas de huevos blancos con cáscara y huevos marrones de gallinas criadas sin jaulas.

Los productos fueron elaborados en granjas de Texas entre el 6 de junio y el 3 de julio y tenían fechas de venta o consumo preferente comprendidas entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026. Los huevos llegaron a establecimientos como Kroger y Brookshire Grocery en distintos estados del centro y sur del país.

La empresa señaló que los productos tenían el “potencial de estar contaminados con Salmonella Enteritidis”.

Según la FDA, Midwest Poultry Services detectó el problema en sus dos granjas de Texas mediante prácticas de monitoreo ambiental y un análisis para determinar la causa.

El brote relacionado con estos productos ha enfermado a 98 personas en 17 estados y 25 fueron hospitalizadas. (Foto referencial: Magnific)

¿Cómo identificar los huevos retirados?

Los consumidores pueden comprobar si tienen uno de los productos afectados revisando el código de identificación impreso en los laterales del cartón. La FDA indicó que los envases con los códigos P-1950 o 0840962, junto con una fecha juliana entre 157 y 184, forman parte del retiro.

DATO INFORMACIÓN Producto Huevos blancos con cáscara y marrones sin jaula Empresa Midwest Poultry Services L.P. Cantidad 1,589,577 docenas Lugar de producción Texas Fechas de producción 6 de junio al 3 de julio de 2026 Fechas en los cartones 20 de julio al 17 de agosto de 2026 Códigos P-1950 o 0840962 Fecha juliana 157 a 184

Las personas que crean haber comprado alguno de los huevos incluidos en el retiro no deben consumirlos. La recomendación es devolver el producto al establecimiento donde fue adquirido para solicitar un reembolso completo.

¿Qué síntomas puede causar la Salmonella?

De acuerdo con la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una infección por Salmonella puede provocar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Aunque muchas personas pueden recuperarse, la infección puede ser especialmente peligrosa para niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

En algunos casos, las bacterias pueden ingresar al torrente sanguíneo y provocar complicaciones graves, incluidas infecciones arteriales que pueden poner en riesgo la vida.

Los consumidores deben revisar los códigos de sus cartones y no comer los productos incluidos en el retiro. (Foto referencial: Freepik) "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

La Salmonella es además una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos y provoca alrededor de 1.35 millones de infecciones cada año, según los CDC.

La FDA agregó que Midwest Poultry Services no está distribuyendo actualmente huevos frescos producidos en sus granjas de Texas.

El organismo también recordó que las infecciones por Salmonella son más frecuentes durante el verano, cuando las temperaturas cálidas y los alimentos que permanecen sin refrigeración pueden favorecer el crecimiento de la bacteria.