Un extraño hallazgo en una playa de Nueva Jersey viene generando preocupación entre bañistas y expertos después de que casi tres decenas de tiburones aparecieran muertos en la arena de Sea Isle City. El caso fue reportado por medios como ABC6, CBS News y Fox News, cadenas que recogieron testimonios y explicaciones de especialistas.

Michelle Greenling, una visitante de la playa, contó a CBS News que durante una caminata el miércoles 12 de agosto encontró 29 tiburones muertos repartidos a lo largo de un tramo de unas 10 cuadras. Algunos presentaban marcas rojas en la parte inferior de sus cuerpos.

“Fue definitivamente preocupante. Me preocupaba el agua. Me preocupaban los tiburones”, declaró Greenling a CBS News.

¿Qué pudo causar la muerte de los tiburones?

Hasta el viernes 14 de agosto, las autoridades todavía no habían determinado qué provocó la muerte de los animales; sin embargo, especialistas señalaron que encontrar tantos tiburones varados al mismo tiempo no es algo habitual.

Mike Heithaus, ecólogo especializado en tiburones y decano de la Facultad de Artes, Ciencias y Educación de Florida International University, explicó a Fox News Digital que es poco común que una cantidad tan grande de estos animales termine en la costa simultáneamente.

Una de las posibilidades es que los tiburones hayan quedado atrapados debido a cambios en las mareas.

Los animales fueron identificados como cazones espinosos, una especie pequeña de tiburón que suele desplazarse en grandes grupos. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

Stephen Nagiewicz, profesor adjunto de ciencias marinas en Stockton University, también planteó que podrían haber sido capturados accidentalmente por pescadores que buscaban otras especies y posteriormente descartados en el mar.

La ausencia de otro tipo de animales marinos muertos podría ser otro indicio importante. Según Heithaus, este detalle hace menos probable que el episodio haya sido provocado por contaminación u otra sustancia tóxica presente en el ambiente.

Una especie que suele acercarse a la costa

La División de Pesca y Vida Silvestre de Nueva Jersey indicó que los cazones espinosos y otros tiburones pequeños suelen alimentarse cerca de la costa durante el verano. De acuerdo con ABC6, algunos pueden quedar atrapados cerca de bancos de arena cuando la marea comienza a bajar.

Para cuando un equipo de CBS News llegó a la playa alrededor del mediodía del miércoles, los tiburones ya habían desaparecido. Nagiewicz consideró que probablemente la marea que estaba subiendo los había arrastrado nuevamente hacia el océano.

Los ejemplares fueron identificados como galludos juveniles (conocidos en inglés como juvenile spiny dogfish o ‘Squalus acanthias’), una especie pequeña que habita habitualmente en las aguas del Atlántico. Estos tiburones pueden desplazarse en grandes grupos y vivir entre 35 y 40 años, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Los galludos juveniles tienen dos aletas dorsales y cada una está precedida por una espina afilada.

Aunque normalmente viven cerca del fondo marino, también pueden encontrarse en aguas intermedias y cerca de la superficie, además de desplazarse según cambian las temperaturas del océano. Durante la primavera y el verano, algunos se acercan a las costas.