Si te inquieta cuánto tendrás que gastar en útiles y ropa para el regreso a clases de tus hijos, hay una buena noticia: si vives en Texas tendrás tres días de agosto en los que podrás hacer estas compras sin pagar impuestos. Durante ese periodo, el estado permite comprar determinados artículos escolares y prendas de vestir sin añadir el impuesto sobre ventas, lo que puede significar un alivio real para familias con varios niños o con el presupuesto al límite. ¿Cuándo será, hasta qué monto se puede aprovechar el beneficio y qué tipo de productos entran en la jornada? En esta nota aclaramos estas y otras dudas para que puedas prepararte con tiempo.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS LIBRES DE IMPUESTOS PARA COMPRAR ÚTILES EN TEXAS?

El periodo de exención del impuesto sobre las ventas para compras de útiles escolares y ropa para tus hijos comienza el viernes 7 de agosto y se extiende hasta la medianoche del domingo 9 de agosto. Por lo tanto, durante tres días podrás aprovechar al máximo el beneficio.

La Contraloría anima a todos los contribuyentes a apoyar a los negocios de Texas y ahorrar dinero en compras libres de impuestos de la mayoría de la ropa, calzado, útiles escolares y mochila.

Esta guía explica las fechas, el tope de precio por artículo y qué pasa si compras en línea o tu pago se procesa fuera del periodo (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿DE QUÉ FORMA COMPRAR LOS PRODUCTOS LIBRES DE IMPUESTOS?

Los artículos que califican pueden comprarse libres de impuestos en una tienda física de Texas o a través de un vendedor en línea o por catálogo que opere en el estado. En la mayoría de los casos, no es necesario presentar al vendedor un certificado de exención para comprar artículos que califican sin impuestos.

“Puede adquirir artículos elegibles en tienda, en línea, por teléfono, correo, mediante pedido personalizado o cualquier otro medio. La venta debe realizarse durante el período establecido. La fecha de compra es fácil de determinar en tiendas físicas, pero se complica con las compras a distancia. El comprador debe haber pagado el artículo durante el período, incluso si la entrega se realiza después de que este finalice”, se lee en el sitio web de la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas.

Por ejemplo, si haces tu compra en línea durante los días libres de impuestos y el pago con tu tarjeta se procesa en ese momento, la compra califica para la exención, aunque el paquete se envíe y llegue después. Pero si el pago es rechazado y vuelves a cancelarlo fuera del periodo libre de impuestos, entonces esa compra sí tendrá que pagar impuestos.

¿CUÁL ES EL LÍMITE DE COMPRA PARA USAR EL BENEFICIO?

Durante esos tres días puedes hacer compras libres de impuestos en ropa, calzado, útiles escolares y mochilas, siempre que el precio de cada artículo elegible sea menor a 100 dólares. Lo mejor es que no hay un límite total en la cantidad de productos que puedes comprar.

Por ejemplo, si compras dos pantalones de 85 dólares cada uno, ambos quedan exentos porque solo importa el precio individual de cada prenda, que es inferior a 100 dólares, aunque el pago final sea de 170 dólares.

Ropa, calzado, mochilas y ciertos útiles escolares quedan exentos si cada pieza cuesta menos de 100 dólares (Foto: Magnific)

¿LOS CARGOS ADICIONALES AFECTAN AL PRECIO DE VENTA?

La Contraloría de Cuentas Públicas de Texas precisa que los gastos de envío, manipulación y transporte a cargo del vendedor forman parte del precio de venta del artículo. “Dado que la ropa, las mochilas y los útiles escolares deben costar menos de US$100 para poder optar a la exención, hay que fijarse en el precio total de venta del artículo para determinar si se puede comprar sin impuestos”, señala.

Por ejemplo, si compras unos jeans que cuestan 95 dólares y el envío son 10 dólares, el total es 105 dólares. Como el precio final supera los 100 dólares, esa compra sí paga impuestos sobre los 105 dólares.

“Si se cobra un cargo de envío por artículo, y una factura contiene artículos exentos y artículos sujetos a impuestos, solo el cargo de envío del artículo exento que cumpla los requisitos estará exento. Si el costo de envío es una tarifa plana por paquete, y el monto cobrado es el mismo independientemente de la cantidad de artículos incluidos en el paquete, el cargo total se puede atribuir a cualquiera de los artículos del paquete”, puntualizó.

LO QUE PUEDES COMPRAR LIBRE DE IMPUESTOS DEL 7 AL 9 DE AGOSTO EN TEXAS

Material escolar: solo ciertos útiles escolares que se venden por menos de US$100 pueden acogerse a la exención. Entre ellos están: mochilas para libros, cuadernos, calculadoras, cinta adhesiva de celofán, brújulas, lápices de color y más. Clic aquí para ver la lista completa.

Mochilas: están exentas de impuestos las que se vendan por menos de US$100 dólares. Incluye mochilas con ruedas y bolsos bandolera. “Puedes comprar hasta 10 mochilas libres de impuestos a la vez sin necesidad de presentar un certificado de exención al vendedor”, indican.

Ropa, calzado y otros artículos: chaquetas, pantalones cortos, camisetas y sudaderas con capucha, blusas, calentadores de piernas, mascarillas (de tela y desechables de tela), entre otros. Clic aquí para conocer la lista completa.