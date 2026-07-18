En Nueva York, conseguir un programa de educación especial para un niño pequeño suele ser una carrera contra el reloj: padres que trabajan turnos extensos en tiendas y restaurantes del Bronx, abuelos que cuidan nietos en Sunset Park y familias inmigrantes del Alto Manhattan que dependen del transporte público enfrentan evaluaciones que a veces quedan a más de una hora de distancia. Las listas de espera y la escasez de aulas especializadas en el propio vecindario obligan a muchas familias a elegir entre el trabajo y la atención temprana de sus hijos. Con el anuncio de un paquete de US$67,5 millones en el Presupuesto Ejecutivo FY2027, la ciudad propone acercar programas especializados de Pre‑K gratuitos a las comunidades, reducir tiempos de evaluación y aliviar la carga de desplazamientos largos.

LOS PROGRAMAS ESPECIALIZADOS LLEGAN POR PRIMERA VEZ A PRE-K

La principal novedad es que cinco de los programas de educación especial con mejores resultados dentro del sistema escolar de la ciudad estarán disponibles por primera vez para estudiantes de Pre-K. Hasta ahora estaban dirigidos principalmente a estudiantes de mayor edad; con la expansión, niños de apenas cuatro años podrán beneficiarse desde el inicio de su trayectoria escolar.

Se trata de:

Nest: Educación inclusiva para estudiantes con autismo.

Horizon: Apoyo intensivo para estudiantes con necesidades especiales.

AIMS: Enseñanza especializada e individualizada.

Path: Desarrollo académico y habilidades sociales.

ACES: Atención especializada para diferentes discapacidades.

La iniciativa comenzará a implementarse a partir del otoño de 2026, con la meta de estar operativa para el año escolar 2026–2027.

¿QUÉ CAMBIA PARA LAS FAMILIAS DE NUEVA YORK?

Si algo destaca de este anuncio es que muchas familias ya no tendrán que desplazarse largas distancias para encontrar un aula especializada. El alcalde Zohran Mamdani y el canciller Kamar Samuels han dicho que la prioridad es acercar servicios a los vecindarios donde viven los estudiantes.

Cambios prácticos:

Más programas de educación especial dentro del propio distrito escolar.

Menor necesidad de trasladarse a otros barrios.

Mayor disponibilidad de aulas especializadas.

Acceso más temprano a apoyos educativos personalizados.

Más acompañamiento durante todo el proceso de educación especial.

Asesoría en español y en otros idiomas comunes en NYC.

“Los niños con discapacidades no deberían verse obligados a viajar por toda la ciudad solo para recibir la educación que merecen. Cada niño merece aprender y crecer en su propia comunidad”, afirmó Mamdani.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, oficializó la expansión histórica de la educación especial de Pre-K (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

MÁS PERSONAL PARA ACELERAR EVALUACIONES Y APOYAR A LAS FAMILIAS

La inversión no solo contempla la apertura de nuevas aulas. NYC Public Schools contratará a cientos de profesionales para fortalecer el sistema de educación especial infantil y reducir demoras.

Principales incorporaciones:

Psicólogos: reducir tiempos de evaluación.

Trabajadores sociales: apoyo a las familias.

Evaluadores del habla: diagnósticos más rápidos.

Terapeutas ocupacionales: atención especializada.

Personal bilingüe: más opciones de evaluación en distintos idiomas.

Además, se incorporarán 35 nuevos profesionales distribuidos en 10 Centros Regionales de Evaluación Preescolar (PRAC) para agilizar el acceso a los servicios.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, oficializó la expansión histórica de la educación especial de Pre-K (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DEL IEP

El Programa de Educación Individualizada (IEP) suele generar dudas entre padres y cuidadores. Con la ampliación, la ciudad ofrecerá más acompañamiento para que las familias comprendan y completen el proceso, reduciendo barreras administrativas y facilitando la obtención de apoyos.

EXPANSIÓN DEL PROGRAMA SEIT

Se amplía el programa Special Education Itinerant Teacher (SEIT), que permite que maestros especializados trabajen dentro de las aulas de educación general de Pre-K. La idea es que más estudiantes con IEP aprendan junto a sus compañeros mientras reciben apoyo individual.

También se sumarán 29 terapeutas y especialistas adicionales para reforzar la atención en programas comunitarios de 3‑K y Pre‑K.

LOS DISTRITOS DONDE ABRIRÁN LOS NUEVOS PROGRAMAS

Las nuevas aulas estarán distribuidas en 14 distritos escolares, cubriendo los cinco condados de la ciudad. A continuación, la tabla con las escuelas donde se abrirán centros:

Distrito escolar Centros educativos Distrito 2 PS 042 Benjamin Altman Distrito 5 PS 133 Fred R. Moore Distrito 6 PS 005 Ellen Lurie Distrito 7 Academy of Exploratory Arts Distrito 9 PS 028 Mount Hope, PS 058, PS 070 Max Schoenfeld, PS 063X Author’s Academy, Lucero Elementary School Distrito 10 PS 310 Marble Hill, PS 023 The New Children’s School, Rose Hill Pre-K Center Distrito 11 PS 068 Bronx, PS 111 Seton Falls, PS 121 Throop Distrito 12 PS 006 West Farms, Samara Community School Distrito 14 PS 147 Isaac Remsen Distrito 15 PS 015 Patrick Daly, PS 024, PS 958 Distrito 20 D20 Pre-K Center Distrito 21 PS 212 Lady Deborah Moody Distrito 30 PS 152 Gwendoline N. Alleyne School, PS 171 Peter G. Van Alst Distrito 31 PS 054 Charles W. Leng

UN CAMBIO PENSADO PARA COMENZAR DESDE LA PRIMERA INFANCIA

El canciller Kamar Samuels ha señalado que ampliar estos programas para Pre-K permite que niños con autismo y otras discapacidades reciban desde muy temprano metodologías que ya han mostrado resultados en estudiantes mayores. “Cuando hacemos bien la educación durante la primera infancia, sentamos las bases para toda una vida de éxito”, expresó.

La medida recibió respaldo de organizaciones como Advocates for Children of New York, INCLUDEnyc, NYU Steinhardt y varios miembros del Concejo Municipal. Líderes comunitarios hispanos han celebrado la posibilidad de tener evaluaciones y servicios en español y cerca de casa, lo que reduce el estrés de familias que dependen del subway, buses o de horarios laborales complicados.

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