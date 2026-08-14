Ganar el premio mayor de Powerball es el sueño de muchas personas, pero el monto anunciado no es exactamente el que recibe el afortunado. En Estados Unidos, las ganancias de lotería deben pagar impuestos, por lo que una parte importante del dinero va al Servicio de Impuestos Internos (IRS), especialmente cuando se elige cobrar todo de una vez. A continuación, te contamos cómo se aplican estos descuentos y qué debes tener en cuenta antes de celebrar el jackpot.

Powerball: el descuento del IRS que reduce el premio mayor antes de que llegue a tus manos (Foto: Imagen referencial creada por Gestión MIX usando Gemini)

LA CANTIDAD DE DINERO QUE RETIENE IRS POR IMPUESTOS

El IRS retiene de entrada 24% de cualquier premio de lotería superior a US$5,000 , incluido el premio mayor de Powerball. Pero esa retención no suele ser el impuesto final: un jackpot multimillonario puede llevar al ganador a la tasa federal máxima de 37% , por lo que normalmente deberá pagar una diferencia al presentar su declaración, precisa el sitio web de web de la agencia federal.

Así se calcula

Al cobrar: la lotería descuenta automáticamente 24% del pago y lo envía al IRS.

la lotería descuenta automáticamente 24% del pago y lo envía al IRS. Al declarar impuestos: el premio cuenta como ingreso ordinario. En un premio mayor, la mayor parte del dinero termina en los tramos más altos, hasta 37%.

el premio cuenta como ingreso ordinario. En un premio mayor, la mayor parte del dinero termina en los tramos más altos, hasta 37%. Impuestos estatales: el estado –y en algunos lugares, la ciudad– puede cobrar sus propios impuestos sobre loterías. En estados sin impuesto estatal sobre la renta, como Florida o Texas, no habría esa capa estatal.

Para entenderlo mejor, imaginemos que una persona recibe una opción en efectivo de US$100 millones, el monto estimado que recibe según el concepto es:

Concepto Monto estimado Pago en efectivo US$100 millones Retención federal inicial, 24% US$24 millones Dinero recibido inicialmente US$76 millones Impuesto federal total aproximado Hasta US$37 millones Diferencia posible al declarar Cerca de US$13 millones, antes de considerar deducciones y otros ingresos

El 37% es una tasa marginal, por lo que no todo el premio se grava exactamente a ese porcentaje; sin embargo, en un jackpot de este tamaño el cálculo efectivo suele acercarse mucho a esa tasa máxima.

Opciones: en efectivo o anualidad

El monto anunciado del Powerball es una anualidad pagada durante 30 años, no la suma disponible de inmediato. Si eliges el pago único, recibes una cantidad menor –la opción en efectivo– y los impuestos se calculan sobre ese importe.

Por lo tanto, si eliges la anualidad, cada pago anual se integra a tus ingresos de ese año y se grava en ese momento. La retención inicial sigue siendo 24% sobre los pagos que superen el umbral, pero el impuesto final dependerá de tus ingresos y de las tasas vigentes cada año, menciona IRS en el ítem Ingresos y pérdidas por juegos de azar.

Casos especiales

Los no residentes fiscales de EE.UU. pueden estar sujetos a una retención federal de 30%, aunque un tratado tributario podría modificarla.

Las pérdidas de juego pueden deducirse solo hasta el monto de las ganancias y únicamente si detallas deducciones; no reducen automáticamente el descuento inicial.

El dinero que finalmente llega al ganador puede variar todavía más según el estado (Foto: Freepik)

LOS ESTADOS QUE NO COBRAN IMPUESTOS SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA

Para premios de Powerball, hay ocho estados que no cobran impuesto estatal sobre las ganancias de lotería: California, Florida, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming. En esos casos, el ganador sigue debiendo el impuesto federal al IRS, publica USA Today.

Casos a tener en cuenta

California sí tiene impuesto estatal sobre la renta, pero exime los premios de la Lotería de California de ese gravamen.

Florida, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming no tienen impuesto estatal sobre la renta.

New Hampshire no aplica impuesto estatal a los premios de lotería, aunque su sistema tributario tiene reglas particulares para otros tipos de ingresos.

Alaska y Nevada tampoco tienen impuesto estatal sobre la renta, pero no venden boletos de Powerball; por eso normalmente no aparecen en las listas de estados donde se puede ganar este premio sin impuesto estatal.

¿HAY FORMA DE SABER EL MONTO EXACTO QUE ME RETENDRÁ IRS?

Sí. Así puedes saber el monto exacto que recibirás luego de que IRS te retenga impuestos si ganas Powerball:

Para estimar cuánto dinero podrías recibir tras los impuestos, puedes usar la calculadora de impuestos de Powerball. Solo debes ingresar el monto del premio, seleccionar el estado donde resides y elegir si cobrarías el jackpot en un pago único o en anualidades. Con esos datos, la herramienta calcula los descuentos federales y estatales aproximados.