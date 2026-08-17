Los movimientos sísmicos forman parte de la actividad natural de Guatemala y pueden producirse tanto en el territorio continental como frente a las costas del Pacífico. Este lunes 17 de agosto de 2026, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) mantiene disponible el registro de los eventos detectados por la Red Sismológica Nacional, con datos como la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.

En esta cobertura podrás consultar las actualizaciones de la jornada y revisar los principales datos de cada movimiento reportado en Guatemala. La información publicada por el organismo es preliminar y puede ser modificada después de una revisión de los registros sísmicos. El INSIVUMEH señala que la publicación de un evento en su mapa puede demorar hasta 10 minutos.

Temblor en Guatemala EN VIVO hoy, 17 de agosto

El INSIVUMEH dispone de un mapa de los últimos eventos sísmicos registrados mediante la Red Sismológica Nacional. La plataforma permite consultar los movimientos detectados en el país y constituye la referencia oficial para conocer los parámetros de cada sismo.

La institución advierte que los parámetros de los terremotos pueden cambiar conforme se incorporan nuevos registros y se realiza el procesamiento correspondiente. Por ello, la información más reciente debe contrastarse con las actualizaciones oficiales del organismo.

Guatemala se encuentra en el encuentro de tres placas tectónicas

La ubicación geológica de Guatemala ayuda a explicar por qué los sismos forman parte de la dinámica natural del país. El territorio se encuentra en una región donde interactúan las placas de Cocos, Caribe y Norteamérica.

Frente a la costa del Pacífico, la placa de Cocos se introduce por debajo de la placa del Caribe en un proceso conocido como subducción. Al norte del país, el contacto entre las placas del Caribe y Norteamérica está asociado con grandes sistemas de fallas que atraviesan Guatemala.

Guatemala se encuentra en una región donde interactúan las placas de Cocos, Caribe y Norteamérica, una configuración tectónica que explica buena parte de la actividad sísmica del país. Frente al Pacífico, la placa de Cocos se introduce bajo la placa del Caribe, mientras que al norte existen sistemas de fallas asociados al contacto entre otras placas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Esta configuración hace que los terremotos puedan tener diferentes orígenes y profundidades. Algunos están relacionados con la subducción frente al Pacífico, mientras que otros se producen dentro de la corteza terrestre a lo largo de sistemas de fallas.

Las principales fallas sísmicas que atraviesan Guatemala

Entre las estructuras tectónicas más importantes del país se encuentran los sistemas de fallas Motagua y Polochic, vinculados con el límite entre las placas Norteamericana y Caribe. También existen otros sistemas activos, como la falla de Jalpatagua y estructuras asociadas con el arco volcánico centroamericano.

El sistema Polochic-Motagua constituye uno de los principales elementos tectónicos de Guatemala. El INSIVUMEH también identifica la zona de subducción del Pacífico y diferentes sistemas de fallas dentro de la placa del Caribe como fuentes importantes de sismicidad.

La distribución de estas estructuras explica por qué los movimientos telúricos pueden registrarse en distintas regiones del país y no únicamente cerca de la costa.

¿Dónde se concentra la actividad sísmica de Guatemala?

La actividad sísmica de Guatemala no se limita a una sola región. La zona del Pacífico presenta una importante concentración de movimientos vinculados con la subducción, mientras que otras áreas del territorio están influenciadas por fallas y estructuras tectónicas continentales.

Departamentos y ciudades como Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Sacatepéquez, Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos e Izabal, entre otras zonas, forman parte del territorio sometido a diferentes fuentes de amenaza sísmica.

La posibilidad de sentir un movimiento y sus efectos no depende únicamente de la magnitud. También intervienen la profundidad del terremoto, la distancia hasta el epicentro, las condiciones del suelo y las características de las construcciones.

Los terremotos que marcaron la historia reciente de Guatemala

Guatemala tiene un amplio historial de terremotos asociados con sus diferentes fuentes sísmicas. Uno de los episodios más importantes fue el terremoto del 4 de febrero de 1976, que provocó graves daños y dejó una profunda huella en la historia del país.

Otro evento de gran relevancia ocurrió el 7 de noviembre de 2012, cuando un terremoto de magnitud 7.4 se produjo frente a la costa del Pacífico. El INSIVUMEH ha estudiado este tipo de eventos para comprender mejor la interacción tectónica y sus posibles efectos sobre el territorio guatemalteco.

Estos antecedentes han contribuido al desarrollo de nuevas investigaciones, sistemas de monitoreo y estrategias de preparación ante terremotos.

El sismo de magnitud 7.4 de julio de 2026

El 17 de julio de 2026, Guatemala registró uno de los eventos sísmicos más importantes del año: un movimiento de magnitud 7.4 que tuvo su origen en la zona de subducción donde interactúan las placas de Cocos y Caribe.

El INSIVUMEH informó posteriormente que el terremoto dio paso a una secuencia sísmica. En su reporte del 20 de julio, el organismo había contabilizado de manera preliminar 313 eventos asociados a la secuencia, de los cuales 33 habían sido reportados como sensibles por la población.

Este antecedente resulta especialmente relevante para comprender la importancia del monitoreo sísmico en Guatemala, aunque debe mantenerse separado de los movimientos que se registren durante la jornada del 17 de agosto.

Así funciona el monitoreo sísmico del INSIVUMEH

La vigilancia de la actividad sísmica forma parte de las funciones del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos del INSIVUMEH. El organismo utiliza la Red Sismológica Nacional para registrar los movimientos y determinar sus principales parámetros.

A partir de los registros obtenidos por las estaciones sísmicas es posible calcular información como la hora de origen, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro. Estos datos son procesados antes de ser incorporados a las plataformas oficiales.

El INSIVUMEH dispone además de un mapa específico de sismos recientes y de una plataforma de la Red Sismológica Nacional para consultar información relacionada con la actividad sísmica del país.

Un aspecto importante para esta cobertura es que los primeros parámetros de un sismo no necesariamente son definitivos. El organismo advierte que la información está sujeta a revisión y cambios, por lo que un mismo evento puede aparecer posteriormente con modificaciones en su magnitud, profundidad o localización.

¿Por qué algunos temblores se sienten más que otros?

Dos terremotos con magnitudes similares pueden producir sensaciones diferentes en una población. La profundidad del evento es uno de los factores que intervienen en la forma en que se percibe el movimiento.

También influyen la distancia entre el epicentro y una localidad, las características geológicas del terreno y la calidad de las construcciones. Por esta razón, conocer únicamente la magnitud de un terremoto no permite determinar por sí sola qué tan fuerte será la sacudida en una ciudad determinada.

La magnitud describe el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad hace referencia a cómo se percibe el movimiento y a los efectos que produce en un lugar concreto.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

La preparación permite reducir algunos de los riesgos asociados con los movimientos telúricos.

Antes de un sismo

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, botiquín y otros artículos básicos.

Elabora un plan familiar y establece puntos de encuentro.

Asegura muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica las zonas seguras de tu vivienda, lugar de trabajo o centro educativo.

Revisa las rutas de evacuación y conoce los lugares donde podrías reunirte con familiares.

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse.

Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa o estructura resistente y protege la cabeza y el cuello. Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer.

No corras hacia las salidas mientras continúa el movimiento ni utilices ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine la sacudida.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Después de un sismo

Comprueba si existen personas heridas y revisa el entorno cuando sea seguro hacerlo. Presta atención a posibles daños estructurales, fugas de gas o problemas eléctricos.

Mantente informado mediante los canales oficiales del INSIVUMEH y de las autoridades de protección civil. Evita ingresar a edificios dañados hasta que se determine que son seguros.

También es importante permanecer atento a posibles réplicas, especialmente después de un terremoto de magnitud considerable.

Los sismos no se pueden predecir

Actualmente no existe un método científico capaz de determinar con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto.

El propio INSIVUMEH indica que la ocurrencia de sismos no puede predecirse mediante métodos científicos. Por ello, el monitoreo permite conocer y analizar los movimientos después de que comienzan, pero no anunciar con anticipación la fecha y hora de un terremoto.

La preparación y el acceso a información oficial son, por tanto, elementos fundamentales para reducir riesgos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Guatemala

¿Qué institución registra los sismos en Guatemala?

El INSIVUMEH, a través de su Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos y la Red Sismológica Nacional, realiza el monitoreo de la actividad sísmica del país. Sus plataformas oficiales permiten consultar los eventos registrados y sus principales parámetros.

¿Qué significa la profundidad de un terremoto?

La profundidad indica qué tan lejos de la superficie terrestre se encuentra el punto donde comenzó la ruptura que originó el sismo. Es uno de los datos utilizados para analizar las características de un movimiento.

¿Por qué un sismo puede sentirse en varios departamentos?

Las ondas sísmicas pueden propagarse a grandes distancias desde el lugar donde se origina un terremoto. La magnitud, profundidad, distancia y condiciones del terreno determinan cómo puede percibirse el movimiento en diferentes localidades.

¿Qué diferencia hay entre magnitud e intensidad?

La magnitud mide el tamaño del terremoto en su origen. La intensidad describe los efectos y la forma en que el movimiento es percibido en un lugar determinado.

¿Qué es una réplica?

Una réplica es un movimiento sísmico que ocurre después de un terremoto principal en la misma zona o cerca de ella. Aunque generalmente tiene una magnitud menor, puede generar nuevos daños en estructuras que ya fueron afectadas.

¿Cómo se determina el epicentro de un terremoto?

Los especialistas analizan los registros obtenidos en diferentes estaciones sísmicas. Al comparar la llegada de las ondas a esos puntos pueden calcular la ubicación del origen del movimiento y establecer las coordenadas del epicentro.