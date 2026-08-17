Venezuela registra actividad sísmica de manera periódica debido a la interacción de varias estructuras tectónicas que atraviesan el territorio nacional. Los movimientos telúricos pueden presentarse con diferentes niveles de magnitud y profundidad, por lo que la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) mantiene un monitoreo permanente para identificar y reportar cada temblor.

La intensidad con la que un sismo es percibido puede variar según la distancia al epicentro, la profundidad y las características del terreno. Por ello, un movimiento de determinada magnitud no necesariamente produce los mismos efectos en todas las zonas.

Temblor en Venezuela EN VIVO hoy lunes 17 de agosto del 2026

En esta nota podrás consultar la información correspondiente al último temblor registrado en Venezuela, con datos como la hora exacta, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro. Los reportes son actualizados a partir de la información difundida por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), organismo encargado de vigilar la actividad sísmica en el país.

¿Cómo monitorea FUNVISIS los temblores en Venezuela?

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica en Venezuela mediante su red nacional de estaciones sismológicas. Estos equipos permiten registrar las ondas generadas por los movimientos de la corteza terrestre y recopilar información para determinar las características de cada evento.

Último temblor en Venezuela, hoy: epicentro, hora, magnitud y más del reporte de sismos vía Funvisis

¿Dónde fue el último temblor en Venezuela?

El epicentro, la magnitud, la profundidad y la hora del último evento sísmico deben verificarse en el reporte más reciente de FUNVISIS. Estos datos pueden actualizarse después del registro inicial mientras los especialistas procesan y validan la información.

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto?

Un sismo puede producirse sin previo aviso, por lo que la preparación es una de las principales herramientas para reducir riesgos.

Antes de un sismo

Prepara un plan familiar de emergencia y establece un punto de encuentro.

Ten agua, alimentos, una linterna, un botiquín y otros suministros básicos.

Fija muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica los lugares más seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.

Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse. Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa o estructura resistente y protege la cabeza y el cuello.

Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento ni utilices ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y revisa posibles daños solo cuando sea seguro hacerlo. Presta atención a fugas de gas, problemas eléctricos o daños estructurales.

Mantente informado mediante fuentes oficiales y permanece atento a posibles réplicas. Evita ingresar a edificios dañados hasta que las autoridades determinen que son seguros.

Las principales zonas sísmicas en Venezuela

Venezuela presenta actividad sísmica principalmente en una franja que se extiende por buena parte del norte del territorio, asociada con la interacción entre las placas del Caribe y Suramérica. En esta zona se concentran importantes sistemas de fallas geológicas capaces de generar movimientos telúricos de distinta magnitud.

Entre los principales sistemas de fallas destacan Boconó, San Sebastián y El Pilar. La falla de Boconó atraviesa la región de los Andes y el occidente venezolano; San Sebastián se encuentra vinculada con la Cordillera de la Costa y la región central; mientras que El Pilar se extiende por el oriente del país. FUNVISIS identifica estos sistemas como algunos de los principales responsables de la actividad sísmica venezolana.

¿Se pueden predecir los terremotos?

No existe actualmente un método científico que permita determinar con precisión cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los sismos en Venezuela

¿Dónde puedo consultar los últimos terremotos registrados?

El FUNVISIS te informará sobre los últimos eventos registrados y sus principales parámetros, como magnitud, fecha y hora, ubicación del epicentro y profundidad.

¿Por qué tiembla tanto en Venezuela?

Venezuela registra actividad sísmica con frecuencia debido principalmente a su ubicación en una zona de interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Suramérica. El movimiento constante de estas grandes estructuras geológicas genera esfuerzos en la corteza terrestre que, al liberarse de manera repentina, pueden producir sismos de diferente magnitud.

¿Qué es una réplica?

Una réplica es un sismo que ocurre después de un evento principal en la misma zona o cerca de ella. Aunque normalmente presenta una magnitud menor, puede ser relevante si afecta estructuras que ya fueron dañadas.

¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?

La magnitud describe el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad se refiere a cómo se percibe el movimiento y los efectos que produce en un determinado lugar. Por ello, un mismo sismo puede presentar una sola magnitud, pero diferentes niveles de intensidad según la ubicación.