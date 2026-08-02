Hay dos cifras que explican la expectativa alrededor del Powerball de este sábado: $707 millones y $307.3 millones. La primera corresponde al premio mayor estimado si el eventual ganador opta por recibirlo mediante anualidad; la segunda, al valor aproximado disponible si decide cobrar de una sola vez. Entre ambas alternativas existe una diferencia de casi $400 millones y, antes de pensar siquiera en impuestos, todo depende de seis números.

La combinación se conocerá este sábado 1 de agosto de 2026 a las 10:59 p.m. ET. El jackpot llega al sorteo después de que nadie acertara los seis números el miércoles 29 de julio, cuando salieron 30, 36, 40, 42, 57 y la Powerball 2. Gestión Mix actualizará esta información una vez realizada la extracción y posteriormente confirmará si hubo uno o más boletos ganadores, de acuerdo con los resultados oficiales de Powerball.

¿Quién ganó el Powerball hoy, sábado 1 de agosto?

Por el momento, no existe un ganador confirmado porque el sorteo todavía no se ha realizado. La información aparecerá en este espacio una vez concluida la extracción.

Powerball del 1 de agosto Resultado Primer número — Segundo número — Tercer número — Cuarto número — Quinto número — Powerball — Power Play — ¿Hubo ganador? Pendiente de confirmación

Existe una diferencia entre conocer los números y saber quién ganó. La combinación aparece inmediatamente después del sorteo, mientras que determinar si uno o varios boletos acertaron el jackpot puede requerir la validación de las loterías participantes.

¿De cuánto es el Powerball hoy? Jackpot del 1 de agosto

El premio mayor estimado alcanzó los $707 millones, el más elevado de Powerball en lo que va de 2026.

Sin embargo, esa cantidad representa el valor de la anualidad, no un cheque inmediato por $707 millones.

El potencial ganador tendrá dos alternativas:

Forma de pago Monto anunciado ¿Cómo se entrega? Anualidad $707 millones 30 pagos durante 29 años Cash option $307.3 millones Un único pago Diferencia nominal $399.7 millones Antes de considerar impuestos

La anualidad contempla un primer desembolso seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año. La alternativa en efectivo representa el dinero disponible actualmente para financiar el premio y, por ello, es sustancialmente menor que el valor nominal anunciado del jackpot.

¿Cuánto recibiría realmente el ganador de los $707 millones?

Aquí aparece una de las cuestiones que más suele generar confusión cuando Powerball alcanza cifras extraordinarias.

$707 millones no equivalen al dinero que el ganador recibiría inmediatamente.

Si escoge el pago único, partiría de aproximadamente $307.3 millones antes de impuestos. Además, los premios de lotería están sujetos al impuesto federal sobre la renta y pueden existir obligaciones estatales o locales dependiendo de la jurisdicción y las circunstancias del ganador.

Por eso no es correcto calcular el dinero final simplemente restando una tasa fija al jackpot publicitado: la factura definitiva depende, entre otros factores, de la modalidad de cobro y de la situación tributaria correspondiente.

Resultados y números ganadores del Powerball del 1 de agosto

La combinación oficial se incorporará después de las 10:59 p.m. ET:

Números ganadores: — - — - — - — - —

— - — - — - — - — Powerball: —

— Power Play: —

Para ganar los $707 millones, un boleto debe acertar las cinco bolas blancas y también la Powerball roja. El orden de los cinco números blancos no importa.

Si nadie consigue la combinación completa, el jackpot volverá a acumularse para el sorteo del lunes 3 de agosto.

¿A qué hora se juega el Powerball hoy?

La extracción nacional comienza a las 10:59 p.m., hora del Este.

Debido a los diferentes husos horarios de Estados Unidos, no todos los jugadores verán el sorteo a la misma hora local:

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p.m. ET Miami 10:59 p.m. ET Washington D.C. 10:59 p.m. ET Chicago 9:59 p.m. CT Dallas 9:59 p.m. CT Houston 9:59 p.m. CT Denver 8:59 p.m. MT Phoenix* 7:59 p.m. MST Las Vegas 7:59 p.m. PT Los Ángeles 7:59 p.m. PT San Francisco 7:59 p.m. PT Seattle 7:59 p.m. PT

*Arizona no observa el horario de verano en la mayor parte del estado.

Un punto importante para quien todavía quiera participar: la hora límite para comprar un boleto depende de cada jurisdicción. No conviene utilizar las 10:59 p.m. ET como límite nacional de venta.

¿Dónde se realiza el sorteo de Powerball?

Aunque Powerball se comercializa en decenas de jurisdicciones estadounidenses, existe una única extracción nacional.

El sorteo se efectúa en el Florida Lottery Draw Studio de Tallahassee, Florida, utilizando máquinas y juegos de bolas seleccionados bajo procedimientos de seguridad y supervisión.

Esto significa que comprar un boleto en Nueva York, Texas o California no modifica el lugar donde se determina la combinación ganadora.

¿Cómo ver Powerball EN VIVO hoy?

Powerball permite seguir la extracción a través de su plataforma oficial a partir de las 10:59 p.m. ET. También puede estar disponible mediante estaciones de televisión participantes dependiendo de la ciudad.

La página oficial permite posteriormente revisar la combinación y consultar el historial de resultados.

Ver el sorteo oficial de Powerball

Gestión Mix también actualizará esta nota con los números del sábado y la información sobre el jackpot tan pronto como los resultados estén disponibles.

¿Cuáles fueron los últimos cinco resultados de Powerball?

Antes del sorteo de este sábado, estas fueron las cinco combinaciones más recientes:

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 29 de julio 30 - 36 - 40 - 42 - 57 2 2X 27 de julio 6 - 26 - 46 - 58 - 65 25 2X 25 de julio 3 - 4 - 24 - 36 - 47 17 4X 22 de julio 4 - 5 - 22 - 50 - 58 1 3X 20 de julio 2 - 9 - 44 - 53 - 59 8 2X

Que un número haya aparecido recientemente no aumenta ni reduce sus posibilidades de volver a salir. Cada sorteo es independiente.

¿Cuáles fueron los últimos jackpots ganados en Powerball?

La actual acumulación comenzó después del premio repartido el 2 de mayo de 2026, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas compartieron un jackpot de $20 millones.

Fecha Premio mayor Lugar del boleto ganador 2 de mayo de 2026 $20 millones Florida y Texas 29 de abril de 2026 $143 millones Indiana y Kansas 6 de abril de 2026 $230.8 millones Delaware 2 de marzo de 2026 $250.8 millones Arkansas 21 de enero de 2026 $209.3 millones North Carolina

El dato permite dimensionar el actual bote: $707 millones supera ampliamente cualquiera de los jackpots ganados anteriormente durante 2026.

¿Cuánto cuesta jugar Powerball y cuáles son las reglas?

La jugada básica cuesta $2.

El participante selecciona cinco números entre 1 y 69 y una Powerball entre 1 y 26. También puede dejar que el sistema elija los números mediante Quick Pick.

A partir de allí existen nueve formas de obtener un premio. La más difícil —y evidentemente la más lucrativa— consiste en acertar las seis selecciones.

Las probabilidades de ganar el jackpot son de aproximadamente 1 entre 292.2 millones, mientras que las probabilidades generales de conseguir cualquier premio son cercanas a 1 entre 24.87.

¿Cuánto paga Powerball si no acierto los seis números?

El jackpot es solamente la primera de nueve categorías.

Combinación acertada Premio base 5 + Powerball Jackpot 5 $1 millón 4 + Powerball $50,000 4 $100 3 + Powerball $100 3 $7 2 + Powerball $7 1 + Powerball $4 Solo Powerball $4

Los premios pueden variar en determinadas jurisdicciones, particularmente bajo el sistema pari-mutuel utilizado en California.

¿Qué es Power Play?

Power Play es una opción adicional que cuesta $1 por jugada y permite multiplicar determinados premios secundarios.

Los multiplicadores habituales son 2X, 3X, 4X y 5X. Existe también un 10X, pero solo puede entrar en juego cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos.

Con $707 millones en disputa este sábado, el 10X no está disponible.

El premio por acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball tiene una regla especial: pasa de $1 millón a $2 millones cuando el boleto incluye Power Play.

¿Por qué el jackpot puede crecer tanto?

El premio mayor aumenta cuando ningún boleto acierta las seis selecciones. Una parte de las ventas posteriores alimenta entonces el jackpot del siguiente sorteo.

Pero el crecimiento no tiene por qué producirse siempre en la misma proporción. Las ventas de boletos aumentan normalmente cuando el premio alcanza cifras extraordinarias, lo que puede acelerar la subida entre una extracción y la siguiente.

Esa dinámica ayuda a explicar cómo un jackpot puede pasar de decenas a cientos de millones de dólares durante una larga racha sin ganador.

FAQ: Powerball del 1 de agosto de 2026

¿Quién ganó el Powerball hoy?

Todavía no puede determinarse. Los números serán sorteados a las 10:59 p.m. ET y posteriormente las loterías participantes verificarán si algún boleto acertó las seis selecciones.

¿Cuánto está acumulado el Powerball?

El jackpot estimado es de $707 millones, con una opción de pago único aproximada de $307.3 millones antes de impuestos.

¿Cuáles son los números ganadores de hoy?

Permanecerán indicados como — hasta que concluya la extracción del sábado 1 de agosto.

¿Dónde se juega el Powerball?

El sorteo nacional se realiza en Tallahassee, Florida.

¿Cuánto cuesta un boleto?

Una jugada básica cuesta $2. Power Play añade $1.

¿Cuándo vuelve a jugarse si nadie gana?

El siguiente sorteo será el lunes 3 de agosto de 2026. El nuevo jackpot se conocerá una vez procesados los resultados del sábado.

¿Puedo cobrar los $707 millones en efectivo?

No como pago inmediato. La opción en efectivo actualmente estimada es de $307.3 millones antes de impuestos. Los $707 millones corresponden al valor de la anualidad.