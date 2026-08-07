Al final de la primera entrega de “Sterling Point”, se reveló la verdadera historia de Goldie, la madre adoptiva de Annie Jacobson (Ella Rubin), así como la identidad del verdadero padre de Ramona Campbell (Amélie Hoeferle), la única hija biológica de Goldie, pero aún hay algunos misterios por resolver en la serie de Amazon Prime Video. Uno de ellos está relacionado con la madre biológica de los gemelos. Entonces, ¿la serie dramática creada por Megan Park continuará en una segunda temporada?

El drama juvenil de ocho episodios empieza luego de que Annie Jacobson, una joven de 17 años que vive en Nueva York con su hermano gemelo Connor (Keen Ruffalo) y su padre adoptivo Steven Jacobson (Jay Duplass), es rechazada del prestigioso programa de verano de la Escuela Wharton. Cuando descubre que el abuelo al que apenas conocía le heredó una isla en Canadá, decide visitar el lugar con la esperanza de conocer más sobre el pasado de la madre que perdió en la infancia.

Al llegar conoce a Ramona, una joven con un extraordinario parecido a Goldie. Eventualmente, Annie descubre que se trata de la hija de Goldie que fue criada por el abuelo Gordon. Aunque la joven la rechaza, ella decide quedarse en la cabaña para conocer el resto de la historia y comprender su origen. Mientras descubre más secretos, conoce a amigos que le cambian la vida.

Ella Rubin ¿volverá a interpretar a Annie Jacobson en una segunda temporada del drama de romance y misterio "Sterling Point"? (Foto: Amazon Prime Video)

“STERLING POINT” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Amazon Prime Video no ha confirmado una segunda temporada de “Sterling Point”. No obstante, el último capítulo de la serie deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios. Annie decide no vender la isla y quedarse en ese lugar para conectar con sus raíces.

En tanto, Ramona Ramona decide mudarse a Nueva York tras descubrir la verdad sobre su padre biológico. Esta decisión provoca el final de la relación sentimental con Oona (Bo Bragason). Connor también debe lidiar con los secretos de sus padres, pero además, decide indagar sobre su madre biológica.

En el último capítulo, Connor recibe una llamada telefónica que abre la posibilidad de concretar una reunión con su madre biológica real. Lo que podría ser el misterio principal de la segunda entrega de “Sterling Point”.

Durante una entrevista con Deadline, Megan Park habló sobre el cambio de lugares de Annie y Ramona. “También intercambiaron por completo sus puntos de vista sobre lo que este lugar significa para ellos. Así que fue una forma interesante y, creo, necesaria de llegar a esa conclusión al final de la temporada. Y además, si tuviéramos una segunda temporada, nos dejaría con un excelente punto de partida”, señaló la showrunner.

¿Qué pasará con Annie en una temporada 2?

En conversación con Today, Ella Rubien comentó: “No sé qué puedo adelantar, no porque sea un secreto, sino porque la historia de Annie puede tomar muchos rumbos increíbles. Realmente no sé qué va a pasar. Y eso es emocionante y a la vez me pone nerviosa, porque siento que casi se ha convertido en una amiga mía”.

“No sé qué estará tramando ahora mismo, pero espero que ella y Ramona estén contentas con sus decisiones, y también que esto dé lugar a algunos conflictos más, ya sabes, divertidos”, agregó.