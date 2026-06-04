Para las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido que la multa electoral para los miembros de mesa que no cumplen con su función es de 275 soles . Este monto equivale al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en 2026 y se aplica tanto a miembros titulares como suplentes que no se presentan a instalar la mesa o que abandonan sus funciones.

Es importante que sepas que la sanción no depende del nivel de pobreza del distrito, a diferencia de la multa por no votar que sí varía según esa clasificación oficial. En este caso, la multa para miembro de mesa es única y fija para todo el país, siempre que exista incumplimiento del deber de instalación y conducción de la mesa de sufragio.

¿Fuiste elegido miembro de mesa? Descubre la multa por no presentarte | Foto: Andina

¿Cuándo se aplica la multa por no ser miembro de mesa?

La multa se activa en varios supuestos específicos regulados por la normativa electoral y recordados por el JNE y la ONPE en sus comunicados oficiales. Entre los casos más frecuentes están:

No presentarse a la hora de instalación de la mesa de sufragio, pese a haber sido sorteado como presidente, secretario, tercer miembro o suplente.

Llegar tarde y no firmar la hoja de asistencia utilizada para acreditar la participación como miembro de mesa.

Abandonar la mesa antes de que culmine la jornada electoral y el proceso de escrutinio, sin causa justificada.

Si además de no cumplir con tu deber como miembro de mesa tampoco emites tu voto, deberás pagar dos sanciones: la multa fija de S/ 275 por no ser miembro de mesa y la multa por no votar, cuyo monto varía según el nivel socioeconómico del distrito (no pobre, pobre o pobre extremo).

¿Cómo puedo evitar la multa si no puedo ser miembro de mesa?

Si realmente no puedes presentarte como miembro de mesa, el camino formal para evitar la multa es presentar una excusa o justificación ante el JNE dentro de los plazos establecidos. La Ley Orgánica de Elecciones y la propia página de trámites del JNE indican que la excusa se puede presentar hasta cinco días hábiles después de la publicación definitiva del listado de miembros de mesa.

Según el portal oficial del JNE, el procedimiento para presentar excusa incluye estos pasos:

Pagar el derecho de trámite (S/ 15.80) en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe utilizando el código correspondiente.

Llenar el formulario P2 de excusa o justificación, disponible en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) o en la Mesa de Partes Virtual Externa.

Adjuntar copia de tu DNI y los documentos probatorios que acrediten la causa de tu imposibilidad (por ejemplo, viaje impostergable, enfermedad, embarazo de riesgo, etc.), según la tabla de causales de justificación y dispensa publicada por el JNE.

El JNE advierte que las solicitudes presentadas fuera de plazo se declaran improcedentes, lo que implica que no te exonerarás de la multa. Por eso es clave revisar desde el primer momento si apareces en el padrón de miembros de mesa y, en caso de necesitarlo, iniciar el trámite lo antes posible.

¿Qué pasa si no pago la multa electoral?

Las multas electorales administradas por el JNE tienen efectos prácticos en tu vida cotidiana si no las pagas. De acuerdo con la información difundida por el Jurado Nacional de Elecciones, las personas con multas pendientes pueden enfrentar restricciones como problemas para realizar determinados trámites ante entidades públicas y limitaciones para obtener ciertos documentos hasta regularizar su situación.

Además, las multas impagas se acumulan: si en procesos anteriores ya tenías sanciones por no votar o no ser miembro de mesa, se sumarán a la nueva multa de S/ 275 de las Elecciones Generales 2026. El propio JNE recomienda ponerse al día con las deudas a través de sus canales oficiales y solicitar, de ser el caso, la justificación o dispensa cuando la causa lo amerite.

Consejos prácticos para evitar sanciones en las Elecciones 2026

Más allá del aspecto sancionador, la propia campaña institucional del JNE y de medios como Agencia Andina y América Noticias insiste en la importancia de cumplir con el deber cívico tanto de votar como de ser miembro de mesa. Algunas recomendaciones clave para evitar multas son:

Verificar con anticipación si fuiste sorteado como miembro de mesa a través de los canales oficiales del JNE y la ONPE.

Tomar nota de tu local de votación, número de mesa y horario de instalación para llegar puntualmente el día de la jornada electoral.

En caso de enfermedad, viaje inaplazable u otra causa grave, reunir la documentación de respaldo y presentar la excusa o justificación dentro de los plazos señalados.

Recordar que, incluso si no puedes cumplir como miembro de mesa, el voto sigue siendo obligatorio y su omisión generará otra multa aparte.

Cumplir con estas acciones no solo te permite evitar sanciones económicas, sino también contribuir a la transparencia y normal desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en el Perú.

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre multas a miembros de mesa en Perú 2026

1. ¿La multa por no ser miembro de mesa es la misma para todos? Sí, la multa para quienes no cumplen la función de miembro de mesa es una sanción fija de 275 soles, equivalente al 5% de la UIT, y se aplica por igual a titulares y suplentes en todo el país.

2. ¿La multa por no ser miembro de mesa incluye también la multa por no votar? No, son sanciones distintas. Si no instalas la mesa y además no votas, deberás pagar la multa de S/ 275 por miembro de mesa más la multa que corresponda por no sufragar, cuyo monto varía según el nivel de pobreza del distrito.

3. ¿Puedo presentar excusa para no ser miembro de mesa si vivo en el extranjero? Los residentes en el extranjero tienen un tratamiento particular en materia de multas y sanciones, y en muchos casos no son sancionados por no sufragar, de acuerdo a información de consulados peruanos. Sin embargo, si estás empadronado en el Perú y fuiste designado miembro de mesa en territorio nacional, debes tramitar tu excusa formalmente ante el JNE.

4. ¿Dónde consulto si tengo multas electorales pendientes? El JNE dispone de plataformas en línea y módulos de atención donde puedes verificar si registras multas por procesos anteriores y las Elecciones Generales 2026. Desde allí también puedes conocer los mecanismos para pagarlas o solicitar justificación y dispensa cuando corresponda.

5. ¿Qué pasa si presento mi excusa fuera de plazo? Las solicitudes de justificación y dispensa presentadas fuera de los plazos establecidos son declaradas improcedentes por el JNE, lo que significa que la multa se mantiene vigente y deberás pagarla. Por ello, es fundamental respetar el cronograma electoral y actuar con anticipación si sabes que no podrás cumplir la función de miembro de mesa.